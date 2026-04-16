拜佛像

奈良当麻寺的增长天立像，呈现出某种独特的大陆造像风格。其伫立于静谧空间内的姿态，令人感受到守护神的威严气魄。

造像的表情沉稳庄严，流露出蕴藏于心底的昂扬斗志。

增长天立像安置在奈良县葛城市当麻寺的金堂内。增长天是四方护法神四大天王之一，护持南赡部洲。脸上蓄有浓密的络腮胡，神情中流露出宛如中国西域守将的异域风情。甲胄的形制据说早于中国唐朝（618-907年），类似隋朝（581-619年）或南北朝时期（439-589年）的佛像风格。身体直立，右手前伸，左手持矛。站姿稳重沉静，令人感觉到某种威严气魄，仿佛在告诫众人“此路不许任何人通过”。

摄影师六田知弘说，从刚记事时起，祖父就时常带他到老家附近的当麻寺参拜。殿堂内十分幽暗，柔和的光线透过南侧门板的格子洒在增长天像上，整尊佛像看似从黑暗中浮现而出，那场景他至今记忆犹新。

据传，当麻寺是612年由圣德太子的弟弟麻吕子亲王创建。其后亲王之孙当麻国见在平定壬申之乱（672年）中立下功勋，于是将寺庙移到奈良与大阪交界处的二上山东麓，始称当麻寺。

飞鸟时代，供奉弥勒佛坐像（国宝）的金堂曾为正殿。到了平安时代末期，末法思想普及，相传奈良时代由中将姬织就的净土图《当麻曼荼罗》（国宝）广受崇拜，因此便将供奉此图的曼荼罗堂（国宝）改建为正殿。中将姬是传说中的人物，相传她在当麻寺出家，织就曼荼罗，29岁往生极乐净土。她的故事也常见于能乐和净琉璃等传统表演艺术的剧目中。

弥勒佛坐像是日本最古老的泥塑像，也是飞鸟时代后期（白凤时代）的代表作。护卫弥勒佛的四天王立像是国家重要文化遗产，除制作于镰仓时代的多闻天像外，其他都是日本最古老的“脱活干漆造像”。制作方法是先用黏土塑造模型，再贴上浸泡过生漆的麻布，待漆干后掏泥脱胎成形。

兴福寺的阿修罗像等脱活干漆像在天平时代（奈良时代）后才开始广泛制作的，三大天王立像可以说是其先驱作品。因为与主尊弥勒佛坐像的材料和技法皆不相同，所以推测出自不同的地方，后迁移至此。除木造的多闻天像外，其他三大天王可谓日本第二古老的四天王像，据寺里的历史传承记载，这组造像来自百济。顺便一提，现存最古老的四天王像供奉在法隆寺金堂内。

增长天立像

像高： 2.19米

2.19米 时代： 飞鸟时代后期（白凤时代）

飞鸟时代后期（白凤时代） 收藏： 当麻寺

当麻寺 重要文化遗产：登录名“干漆四天王立像”

标题图片：增长天立像（当麻寺藏）

摄影：六田知弘

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