奈良大野寺内河对岸的岩壁上，雕刻着一尊巨型弥勒菩萨像。这座日本最大的摩崖佛诞生于镰仓时代，如今依然慈祥地护佑着到访室生山村的人们。

历经风霜雨雪，表情始终安详，充满慈悲。

真言宗室生寺派的古刹大野寺（奈良县宇陀市）境内，清澈的宇陀川对岸高耸的岩壁上，矗立着一尊巨型弥勒菩萨摩崖雕像。

雕刻师登上木材和竹子搭成的脚手架，在岩壁上凿刻出超过13米高的背光，再将背光内侧打磨平整，用线条刻画出高达11.5米的弥勒菩萨立像。规模虽不及东大寺大佛（15米），却是日本国内最大的摩崖佛像。佛像身披袈裟，头部略微向右倾斜，细长的双眸似乎在温柔地俯视着芸芸众生。双足各踏一个莲花台座，日语叫作“踏割莲华座”。

相传大野寺在飞鸟时代由修验道开山鼻祖役小角创建，平安时代弘法大师空海扩建伽蓝，命名为“慈尊院弥勒寺”。

大野寺的创建者与室生寺为同一人，二寺皆与空海渊源深厚，由此可见，两座寺院自古就关系密切。大野寺位于室生寺西北3.5公里处，很多人去室生寺参拜途中会顺便造访，因此也有“室生寺西大门”之称。

弥勒摩崖佛建于镰仓时代初期的1207年，由兴福寺僧人雅缘发愿建造。其原型据说模仿的是京都笠置寺的本尊、雕刻于飞鸟时代的弥勒像。制作者是庆派佛师宗庆，东大寺复兴时东渡日本的中国宋代石匠也参与了建造。1209年3月7日举行开光仪式时，后鸟羽上皇也亲临现场。

日本的石佛在平安时代以前多为在岩壁上雕刻的摩崖佛，进入镰仓时代后，切割石材进行雕刻的整雕作品成为主流。而这尊弥勒菩萨像不仅是镰仓时代的摩崖佛，而且采用的是线刻技法，实属珍贵之作。从其优美的曲线中，可以看到当时刚传入日本、以写实形式表现柔美动态的宋代佛像风格的影响，可谓工艺精湛的摩崖佛杰作。

在远离人烟的山林里，一尊巨大的石佛赫然而立。当时的人们，是以怎样的心情仰望这尊佛像的呢？

弥勒摩崖佛（大野寺石佛）

像高 ：11.5米

：11.5米 时代 ：镰仓时代

：镰仓时代 收藏 ：大野寺

：大野寺 国史遗迹（登录名：大野寺石佛）

标题图片：弥勒摩崖佛（大野寺石佛），大野寺藏

拍摄：六田知弘

