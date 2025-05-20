拜佛像

僧人圆空曾云游日本各地，雕刻的木雕佛像多达12万尊。他制作的佛像虽然线条粗犷，但每一尊都流露出慈爱之情。

线条粗犷的微笑，不知为何竟如此动人。

江户时代初期，有一位僧人一边云游四方，一边雕刻佛像。他名叫圆空（1632-1695年），出生于美浓国（现歧阜县），是在大峰山（奈良县）修行的修验道的修行者。他以美浓为据点，从关西一路游访至当时还未开拓的北海道，在各地制作佛像。据传，他曾发愿一生要雕刻12万尊佛像。除了受寺庙和神社委托外，他还雕刻佛像赠送给旅途中帮助过他的人。

他制作的雕像不仅有佛像，还涉及神像。圆空的佛像雕刻，其迷人之处在于完全摒弃了传统的佛像制作工艺，手法自由奔放。据传他实际雕刻了12万尊佛像，仅现存作品就有5000多尊。

他使用的木材仅简单地纵向劈开，有时也用水上漂流的或倒下的树木。以棱角为正面，用凿子或砍刀大刀阔斧地凿刻。最大的特点就是不拘细节，用简洁的线条表现其造型。不加装饰，不施色彩，将木材粗犷豪放的纹理原原本本地呈现出来。他还用没有价值的木材废料亲手制作了许多“木材边角料佛像”。

这尊佛像眼角略微上挑，看似面带怒气。然而仔细端详，会发现其嘴角微微上扬，正在微笑。

圆空的佛像总是面带着微笑。

“袈裟代母护我身，佛法威光永留存。”

（我的袈裟犹如我母亲生命的替代品，其佛法之威力将永放光芒。）《圆空歌集》

据记载，圆空幼年丧母，为摆脱悲痛而遁入空门。从这首和歌中我们也能感受到他对母亲的思念。近些年在歧阜县羽鸟市，从圆空雕刻的十一面观音的胎内发现了阿弥陀如来像和镜子等物。有一个普遍被认可的观点，即镜子是他母亲的遗物。

圆空意识到自己的身体逐渐衰弱后，便回到母亲长眠的长良川河畔，自行断食，64岁圆寂，成为即身佛。我们看到的圆空佛像雕塑中的笑脸，或许就是他的母亲满面慈爱的微笑。

圆空的佛像雕塑作品

像高： 77cm

77cm 时代： 江户时代（17世纪）

江户时代（17世纪） 收藏：私人藏品

标题图片：圆空的佛像雕塑作品 私人藏品

摄影：六田知弘

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