十一面观音菩萨立像：六田知弘的古佛巡礼（7）

拜佛像

这尊观音像可以媲美断臂维纳斯雕像，被誉为天平时代佛像艺术的最高峰。发现这尊佛像美学价值的，是美国的东亚美术史学者恩内斯特·费诺罗萨。

优美的站姿，令人叹为观止。

“如花绽放奈良都，而今正盛时。”

《万叶集》中这首和歌描写了奈良古都的景象，如同樱花盛开满城飘香时一般极尽繁荣之势。如此繁华盛世，或许也曾映入这尊佛像细长而庄严的眼眸之中。这尊十一面观音菩萨立像制作于天平时代，当时建于奈良的京城平城京的文化盛极一时。佛像用多张面孔表现了观音菩萨救助多种苦难的神通之力。

天平时代是美术史上的年代划分，指奈良时代（710-793年）中佛教艺术最鼎盛的时期。虽然有观点认为等同于奈良时代，但我一直把710年到783年这段时期定义为天平时代。伦理学者和辻哲郎在《古寺巡礼》一书中，盛赞这尊制造于8世纪60年代的佛像为“天平第一名作”。

这尊十一面观音像本是大御轮寺的本尊。大御轮寺是一座神宫寺（神社内附设的佛教寺院——译注），位于以三轮山为神体山的大神神社中。奈良时代，为了让神佛信仰共存，日本开始出现“神佛习合”现象，也就是将日本本土信仰和佛教融合折衷。当时修建了依附于神社的寺院，神殿内供奉的神体主要是镜子和宝剑，而寺院供奉的本尊则是佛像。

时移世易，1868年（庆应4年），随着明治政府“神佛分离令”的颁布，作为神社内的神宫寺，大御轮寺遭到废弃。于是，便将这座观音像交由来往密切的圣林寺保管。1878年（明治11年），美国哲学家费诺罗萨应日本政府邀请来到东京帝国大学执教，同时致力于对日本美术的研究。他在考察这尊佛像时，惊叹于佛像的优美，便捐赠了一个带车轮的可移动佛龛，以备万一遭遇不测，便于撤离避难。

当时，许多佛像在废佛毁寺运动中遭到破坏或遗弃。费诺罗萨却认同其文化价值，积极开展佛像保护工作。他的努力终于获得成果，1897年（明治30年）颁布了《古社寺保存法》，1899年，这尊佛像依据该法成为国宝。二战后，根据1951年制定的《文化遗产保护法》，又成为第一批被指定为国宝的文物。

这尊佛像采用“木心干漆”工艺制作而成，在以木料制成的胎型（头部与身体是一整块木材）上贴麻布，再将木粉和漆混合起来调制成“木屎漆”，涂在表面进行塑形。到了奈良时代后半期则不再雕刻佛像，而是改用堆砌法，以表现出手指的柔软状态。这尊佛像也表现出了一根根发丝的质感，并通过厚涂一层木屎漆来强调衣服的褶皱纹理。头部有一定的纵深感，营造出了整座佛像的厚重感。

这个时代制作佛像的关键词是“写实的完成”。所谓写实，指的是不加入主观感受，如实表现。从飞鸟时代到白凤时代，随着时代的更迭，雕刻工艺的完成度不断提高，到了天平时代，开始制作出栩栩如生的写实佛像。这尊佛像不愧是佛教和佛教艺术繁荣时期的奈良古都的宝物。

十一面观音菩萨立像

像高： 209.1厘米

209.1厘米 时代： 奈良时代后期

奈良时代后期 收藏： 圣林寺

圣林寺 国宝

标题图片：十一面观音菩萨立像（圣林寺收藏）

拍摄：六田知弘

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。