拜佛像

藏王权现是修验道的本尊，自古在山岳修行圣地备受尊崇。其威严的表情一直激励着修行者们坚守初心，永不气馁。

这尊栩栩如生的忿怒相佛像，是三德山三佛寺的藏王权现立像。

“权现”指的是神佛融合的形象，藏王权现是山岳信仰和佛教结合而成的修验道的主尊。据传飞鸟时代，修验道的开山祖师“役行者”在奈良吉野的金峰山修行时，看到藏王权现从巨岩的裂缝中飞身而出。这尊佛像呈怒发冲冠的降魔相，左手结剑印于腰间，右拳与右足高抬，整体姿态极富动感。

安置供奉着本尊佛像的国宝建筑奥院(*1)，坐落在三德山半山腰处的悬崖峭壁上，被称为日本最危险的国宝。据说，706年“役行者(*2)”在山脚建造了供奉藏王权现的佛堂，并施展法力将佛堂投入崖洞中，因此得名“投入堂”。849年，慈觉大师圆仁修建伽蓝，将释迦牟尼、阿弥陀佛、大日如来三尊佛像安置其中，因此得名“三佛寺”。

投入堂为悬空结构建筑，在悬崖和斜坡上立起长柱支撑地板，和京都清水寺的舞台并称双璧。2001年的调查发现，其廊檐建于平安时代后期（1086-1184年），可见并不是“役行者”投掷上去的，其建筑方式依然谜团重重。

这尊佛像采用扁柏木拼接技法雕刻而成。虽由多块木材组合，却能保持单脚站立的姿态，造佛师的精湛技艺实在让人惊叹。1921年拆解修复时，在佛像胎体内发现了1168年的祈祷文，由此可推测这尊佛像与投入堂建于同一时期。关于造佛师，学界普遍认为是运庆的父亲康庆，最初应为在胎体上先刷白土再施以彩绘。

三佛寺还保存着另外7尊藏王权现像，均被列为国家重要文化遗产。据推测与这尊佛像同为平安时代后期制作，但均为整木雕刻，风格迥异。除2017年度被指定为重要文化遗产的一尊像外，其他佛像均可在三佛寺宝物殿参观。这些佛像向世人诉说着平安时代三德山修行圣地的修行者们对藏王权现的虔诚信仰。

修验道的修行者律己苦修，他们远离俗世，深入险峻山林，稍有不慎便会丧命。摄影师六田知弘说：“修行如果不时刻与死亡相伴，就无法获得新生，最终实现蜕变。对于那些赌上性命修行的人而言，呈现出忿怒相的藏王权现必定是近乎保护神般的存在。通过镜头，我对此深信不疑。”

藏王权现立像

像高： 1.15米

1.15米 时代： 平安时代后期

平安时代后期 收藏： 三佛寺

三佛寺 重要文化遗产：登录名“木造藏王权现立像”（安置于奥院）

标题图片：藏王权现立像（三佛寺藏）

摄影：六田知弘

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