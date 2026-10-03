拜佛像

这尊飞鸟时代的佛像，具有大陆特色并略带异国风情。站在佛像前双手合十默默祈祷时，不知不觉间，我们会被一种宁静祥和的氛围所环绕。

坐落在奈良县斑鸠町的法轮寺，据传是622年山背大兄王为祈祷父亲圣德太子疾病痊愈而修建的。因为附近有三口井相传为圣德太子所挖，所以也叫“三井寺”。法轮寺距离与圣德太子渊源深厚的法隆寺不远，步行约15分钟即到。

据法轮寺的历史记载，这尊佛像是虚空藏菩萨，但一般认为当初建造的应该是观世音菩萨。

左手轻拎净瓶，右臂弯曲掌心朝上，这姿态似乎模仿的是法隆寺的国宝——百济观音像。

佛像从头顶到台座由一整块樟木雕刻而成，腰身稍显丰腴，但整体身材纤细平坦，呈站姿，也与百济观音像相似。不过从身体比例看，这尊佛像的面部、耳朵和手都比百济观音像要大些。

与面带柔美微笑的百济观音不同，法轮寺的虚空藏菩萨像色彩剥落露出木纹，双眼半闭，嘴唇紧闭呈一字型，给人以朴素的印象。

事实上，法隆寺的百济观音像直到江户时代一直被称为虚空藏菩萨，明治时代从仓库里发现了象征观世音菩萨的宝冠，此后才作为百济观音而广为人知。

斑鸠地区是“太子信仰”的核心地带，人们尊崇圣德太子为观世音菩萨的化身，因此不难想象，法轮寺的佛像是模仿法隆寺的观世音菩萨像雕刻而成的。两寺的佛像不知从何时起都被称为虚空藏菩萨，而随着宝冠的发现，法隆寺的佛像恢复了原来的观世音菩萨之名，而法轮寺的佛像却依然保留着虚空藏的名称。

摄影师六田知弘说：“我从未见过姿态如此安详端庄的佛像。柔和的光线透过窗户映照在佛像身上，那姿态美得令人叹为观止。它所散发出的带有宁静气息的独特气场，将站在稍远处取景拍摄的我温柔地环绕其中”。

虚空藏菩萨立像

像高： 1.75米

1.75米 时代： 飞鸟时代

飞鸟时代 收藏： 法轮寺

法轮寺 重要文化遗产：登录名“木造虚空菩萨立像”

标题图片：虚空菩萨立像（法轮寺藏）

摄影：六田知弘

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