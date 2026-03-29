卢舍那佛（奈良大佛）

拜佛像

奈良时代，日本社会因灾害和瘟疫陷入危机，为祈祷万物和平与共生，天皇下令建造了奈良大佛。历经13个世纪的风霜，如今无数游客超越宗教藩篱，从全球各地来到大佛前合掌祈福。人们将各自的心愿寄托于未来，祈祷和平永存。

这尊规模宏伟的佛像让人为之震撼，不由自主地双手合十。

日本人熟知的奈良大佛是世界最大的铜铸佛像。高约15米，佛身推测重达250吨，正式名称为“卢舍那佛”。在距今约1300年前的奈良时代，圣武天皇为祈愿国泰民安而修建了东大寺（奈良市），奈良大佛是东大寺的主尊。现在东大寺是华严宗的总寺院，其经典《华严经》中阐释，卢舍那佛居于世界中心。

佛像所结的手印有各种含义。大佛右掌立于胸前，手心朝外，结“施无畏印”，表示为众生消除恐惧，使其安心。左手掌心朝上，向对方伸出，结“与愿印”，象征着满足众生的愿望。奈良大佛的手印体现出佛陀的慈悲之心，在许多佛像中常配合使用。

这尊青铜巨像采用熔铜浇铸技法制造而成。大约使用了500吨铜，440公斤黄金，2.5吨水银，足足耗时9年才完成。

当时日本国内基本不产黄金，曾研究过是否进口黄金；但在制造佛像的过程中，陆奥国的小田郡发现了金矿。圣武天皇听闻此事喜笑颜开，认为“这是神佛的庇佑”，并把年号从“天平”改为“天平感宝”。水银是镀金的溶剂，虽然从现在的外观很难想象，但当初却使整座大佛都闪耀着金色的光芒。

大佛的开光仪式于752年4月9日举行。据《续日本纪》记载：“自佛教东传以来，从未有过如此盛大的仪式。”圣武太上天皇率文武百官亲临法会，歌舞音乐袅袅萦绕，更有万名僧众共襄盛举。

给大佛点睛开眼的法师，是来自印度的高僧菩提仙那。他用过的笔如今作为宝物保存在正仓院。

大佛殿在镰仓时代和战国时代曾两度遭战火焚毁，大佛也受损严重。现在所见的大佛头部为江户时代重造。奈良时代的大佛只保留了腹部到脚部，以及台座的莲花瓣。

莲花有28瓣，每一瓣都以释迦如来像为中心雕刻着22尊菩萨像，其下方是三界诸天和须弥山的景象。这一构图所依据的经典虽众说纷纭，但无疑是《华严经》中所述的广大无边的佛教世界，而居于最高位的大佛，即是卢舍那佛。

卢舍那佛放大光明，遍照十方世界，以其光明普度众生。

或许正因为如此，奈良大佛才建造得如此宏伟。

卢舍那佛

像高： 14.98米

14.98米 时代： 奈良时代到江户时代

奈良时代到江户时代 收藏： 东大寺

东大寺 国宝：登录名“铜造卢舍那佛坐像”

标题图片：人称“奈良大佛”的卢舍那佛（东大寺藏）

拍摄：六田知弘

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