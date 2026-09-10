拜佛像

净琉璃寺的吉祥天像让人联想起中国的贵妇，被誉为日本佛教雕刻史上最美女神像。

丰腴的面庞，细长的双眼，樱桃小口，格外迷人。

京都府木津川市净琉璃寺的吉祥天像，源于印度古代神话中的吉祥天女拉克希米，是一位掌管着美丽和丰收的女神。平安时代末期净土信仰盛行，该寺在本堂（国宝）并排安置了9尊西方极乐净土教主阿弥陀佛像（国宝）。在高大的中尊佛像一侧有一个佛龛，里面供奉着一尊由日本扁柏拼接组合制作而成的吉祥天像。历经800年岁月，这尊造像依然没有明显损伤，色彩鲜艳如初。这是因为寺院一直将其作为秘佛供奉，仅在限定日期开放佛龛供公众参拜。

环绕佛龛的七幅“扉绘”（重要文化遗产）在明治初期废佛毁释运动中流落到寺外，1889年由东京艺术大学的前身——东京美术学校收购并收藏至今。净琉璃寺佛龛上的彩绘由该大学临摹复制，如今依然静静地守护着吉祥天。

身上叠穿三层衣服，肩上披着披肩，白色腰带在胸前挽成蝴蝶结后下垂，呈舒缓的曲线形向身体两侧延展。右手柔软下垂，结满足众生心愿的与愿印；左手向上托起消除烦恼的宝珠。普遍认为这尊造像是以中国贵妇的形象为原型创作的，散发出典雅知性的气质。

据寺内所传《净琉璃寺流记事》（重要文化遗产）记载，吉祥天像于1212年安置到本堂，可见其为镰仓时代所作。造像体态丰盈，五官轮廓分明，这些都体现出镰仓佛像的特点。

吉祥天的母亲“鬼子母神”本是捉食人类幼童的恐怖恶鬼，但后来经释迦牟尼佛教化后皈依佛法，成为顺产和育儿的守护神。摄影师六田知弘说：“柔和的晨光透过门窗洒入室内，映照出佛龛中微笑的面庞，与洗心革面的鬼子母神形象重叠起来，让人感受到慈母对孩子无私的爱。”

拍摄过众多佛像的摄影家土门拳赞叹说：“这恐怕是日本佛像中最美的女性形象。我们永远都不会忘记这尊小小佛像的魅力。”这便是它在日本佛教雕刻史上被誉为“绝世美女”的缘由。

吉祥天立像

像高： 0.9米

0.9米 时代： 镰仓时代

镰仓时代 收藏： 净琉璃寺

净琉璃寺 重要文化遗产：登录名“厨子入木造吉祥天立像”

※此佛像为秘佛，仅在以下期间对外开发：1月1日到15日、3月21日到5月20日、10月1日到11月30日。

标题图片：吉祥天立像（净琉璃寺藏）

摄影：六田知弘

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