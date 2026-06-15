拜佛像

日本最古老的释迦如来像，据传圣德太子和苏我马子都曾顶礼膜拜。1400年来一直守护着飞鸟地区，默默注视着这片国土波澜万丈的历史。

奈良县明日香村飞鸟寺内供奉的释迦如来坐像是日本现存最古老的佛像，以“飞鸟大佛”之名为世人熟知。

587年，佛教传入日本后不久，苏我马子致力于建立以佛教为基础的统治制度，因其发愿而兴建了飞鸟寺。飞鸟寺是日本第一座拥有正规伽蓝的寺院，当时规模大约是现在的20倍，曾是超过法隆寺的宏伟寺院。

其主尊释迦如来像始造于605年。609年，这座铜制的丈六佛（高度为一丈六尺的佛像——译注）落成。一丈六尺为佛经记载的释迦牟尼佛的身高，这尊佛像为坐像，因此高度约为其半，即2.75米左右。佛像以15吨铜铸成，表面镀金，耗费黄金30公斤。其脸型修长，柳眉杏眼，嘴角流露出大陆风格的“古风微笑(*1)”，让人印象深刻。

造佛师是来自大陆的名匠鞍作鸟，也称“止利佛师”。据推测，飞鸟寺的释迦如来本应与其代表作——法隆寺的释迦三尊像（国宝）一样，为左右有胁侍菩萨、背倚巨大光背的三尊佛形式，但飞鸟寺因镰仓时代的雷击而烧毁了大部分伽蓝，释迦如来像也受到重创。

此后这尊佛像在露天长期受风雨侵蚀，年久失修，直到江户时代前期建造了草庵“安居院”，经修复后将其供奉于庵内。现在的正殿为江户时代后期的1825年重建。

飞鸟大佛虽是日本最古老的佛像，却未被列为“国宝”。其原因在于这尊佛像在镰仓时代的火灾中受损而历经后世修复，造像之初的原件仅余眼睛和右手手指的一部分。不过进入本世纪第一个十年，随着X射线分析研究的进展，证实其脸部和右手大部分均为造像之初的原件。研究人员指出，修补的躯体部分可能也是回收利用了火灾中熔化的铜料。或许在不久的将来，飞鸟大佛即可跻身“国宝”行列。

然而，即使未获“国宝”之名，飞鸟大佛的神圣地位也未曾有过动摇。虽然遭遇火灾，两侧的胁侍菩萨烧毁，但它从未移动分毫，一直静坐在1400年前建造的台座上。遥想当年，圣德太子和推古天皇也在我们此刻站立的这片土地上，仰望大佛双手合十。

“注视着飞鸟大佛在火灾中奇迹般幸存的杏眼，我不由得联想起中国山东省青岛市龙兴寺遗址出土的石佛的眼睛。”摄影师六田知弘说：“通过拍摄中日两国相隔几十年建造的佛像，我再次感受到古代山东半岛与飞鸟地区之间紧密相连的纽带。”

飞鸟大佛的微笑远渡重洋、跨越时空，始终静默地守护着芸芸众生。

释迦如来坐像（飞鸟大佛）

像高 ：2.75米

：2.75米 时代 ：飞鸟时代

：飞鸟时代 收藏 ：安居院（飞鸟寺）

：安居院（飞鸟寺） 重要文化遗产：登录名“铜像释迦如来坐像”

标题图片：飞鸟大佛（飞鸟寺藏）

摄影：六田知弘

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