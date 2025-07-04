拜佛像

这尊高僧佛像被誉为日本肖像雕刻的巅峰之作，并被指定为国宝。在重建奈良东大寺的宏伟工程中所经历的艰难困苦，都镌刻了在了这张面孔上。

从雕像的表情中，我们可以感受到老僧人不屈不挠的精神。

俊乘房重源（1121-1206年）被誉为东大寺的中兴之祖。他出身于武士家庭，13岁时出家为僧。在京都醍醐寺学习真言密教后，3次前往宋朝，将最新的佛教文化和建筑技术带回日本。

1180年，平家攻打南都奈良，放火焚城，东大寺的大佛殿等殿舍和多数佛像都毁于一旦。平家没落后，61岁的重源被委以东大寺“劝进上人”一职，奉命统领寺院重建工作。在后白河法皇与源赖朝的支持下，重源为筹措修缮所需的木材和资金四处奔走，也亲赴现场指挥重建。南大门采用的建筑样式“大佛样”，便是重源将宋朝与日本的建筑技法融会贯通后所创。直到86岁人生落幕，他为这一伟大工程鞠躬尽瘁长达25年之久。

重源自号“南无阿弥陀佛”，笃信净土宗。据传这尊佛像的作者快庆为庆派佛像雕塑师，他师从重源，自号“安阿弥陀佛”。

关于制作时间，日本第一部佛教通史《元亨释书》中记载，“源（重源）亡，遗像置于寺”，所以一直以来普遍认为是在他去世前不久雕刻，圆寂后再放到寺院的。不过近年来，也有观点认为这是为了祝贺重源80岁大寿，赞颂其功绩而制作的，是所谓的“寿像”。总之，毫无疑问，这尊雕像精准再现了重源生前的身姿。

雕像中的重源手执佛珠，正在念诵经文。这尊柏木的拼接雕像并未使用当时流行的眼部镶嵌水晶的玉眼工艺，而是直接在木材上雕刻眼睛。不知为何双唇紧闭嘴角下撇，似乎心情不佳，左右两眼的开合度也不对称，让人印象深刻。整体身形宝相庄严，同时又表现出内心坚定的意志，必定出自极致追求真实性的佛师之手。

这类僧人形象的雕像称作“肖像雕刻”。如今也有很多人主张，“能完成如此写实主义的表达，应该是天才佛师运庆的作品吧”，不过，我想支持另一种观点——能将重源的细微表情雕刻得如此栩栩如生，应该是与他交情甚笃的快庆的作品。

重源上人坐像

像高： 81.8cm

81.8cm 时代： 镰仓时代

镰仓时代 收藏： 东大寺

东大寺 国宝

※ 本尊佛像为“秘佛”，每年只有两次对外开放日可供瞻仰。对外开放日期，请通过东大寺官方网站确认。

标题图片：重源上人坐像 东大寺藏

摄影：六田知弘

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