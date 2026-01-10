拜佛像

兴福寺收藏的国宝龙灯鬼立像，以卓越的写实主义手法表现出诙谐滑稽之感，彰显着运庆的三儿子康弁的艺术造诣。

那滑稽的表情令人忍俊不禁。

龙灯鬼立像设置于奈良兴福寺的国宝馆。与其成对的天灯鬼立像是将灯笼扛在左肩上，而这尊雕像则将灯笼置于头顶，以绝妙的平衡感保持其稳定不坠。颈部缠绕的龙从右肩探出头，宛若邪鬼的搭档。其右手紧握龙尾与左手在身前交握，抬眼窥视头顶灯笼的姿态实在是滑稽可爱。

雕像为扁柏拼木雕刻，内部挖空。除木材外，其他材质的运用也是精妙独特。眼球上翻的神态表现得栩栩如生，这是玉眼技法的运用带来的效果。从下撇的唇间伸出的獠牙也为水晶镶嵌，锯齿状的眉毛以切割的铜板打造，缠绕身体的龙背鳍用动物皮制成。

兴福寺于1717年1月遭遇火灾，金堂、西金堂、南大门等寺院主体建筑悉数尽毁。根据同年的记载，幸免于难的西金堂龙灯鬼像内发现铭文，显示其为运庆的三子康弁于1215年制作。作于1795年的《兴福寺由来记》中也在西金堂的章节中提到了像内的铭文，并明确记录“天灯龙灯 立像二尺五寸”。从上述记载可知，这两尊造像是成对安置的。

西金堂曾供奉着诸多精美佛像，至今尚未得以重建。现在，这尊龙灯鬼立像与一起安置于须弥坛的阿修罗像等珍贵造像，均陈列在兴福寺国宝馆内供人参观。

康弁在制作龙灯鬼立像时，父亲运庆还健在，因此，如此个性鲜明的表现手法很可能得益于父亲的指导。

从这尊滑稽的鬼造像中，我们仿佛能感受到试图打破佛像既定模式的时代风潮。

龙灯鬼立像

像高： 77.8cm

77.8cm 时代： 镰仓时代

镰仓时代 收藏： 兴福寺

兴福寺 国宝（国家指定名：木造龙灯鬼立像）

