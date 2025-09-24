拜佛像

室生寺金堂内的国宝释迦如来像，以端祥庄严、敦厚温和的身姿伫立在鲜艳的彩绘光背前，引导参拜者通向安宁的世界。

那安详的表情，让人几乎忘记了眨眼。

这就是奈良县宇陀市室生寺金堂内供奉的本尊释迦如来立像。室生寺坐落在深山幽谷间，门前立着一块石碑，上面刻着“女人高野室生寺”。真言宗的高野山总寺院是禁止女性进入的，而室生寺从镰仓时代开始就一直向女性开放。即便是现代，参拜者中仍然有八成是女性。

相传室生寺始建于飞鸟时代的681年（天武10年），由修验道的开山鼻祖役小角兴建。奈良时代末期，为祈祷山部亲王（后来的桓武天皇）疾病痊愈，一众高僧曾在此祈祷。因为效果灵验，所以兴福寺高僧贤璟受敕命，由弟子修圆负责修建伽蓝。因此，室生寺最早是法相宗兴福寺的附属寺院。

进入平安时代后，空海的弟子、与修圆交情甚笃的真泰入寺，先后在此修建了举行真言密教法事的灌顶堂（现为正殿），以及供奉空海的御影堂。到了江户时代，这里作为山岳信仰修行的道场发展起来，密教色彩越发浓厚，最终成为真言宗的寺院。

这尊佛像制作于平安时代初期，由整根榧木制成，身裹薄衣，表情安详，长身而立。腿部以膝盖为中心呈现出同心圆纹样，表现的是衣服的褶皱，即衣纹。当时，常见的样式是大小褶皱交替的“翻波式衣纹”，但这尊佛像采用的是室生寺特有的“涟波式衣纹”，即在大褶皱之间插入两个小褶皱，从而表现出更加流畅细腻的质感和立体感。

光背表现的是佛光，通常是在板材表面用雕刻的方式呈现出纹样。而这尊佛像的光背由超过两米的木板拼接而成，上面用彩色颜料描绘有莲花纹和七佛药师等图案。氛围庄重威严，如观看曼荼罗一般。

根据寺院的传承，这尊佛像为释迦如来像，但从文献记载来看，最早是按照手上未执药壶的药师如来的形象制作的。从其创建的背景，以及与药师如来的护法十二神将立像一并供奉于此的情况来看，这一推测也合乎情理。

本尊释迦如来立像

像高 ：234.8cm

：234.8cm 时代 ：平安时代初期

：平安时代初期 收藏 ：室生寺

：室生寺 国宝：国家指定名“木造释迦如来立像”（供奉于金堂）

标题图片：本尊释迦如来立像（室生寺藏）

拍摄：六田知弘

