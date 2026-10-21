拜佛像

室生寺最古老的菩萨像，双手、天衣、饰物均由一整块木材雕刻而成。宛如孩童凝视未来般的尊容，让人不由得一直想对它合掌礼拜。

天真无邪的表情，头部占比偏大的身形，让人联想到纯真的幼童。这尊弥勒菩萨像是室生寺弥勒堂（重要文化遗产）的主尊，这座寺庙坐落在流经奈良东北部、与三重县交界处的室生川北岸。

弥勒菩萨在诸天所在的兜率天修行。据经典记载，在释迦牟尼佛涅槃、佛法消亡的黑暗时代持续五十六亿七千万年后，弥勒菩萨将降生人间，化身如来救度众生。弥勒信仰于飞鸟时代传入日本，平安时代弥勒净土信仰盛行，后来也被修验道所吸纳。

弥勒菩萨刚传到日本时，典型的造型为半跏思维像，单腿盘坐，一手托腮思考如何救度众生。平安时代以后，受密教影响，多为坐像或立像，逐渐难以与其他佛像区分。这尊佛像也是站姿，但从古至今一直安置在弥勒堂的佛龛内，所以一般认为是弥勒菩萨。

檀香树（亦称白檀）香气芬芳、纹理细密，自古以来被奉为神圣之树，是制造佛像和佛具不可或缺的原料。不施彩绘、以原木雕刻的佛像为“檀像”，旨在呈现出美丽的木纹和香气，此类佛像大量传入日本。檀香树生长于热带，是日本没有的树种，到了奈良时代，人们用木质近似的日本扁柏和日本榧树作为替代材料，雕刻出许多檀像风格的佛像。

这尊造像仅在头发处施以群青、眉眼处施以墨色、嘴唇处点染少量朱红，其余部分保留榧木的原生质地，可谓典型的檀像风格雕像。双臂和璎珞、天衣等与本体均由同一块木材雕刻而成，据推测制作于8世纪末到9世纪初，是室生寺中最古老的佛像。

摄影师六田知弘说：“缠绕在腰间的衣袍如波浪般舒缓起伏，如此细腻的表现手法令人为之惊叹。如此造型精美的木雕佛像竟然出自1200多年前的古人之手，实在是令人难以置信。对于雕刻出弥勒这一未来佛的造佛师而言，雕刻行为本身又何尝不是对未来的一种虔诚‘祈祷’呢？”

这尊佛像虽是檀像风格，却总让人感到它散发着某种高贵的香气

弥勒菩萨立像

像高： 0.94米

0.94米 时代： 平安时代

平安时代 收藏： 室生寺

室生寺 重要文化遗产：登录名“木造弥勒菩萨立像”

室生寺的其他佛像：释迦如来像

标题图片：弥勒菩萨立像（室生寺藏）

摄影：六田知弘

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