拜佛像

这是尊被认定为国宝的日本最古老的十二神将像之一。那怒发冲冠的神情令无数观者为之倾倒，据说对歌舞伎的脸谱艺术也产生了影响。

造像气势非凡，仿佛随时都有可能扑过来，非常震撼人心。

这就是伐折罗大将立像，奈良新药师寺中的十二神将像之一。十二神将是药师如来的十二护法大将，各率7000药叉守卫左右。

据记载，新药师寺建于747年，是光明皇后为祈祷圣武天皇的眼疾早日痊愈而下令兴建的，此前圣武天皇一直计划修建东大寺的大佛殿。据正仓院资料记载，新药师寺原本是一座宏伟的寺院，面积约为四町（约440米）见方，东西两侧各矗立着一座佛塔，金堂（正殿）和檀院等建筑错落有致。然而，780年寺院遭雷击，建筑物几乎全部烧毁。962年，金堂在暴风中倒塌，寺院占地面积也随之缩减。现在的正殿以前是食堂，从创建初期一直保存至今，是一座珍贵的建筑遗存。

正殿中央的圆台上，端坐着本尊药师如来坐像，这尊佛像也被指定为国宝。拱卫着本尊的十二神将面朝外而立，威慑四方。因为坐落方式呈现出十二神将与本尊的整体感，所以容易让人误以为是同期制作的，而实际上十二神将像是从附近的岩渊寺（废寺）转移过来的，这已成定论。

除了昭和初期补造的波夷罗大将，其余11尊均为天平时代制作，被指定为国宝。登录名为“塑造十二神将立像”，以粘土塑型的泥塑技法制作而成。先制作木骨架，再缠绕麻绳加固，然后添加粘土塑型，涂抹白粘土打底后施以彩绘。此前的佛像均为木雕工艺制作，泥塑上漆的制作技法从中国传入后，造像得以呈现出更为细腻的艺术表现形式。伐折罗大将轻盈飘动的衣袖，正是这一成果的见证。

最初的造像竖起的头发呈土红色，嘴唇为红色，铠甲黄绿相间，色彩极其艳丽。嘴巴大张，似在怒吼。眼珠以堪与宝石媲美的黑琉璃珠镶嵌，向对方怒目而视。愤怒的表情令人感到无比震撼，据说对歌舞伎的脸谱艺术也产生了影响。右手持剑、充满动感的勇猛姿态，让人不由得联想到诞生于上世纪50年代的黑白写实漫画——剧画。

任何妖魔鬼怪都休想靠近半步——昂扬的斗志，激荡人心。

伐折罗大将，十二神将立像之一

像高： 162cm

162cm 时代： 奈良时代（天平时代）

奈良时代（天平时代） 收藏： 新药师寺

新药师寺 国宝（国家指定名：迷企罗大将）

标题图片：伐折罗大将立像，十二神将像之一。背后为药师如来坐像（新药师寺藏）

拍摄：六田知弘

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。