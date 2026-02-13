拜佛像

在古刹高藏寺的阿弥陀堂，主尊阿弥陀如来的身旁还供奉着另一尊阿弥陀如来。这尊佛像受损严重，其庄严的面容在向我们讲述着怎样的故事呢？

这沉思默想的端庄表情，令人不禁对极乐世界心生向往。

这尊破损的佛像供奉在古刹高藏寺的阿弥陀堂内。它失去了右臂，胸前更是留下被剜心般触目惊心的伤痕，却依然保持着原本的姿态，引领苦难众生前往极乐净土。

高藏寺坐落在宫城县角田市，相传建于819年。阿弥陀堂则由奥州藤原氏鼎盛期的第三代家主藤原秀衡之妻于1177年修建。殿堂采用茅草铺就的“宝形造”（相当于中国建筑的攒尖顶——译注）屋顶结构，规模虽小，却与中尊寺金色堂（岩手县平泉町）和白水阿弥陀堂（福岛县岩城市）并称东北三大阿弥陀堂，被指定为国家重要文化遗产。

阿弥陀堂正中央供奉的是主尊阿弥陀如来坐像（重要文化遗产）。这尊佛像制作于平安时代后期，已摆脱中国造像风格的影响，呈现出典型的日式佛像特征。佛像高2.7米，但加上几乎插入天花板的背光部分，整体高度在5米以上。

寺内供奉的主佛像被列为重要文化遗产，本应成为拍摄的重点，但摄影师六田知弘称自己被静坐于其右侧的另一尊阿弥陀佛散发出的气韵深深吸引。它损毁严重，像高与主尊同为2.7米。佛像正中央有一道裂痕，可见这尊佛像是用拼木雕刻法制作而成的。

虽然木胎已裸露在外，当初彩绘的色彩难以辨认，但从其精致的螺髻造型和端庄的眼眉口鼻轮廓，可推测与主尊同为藤原时代的作品。造像姿态优美，与同时代制作的中尊寺阿弥陀如来坐像的艺术风格非常相似。

也有观点认为，这尊损毁的佛像才是阿弥陀堂创建之初的主尊。那么可以想见，这尊佛像在漫长的岁月中虽历经重重劫难，却依然保持着最初的形态。或许正是这般姿态打动了摄影师的心。这尊造像以“木造阿弥陀如来坐像（旧像）”之名称被列入角田市指定文化遗产名录，寺院也将之作为正式名称。

主尊阿弥陀如来坐像在东日本大地震中也有破损，从2016年起耗时4年进行维护性修复。上图为修复前的照片，如今妥善保存的主尊和摇摇欲坠的旧像对比更加鲜明。如果有机会来这里，希望各位面对这尊破损的佛像双手合十，静心参拜。

阿弥陀如来坐像（旧像）

像高： 2.7米

2.7米 时代： 平安时代

平安时代 收藏： 高藏寺

高藏寺 角田市指定文化遗产：登录名“木造阿弥陀如来坐像（旧像）”

※参观者需事先电话咨询。电话：0224-65-2038

标题图片：阿弥陀如来坐像（旧像，高藏寺藏）

拍摄：六田知弘

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。