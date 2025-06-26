日本小学生的一天也不轻松

近年来，日本的各类社会调查显示，日本小孩的作息时间正在整体提前。基于国民生活时间调查等数据，对日本小学生的一天进行追踪后，我们发现，如今日本小学生的生活方式已经与二三十年前截然不同。这种趋势可能受到双职工家庭增多等家庭环境变化的影响。

6:38 起床——早起的孩子越来越多

在工作日，日本小学生的平均起床时间为早上6:38（学研教育综合研究所调查结果）。成年人平均起床时间为6:32，孩子几乎与大人同时起床。

NHK广播文化研究所实施的国民生活时间调查结果，反映出孩子们早起的现况。2020年，6:00就醒来的小学生占28.4%，比1995年增加了18.9个百分点。6:30起床的比例为61.1%（比1995年增加22.3个百分点），到7:00，90.5%的小学生已经起床（比1995年增加8.5个百分点）。

有分析指出，这一趋势与双职工家庭增多，导致整个家庭早上的作息提前有关。1995年时，双职工家庭与全职主妇家庭数量相近，而到了2023年，双职工家庭已经是全职主妇家庭数量的约2.5倍。

6:45 早餐——注重省时方便，吃面包的人变多

小学生吃早餐的高峰时间是6:45，36.8%的孩子在这一时间吃早饭。而25年前，早饭高峰时间是7:15，比现在晚了30分钟。

农林中央金库的调查显示，近九成的小学生“每天都吃早餐”。但是，吃传统日式早餐（米饭、味噌汤、配菜）的比例正在下降。某民间调查对2015年3月至2019年3月的四年与2019年3月到2023年3月的四年进行了对比，发现早餐餐桌上的米饭、腌菜、汤类、蔬菜类食品减少，而面包、酸奶、鸡蛋、甜食则越来越多。另有调查显示，约三分之一的小学生几乎每天都会吃面包。



随着全职家庭主妇的减少，早上的时间变得紧张，因此早餐吃面包的家庭越来越多（图片：PIXTA）

另有观点指出，吃面包的家庭增多的原因之一，是做饭时间变得紧张。双职工育儿家庭的增多，影响了人们吃早餐的习惯。

8:45 上课——提前30分钟到校

日本教育机构学研教室（以下简称学研）等的调查显示，日本的小学通常从上午8:45开始上课。多数小学生会在8:30前到校，80%的孩子从8:15开始进行各类校内活动。而在25年前，80%以上的小学生从8:30开始活动，如今整体提前了15分钟。



小学生的上学时间也在提前（图片：PIXTA）

有分析认为，上学时间提前的主要原因是为了配合家长的上班时间。对此，一些学校会提早开放操场，或安排教职工照看早到的孩子等。国民生活时间调查显示，早上7:30已有10%的小学生开始学习，到7:45，这一比例上升至30%。由此可见，部分孩子会提前到校进行自习等活动。

日本《小学学习指导纲要》规定，一节课原则上应为45分钟。在小学六年期间，语文课的课时最多，共1461节，其后依次为数学、体育、理科(*1)和社会(*2)。低年级学生则会学习包含理科和社会课内容的“生活”课。此外，还有培养问题意识和探究能力的“综合学习时间”，学习珍惜生命、关爱他人的“道德”等课程。



本世纪最初的10年，日本曾实施减负，缩短上课时间。但近年来，日本小学的上课时间越来越长（图片：PIXTA）

文部科学省2003年实施的国际对比调查显示，小学五年级上课时间最长的地方是印度，其次是意大利、美国和中国香港，日本则属于上课时间较短的国家之一。然而此后，出于提升国际竞争力等方面的考量，日本对学校上课时间进行了调整，整体授课时间有所增加。

然而，日本的小学教育也面临严峻挑战。根据文部科学省统计，2023学年因厌学拒学而缺勤的小学生人数创下历史新高，达到13370人，连续11年增长，这一数字是10年前的5.3倍。导致这一现象的原因包括霸凌、周边环境影响、疫情打乱生活节奏，以及人们对校外学习形式的接受度提高等。一些孩子选择就读私立的自由学校（为厌学拒学儿童提供学习、咨询和体验活动的场所——译注），有些地方自治体还会提供相应的支持举措。

