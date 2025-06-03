拜佛像

半跏思维菩萨像与斯芬克斯和蒙娜丽莎并称“世界三大微笑像”。这件国宝是飞鸟时代佛像的杰作之一，其微笑中蕴藏着许多谜团。

端庄的面容流露出深邃静谧的微笑，令人感到清新美妙。

这尊菩萨像是奈良县斑鸠町的尼姑庵中宫寺的本尊。相传中宫寺是圣德太子为生母穴穗部间人修建的，与法隆寺同属圣德太子建造的七大寺院。中宫寺现在与法隆寺东院相邻，但直到16世纪末，它都在其东面500米处。现在这片地区已是国史遗址“中宫寺遗址”，在昭和年间的发掘调查中，出土了与法隆寺创建之初相同的瓦片。据此可推测，作为中宫寺供奉的本尊，这尊菩萨像从飞鸟时代起就享受香火供奉。

“半跏”指的是单腿盘坐的姿势。这尊佛像还右手托腮，正在思考“如何普度众生”。呈现出这种姿态的佛像被称为“半跏思维像”。而中宫寺内部则称其为“如意轮观音”。不过，有个颇具说服力的观点认为，既然大阪府野中寺的半跏思维像底座铭文刻有“弥勒像”字样，那么日本制作的半跏思维像应为弥勒菩萨。为何中宫寺的传承认为这尊菩萨像是如意轮观音，目前还是迷雾重重。

关于制作年代，从推古天皇（554-628年）时期，到持统天皇（645-702年）时期，众说纷纭。现在，最有说服力的观点认为制作于650年前后。因为佛像脸上的微笑，没有丝毫僵硬的感觉，相较飞鸟时代前期佛像中常见的古拙微笑前进了一步，更加接近人类的真实表情。衣服褶皱也不是左右对称，而是采用了相对自由的表现手法，这点也可作为佐证。基于这一观点，可以认为这尊佛像是飞鸟时代后期，也就是白凤时代的造像。

雕像为木材拼接而成，使用的是有“神树”之称的樟树木材。通过对身体各部分精雕细琢和巧妙拼接，创造出了一种细腻精巧之美。全身泛着黑色光泽，给人一种金属材质的印象，但经考证发现，其实是表面涂了一层“锈漆”——在石块磨成粉状制成的砥粉中加入生漆混合而成，再在上面覆盖一层白土，然后进行上色。

据推测，下裳最初也是朱红色，搭在底座的布料应该采用了截金工艺（将金箔切成细线，一根根粘上去绘制纹样的技法），用铜绿色颜料装饰，佛像背后的光环原本也是金光闪闪的。头部和腕部都有钉孔，大概身上曾经装饰有华丽的宝冠和手镯等饰物，最早应该是一尊色彩格外明艳的佛像。

右脚脚底还保留了些许当初的肤色，但在1300多年的岁月中，色彩几乎消失殆尽。至于为何如今通体漆黑，有人认为是锈漆表面被灯油熏黑了，也有人认为是加刷了一层黑漆，但真相不甚明了。

这尊菩萨像迷雾重重，其神秘的微笑似乎是在规戒世人不必进行如此俗世的争论。

菩萨半跏像（据传为如意轮观音）

像高： 132cm

132cm 时代： 飞鸟时代-白凤时代

飞鸟时代-白凤时代 收藏： 中宫寺

中宫寺 国宝

标题图片：菩萨半跏像（据传为如意轮观音）

摄影：六田知弘

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