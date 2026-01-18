拜佛像

这是一尊被誉为平安时代密教艺术巅峰之作的国宝级佛像。很长一段时间内，它是33年才向公众开放一次的秘藏佛像，因此当时的彩绘依稀可见，其妖艳的姿态让无数人为之倾倒。

优美的身姿令人心醉神迷。

这就是供奉在真言宗名刹观心寺（大阪府河内长野市）的如意轮观音坐像。据传这座寺庙于701年由修验道始祖役行者创建。815年弘法大师空海为消灾祈福雕刻了这尊佛像，从827年起，空海十大弟子之一的实惠及其弟子真绍着手营造伽蓝。据《观心寺劝录缘起资财帐》记载，如意轮观音最早供奉在讲堂内。一般认为，讲堂由嵯峨天皇的皇后、笃信佛教的橘嘉智子（786-850年）兴建，所以可推测这尊佛像也是因皇后发愿而造。

观心寺也以南北朝时代著名武将楠木正成的菩提寺而闻名。后醍醐天皇曾任命这位忠心耿耿的武将担任奉行，督建以讲堂为前身的金堂改建工程。

如今，供奉本尊如意轮观音坐像的金堂也被指定为国宝。

如意轮观音是观音菩萨的化身之一，因持有可实现心愿的如意宝珠和消除烦恼妄想的“法轮”，故得名“如意轮”。佛像的六臂代表一人能实现多人的功德。托腮思维手、执念珠手、承托如意宝珠手、持莲花手、按莲花座手、擎法轮手，都雕刻得栩栩如生。

有学者指出，这一造型与空海从唐朝带回的曼荼罗相符，所以应该是当时最新潮的观音菩萨造型。与之前的如意轮观音像截然不同，这尊造像散发着密教特有的神秘气息。

造像由整块香榧木材雕刻，手臂以其他木材拼接而成。采用干漆技法，表现出皮肤细腻的质感。很长一段时间内曾为秘藏佛像，每33年才打开佛龛对外开放一次。因此多处保留了艳丽色彩，整体给人妖艳的印象。

这尊佛像每年仅在4月17日和18日两天对外开放，其独特的魅力吸引着众多观者的目光。头部微倾，面庞圆润，口唇朱红，眼帘半垂怅惘，右膝屈立……。这虽是一尊妖娆的半跏思维像，却散发着一股优雅与精美。

若果真是为皇后发愿所造，那么这优美的身姿或许正符合其审美，也可能正是以皇后自身为原型雕刻而成。

如意轮观音坐像

像高： 109.4cm

109.4cm 时代： 平安時代

平安時代 收藏： 观心寺

观心寺 国宝：（国家指定名：木造如意轮观音坐像）