12:15 午餐——每月4688日元

上午4节课结束后，小学生们在中午12:15左右开始在各自的教室里与老师一起吃饭。日本99%的小学都会供应校园午餐，并且用餐准备工作由孩子们轮流负责。通常全校学生的午餐菜单是相同的，很少有吃盒饭或在食堂就餐形式。近年来，不少学校也开始允许有食物过敏等问题的学生自备午餐。



孩子们分工承担取餐、发餐的工作（图片：PIXTA）

截至2023年，日本小学午餐的月均收费为4688日元，每餐约230日元。不过，免费供餐的地区也越来越多。孩子们最爱吃的有咖喱饭、炸面包和冻蜜桔等。此外，一些学校还会将当地特产、友城及国外的特色食材加入菜单，让学生们通过午餐加深对不同地区文化的了解。



学生们分工打扫教室，通常每天需要花15分钟左右完成（图片：PIXTA）

2022年的调查显示，超九成的小学会在午餐后安排学生打扫卫生，时间约为15分钟。其中，每周需要打扫4天以上的学校占85.7%。不过近来，越来越多的学校将打扫频率缩减至每周3到4天。

由学生负责打扫卫生是日本很有名的校园文化，此外，在埃及、新加坡及英国部分学校等也采取有同样的举措。

15:00 放学——早早回家，看电视、玩游戏

放学高峰时间段为15:15至15:30。到16:00，仍留在学校的学生占比不超过20%，这一时间比1995年提前了15分钟。可以看出，越来越多的孩子放学后直接回家，而不留在学校玩耍。



孩子们整理好书包放在桌上，等待放学（图片：PIXTA）

学研的调查显示，放学后小学生们最常进行的活动是看电视，平均81分钟，其次是玩游戏，平均56分钟，排名第三的是上网（55分钟）。其后依次为上补习班或兴趣班（51分钟），学习、与朋友聊天、户外活动（各45分钟），看书和漫画（31分钟）。

许多家长对孩子沉迷游戏感到担忧。经济合作与发展组织（OECD）2018年实施的“学生学习成果评估调查”显示，在日本受访者中，“每天”或“几乎每天”玩单机游戏的学生占47.7%，是OECD国家平均值26.7%的两倍以上。玩多人联机游戏的学生比例则与OECD平均值相近，为29.6%。



许多孩子喜欢在放学后玩联机游戏（图片：PIXTA）

19:30 晚餐——晚饭时间推迟，饭前先学习

最受欢迎的兴趣班是游泳。超过20%的学生在16:00至18:15之间上家教、补习班等课外班。1995年时则为17:00至18:15及晚上20:00至20:30。如今，孩子们回家后学习的时间提前，晚饭后的学习时间减少。不过，在东京等小升初竞争激烈的地区，经常在21:30左右还能看到刚从补习班回家的小学生。



在大城市，有些孩子为了备考小升初，会在补习班学习到很晚（图片：PIXTA）

小学生吃晚餐时间则变晚了。2020年的调查显示，超过两成的孩子在19:00至19:45之间吃饭，而25年前的晚餐高峰时间为18:30至19:30，如今普遍推迟了15到30分钟。

2022年的另一项调查发现，与父亲一起吃晚餐的小学生比例约为六成，比2016年的调查结果上升了10个百分点以上。新冠疫情使得居家办公普及，因此一家人得以有更多机会共进晚餐。



疫情时居家办公普及，全家一起吃饭的比例增加（图片：PIXTA）

21:36 睡觉——四分之三的孩子在22:00前入睡

学研的调查显示，小学生的平均就寝时间为21:36。一年级学生为21:17，六年级学生则为21:59，晚了40多分钟。另据国民生活时间调查数据，21:30前已有约半数小学生睡觉，22:00前则有四分之三的孩子上床睡觉。1995年时，晚上22:00睡觉的小学生占比为六成，可见如今孩子们睡觉的时间越来越早。



各类补习班、兴趣班让许多孩子睡眠不足（图片：PIXTA）

日本厚生劳动省发布的指导方针建议，小学生的理想睡眠时间为9到12小时。而东京大学等机构的调查显示，日本六年级小学生的平均睡眠时间仅为7.9小时。由于学习、兴趣班以及早起的影响，许多孩子的睡眠时间远远没有达标。

标题图片：日本小学生早起倾向明显，6时起床的占三成（PIXTA）

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