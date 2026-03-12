拜佛像

这是东大寺创建时期的一尊国宝级佛像，被誉为天平时代雕刻的巅峰之作。其雄伟的体魄、庄严的相貌及华丽的宝冠，充满震撼世人的力量。

这尊造像相貌庄严，让人感受到庇佑东大寺最古老殿堂的王者风范。

它就是东大寺法华堂内供奉的不空羂索观音像。作为观音菩萨的化身之一，其三目八臂的奇特形象令人震撼，与法华堂共同被登录为国宝。

法华堂是东大寺前身金钟寺的一部分，因为供奉的是不空羂索观音，所以最早叫羂索堂。从746年起，每年3月举行法华会，宣讲《法华经》并赞颂其功德，法华堂、三月堂的名称由此得以确立。法华会的起源早于大佛殿建造时间，因此法华堂可谓东大寺最古老的建筑物。

这尊佛像整体高达3.62米，据推测是与法华堂同期建造的。参拜者首先会为其宏伟的身形所震撼，继而被其豪华精美的工艺深深吸引。

尤其是造像的宝冠极尽奢华，非常罕见。这顶高约88厘米、重约11公斤的银质宝冠中央，阿弥陀如来化身像手结消除众生恐惧的“施无畏印”而立，周围镶嵌着翡翠、水晶、绿松石等1万多颗宝石。

左肩披仿鹿皮布帛，右肩裹着天衣，颈间缠绕的帛带在腰前交织后绕过双手，柔软地垂落到脚边。左侧手握“羂索”，佛像名称便来源于此。羂索本是抓捕鸟兽的网，“不空”寓意疏而不漏，象征着佛陀普度众生脱离苦海，不漏一人。

左右两边高举的手臂分握莲花和锡杖，下垂的双手结“与愿印”，意为倾听众生的愿望。而胸前合拢的手掌间，则小心翼翼地包裹着水晶宝珠。

这尊雕像采用天平时代流行的“脱活干漆造”工艺制作而成。先以黏土塑造原型，再层叠贴上浸染漆料的麻布，待其干后掏出黏土原型。表面施以漆和木粉混合制成的“木屎漆”塑形，彩绘后再刷漆，最后贴上金箔。最终呈现出流光溢彩、线条流畅的造像。

然而，这项工艺工序繁琐耗时，而且需要耗费大量昂贵的漆料，所以天平时代之后便逐渐废弃。《正仓院文书》中记载道：“佛像所用漆料之价格，与佛殿建筑费用相当。”这尊躯体厚重丰腴的造像，不知曾使用了多少昂贵的漆料。

脱活干漆造像比木造佛像体量轻盈，所以战乱时更易搬运。天平时代的造像之所以能奇迹般保存至今，大概也得益于此。

这尊佛像极尽奢华又庄严肃穆，可谓天平时代雕刻的巅峰之作。

不空羂索观音像

像高： 3.62米

3.62米 时代： 天平时代

天平时代 收藏： 东大寺

东大寺 国宝：登录名“干漆不空羂索观音立像”

标题图片：不空羂索观音像，东大寺藏

拍摄：六田知弘

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。