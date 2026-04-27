拜佛像

净乐寺的阿弥陀三尊像源于镰仓武士发愿，由运庆亲手制作而成。其肃穆的神情和威严的身姿展现出坚定不移的信仰。

天才造佛师（专门从事佛像制作的工匠——译注）运庆从奈良千里迢迢来到关东，制作了阿弥陀三尊像。中间是阿弥陀佛，左右胁侍是观音菩萨和大势至菩萨。这组造像为净乐寺（神奈川县横须贺市）的主尊，由镰仓幕府初期的武将和田义盛委托制作。

阿弥陀如来像身披袈裟，偏袒右肩，右手举起左手下垂结“来迎印”。这是人在临终时，阿弥陀佛从极乐净土来迎接时的姿态。

观音菩萨像和大势至菩萨像头顶发髻高结，身姿微倾而立。与庄重沉稳的阿弥陀如来像相比，这两尊菩萨像给人以轻盈飘逸之感。

这三尊造像均以日本扁柏拼接技法雕刻而成，眼部并未使用当时流行的镶嵌水晶的玉眼技法，而是直接雕刻而成。这座寺庙还供奉着不动明王像和毗沙门天像，同样出自运庆之手，却采用了玉眼技法，所以大概是造佛师根据不同佛像进行了差异化处理。据传，运庆为了表现远离尘世、超凡脱俗的“佛”的存在，有意放弃了赋予佛像凡人般闪烁目光的玉眼技法。这组三尊像问世后，越来越多的佛菩萨像都利用雕刻技法直接塑造眼部形态。这5尊佛像完成于1189年，出自30多岁的运庆之手，现均被登录为国家重要文化遗产。

制作净乐寺佛像大约3年前，运庆在北条时政的委托下，在愿成就院（静冈县伊豆之国市）创作了阿弥陀如来像、不动明王与二童子三尊像及毗沙门天像。将这5尊佛像合起来供奉，大概是当时武士阶层推崇的信仰模式。

摄影师六田知弘谈及他的印象时说：“运庆创作的关东地区佛像和奈良佛像给人的感觉不一样。奈良佛像的委托方是寺院，而关东佛像的委托方是武士。两者的差异自然体现于造像中，奈良佛像彰显佛陀的慈悲，关东佛像则呈现出凛然之风姿。”

阿弥陀三尊像恢弘的身姿，想必曾给予虔诚的信徒坚如磐石般的信念。运庆想向武士表达的正是这样一个信念：即使浴血战场，也能往生极乐净土。

曾统治三浦半岛的和田义盛，在源赖朝举兵后始终随侍左右屡建功勋，成为镰仓幕府第一任“侍所别当”。他本是军事和警务机构的最高长官，却因受北条氏挑衅而陷入纷争，导致全族覆灭。不知义盛最终是否在阿弥陀佛的接引下安然往生极乐净土？

阿弥陀三尊像

像高： 阿弥陀如来坐像 1.41米，观音菩萨立像 1.78米，大势至菩萨立像 1.77米

阿弥陀如来坐像 1.41米，观音菩萨立像 1.78米，大势至菩萨立像 1.77米 时代： 镰仓时代

镰仓时代 收藏： 净乐寺（神奈川县横须贺市）

净乐寺（神奈川县横须贺市） 重要文化遗产：登录名“木造阿弥陀如来及两胁侍像”

标题图片：阿弥陀三尊像（净乐寺藏）

摄影：六田知弘

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