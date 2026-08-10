拜佛像

据说呈忿怒相的马头观音像所怒视的，是支配我们的烦恼和即将降临的灾祸。威严之中，我们也能感受到其慈悲之心。

奈良大安寺的马头观音像谜团重重。虽然它以“木造千手观音立像”的名称被指定为国家重要文化遗产，但寺里却相传其为马头观音，安置在1997年完工的嘶堂内。马头观音起源于印度教最高神之一毗湿奴化身为马头打败恶魔的神话，所以马头观音的头上戴着马头宝冠。而这尊佛像的头顶只有高耸的发髻，不见任何像马的部分。

大安寺的前身是圣德太子创建的佛教道场“熊凝精舍”。在飞鸟时代的藤原京发展为百济大寺、大官大寺等寺院，迁都平城京后，于718年（养老2年）改名为大安寺。它是日本皇族兴建的最古老的官办寺院，最澄、空海等海内外高僧曾云集于此，与东大寺、兴福寺等寺院并称“南都七大寺”（南都为奈良的别称——译注）。考古发掘显示，过去大安寺占地广阔，殿堂和高塔林立，而现存的殿堂则为江户末期到明治时期重建，寺院规模也显著缩小。

千手观音像大多有42只手臂，其中两只手臂合掌于胸前，其余40只分布左右。这种表现形式基于1只手臂可救度佛教中三界25种众生的教义，但这一形象正式确立是在平安时代以后。奈良时代是用近千只手臂来表现千手观音的，所以这尊只有6只手臂的佛像是否可称之为千手观音，确实令人疑惑。

观音菩萨是慈悲的象征，其特点为表情温和，具有女性气质。只有马头观音这一种化身呈忿怒相，其表情与通过非凡神力除恶的明王相似，所以也称为“马头明王”或“大持力明王”。这尊造像眉毛上挑，牙齿外露紧咬下唇，怒目而视。这表情看似随时会发出嘶鸣声，更准确地说是雄浑的怒吼声，称其为马头观音倒是名副其实。由此推测，这大概是马头冠的造像形式尚未确立前的“原始马头观音像”。

回忆起在嘶堂首次看到马头观音时的印象，摄影师六田知弘说：“胸饰和脚踝上都有蛇缠绕，满脸愤怒的表情怒目而视，但我却没有感到丝毫恐惧。”在按下快门拍摄的过程中，六田意识到“原来观音愤怒的对象并不是我，而是给我带来灾难的烦恼和恶魔”，于是不由地对着佛像合掌礼拜。

这尊神秘的马头观音像想必一直像马狼吞虎咽地吞食牧草一般，消除着众生的烦恼和灾祸，给人们带来内心的平静。

马头观音立像

像高： 1.73m

1.73m 时代： 奈良时代（天平时代）

奈良时代（天平时代） 收藏： 大安寺

大安寺 重要文化遗产：登录名：木造千手观音立像（传马头观音）

※ 该佛像为秘佛，仅每年3月对外开放。

标题图片：马头观音立像（大安寺藏）

摄影：六田知弘

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