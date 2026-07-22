日本小学生学习用品面面观：成套文具与统一款式所反映的教育观

在日本，孩子上小学后，从室内鞋、体育服，到口风琴、水彩颜料套装，甚至泳衣，需要准备各种学习用品。审视这些必备用品，不仅能看到学校对孩子的学习与生活细节的细致考量，更能窥见其背后的教育理念。

铅笔盒里的教育细节

在入学典礼的几个月前，很多小学都会开家长会，告知哪些物品应由家长准备、哪些由校方统一发放。首先必备的就是课堂上使用的学习用品。铅笔盒、铅笔等文具通常需由家长准备。



有些学校规定文具不能印有卡通图案（PIXTA）

校方对文具往往有着极为细致的规定。依据日本工业标准（JIS），铅笔以B代表黑度（Black），H代表硬度（Hard），从6B至9H共分为17个种类。由于低年级学生写字力道较轻，多数学校会指定学生使用笔芯较软、书写顺滑的“B”或“2B”铅笔。



对于写字力道较轻的低年级学生，通常建议使用“B”或“2B”铅笔（PIXTA）

此外，批改用的红色铅笔、订正用的蓝色铅笔、橡皮擦、油性笔、直尺等也是必备的文具。为了避免学生上课分心，几乎所有学校都规定禁止使用印有卡通图案的文具。至于自动铅笔或圆珠笔，因较难表现出汉字书写中的“顿笔”“钩笔”与“撇捺”等笔画细节，多数学校禁止使用，连细微处都足以见到校方对于基础教育的严谨考量。

作业本则依据用途分为纵向书写的国语本、横向书写的算术本、带方格的汉字练习本，以及无格的空白本等。第一本通常由学校发放，第二本之后则由家长购买类似规格的本子。由于不同年级使用的作业本，行数与方格的大小不同，购买时需要特别留意。

通过美劳工具箱与算术学具套装学习整理收纳

彩色铅笔、蜡笔、剪刀等美劳用具由家长自行准备，并统一收纳在“美劳工具箱”中。有些学校甚至要求另外准备专用的手提袋，以便携带工具箱。这些用品不仅用于学习，更是指导学生如何整理收纳的教材。



通过美劳工具箱学习整理收纳（PIXTA）

将多种学具整齐收纳为“一套”，最常见的便是“算术学具套装”。入学前后，学校会代为订购或统一发放。套装内包含练习加减法的计算卡、学习个位数与十位数的数数棒、辅助理解进位与借位的积木、学习数字概念的彩色珠片，以及教学时钟等，主要用于协助一、二年级学生建立对数字的感觉。这类套装内的每件学具都有固定的收纳位置，空间设计精密，只要放回原位，外盒盖子便能严丝合缝地盖上。



学习数量与数字等算术基础的“算术学具套装”（PIXTA）

细致到每一块积木都要标记姓名

带到学校的几乎所有物品都要写上名字。特别是算术学具套装，里面包含彩色珠片、磁贴等小物件，总数有时多达500件以上，每一件都必须逐一标记姓名。

为每件物品写上名字的工作，也被戏称为新一年级家长的“第一项浩大工程”。虽然现在越来越多的家庭使用姓名贴纸或姓名印章，但由于数量庞大，光是黏贴就得花费一番工夫。文具制造商King Jim于2025年进行的网络调查显示，当被问到入园或入学准备中最辛苦的事，有83.5%的家长选择了“在物品上标记姓名”，位居首位。



算术学具套装中常见的磁贴或算术珠片等细小物件，须逐一标记姓名（PIXTA）

小学一年级的学习科目包括国语、算术、生活、音乐、美劳、体育、道德及特别活动。课本在入学后免费发放，学生要学习在这一年内将其作为个人物品妥善保管并爱惜使用。在课本等所有物品上写上名字，以便养成区分自己与他人物品的习惯。

进入本世纪20年代，越来越多的学校开始利用学习用平板电脑终端，在英文或算术等学科根据各年级学生的能力推进教学。平板电脑每名学生借用一台，由学生个人保管。

小黄帽和雨伞，上下学路上的安全保障

上下学用品大多是基于安全考虑而规定的。这是因为孩子进入小学后，通常会开始独自上下学，因此需要预防交通事故与犯罪的发生。

日本除了中国、四国等部分地区，大多数公立小学对服装采用“自由穿着”的原则，但很多地区要求学生佩戴规定的通学帽。此外，一年级新生入学时，学校通常也会发放书包保护套。

通学帽与书包保护套多为黄色，目的是为了提高辨识度，以预防交通事故的发生。据说，通学帽是1960年左右随着汽车迅速普及，由和歌山县警方最先提倡采用的。一年级新生戴着崭新的小黄帽去上学的情景，也是日本春天的一道风景线。



书包保护套与通学帽多为醒目的黄色，以预防交通事故的发生（PIXTA）



为了让孩子在撑伞时仍能看清前方与侧边，部分伞面采用透明设计（PIXTA）

基于同样的原因，校方也建议学生使用黄色雨伞。为了撑伞时也能看清周围环境，雨伞部分伞面采透明设计，这种款式最为普及。针对低年级学生，雨衣也建议选用黄色。

小型随身防犯警报器则用于遇到可疑人员攀谈等紧急情况。只要拉开插销或按下按钮，就会发出巨大声响，仅随身佩戴在身上就有震慑犯罪的效果。此外也有具备GPS定位功能的终端，可以掌握孩子的位置。



作为上下学途中的防范措施，在书包上挂上防身警报器（PIXTA）

淡化贫富差距：统一规格的体育服与室内鞋

除了课堂教学之外，校园生活中使用的物品大多也由各校在某种程度上作出统一规定。其目的是为了避免学生穿着过于华丽，让家庭经济差距不那么明显。

运动时穿的体育服需购买学校指定的款式，并在胸口等位置标记姓名。以白色为基调的T恤搭配深蓝色短裤是经典款。此外，学校也注重服装的功能性，如选用透气性佳、排汗也能保持身体干爽的速干面料以及高弹布料。多数地区采用短袖短裤款式，但在北海道则较少见，学生在有体育课的日子通常直接穿着长袖运动套装上学。为了方便分组，体育帽多采用红白两面可翻转的设计；近年来为了防止中暑，也出现了可覆盖后颈的“垂帘式遮阳帽”。



学生在运动会上头戴体育帽，身穿体育服（PIXTA）

鞋子分为“室外鞋”和“室内鞋”，学生需在教学楼入口的鞋柜处更换。这一习惯被认为源自日本自古以来的“脱鞋文化”，即进屋脱鞋，不将泥土带入室内。室内鞋通常由学校指定款式，其中以芭蕾舞鞋型最为普遍。

学生每周都要将体育服与室内鞋带回家清洗，但是“孩子忘记带回家”或“材质不容易干”等问题，总是让家长困扰不已。

目前，东京都内的部分公立小学已开始采用取消室内鞋，直接穿户外鞋进入教学楼的“单一鞋制”。此举旨在减少学生携带的物品，并避免鞋柜区域过于拥挤。



室内鞋以芭蕾舞鞋型居多，周末带回家清洗（PIXTA）

自备抹布用于学校扫除

日本的小学通常由学生自行打扫教室。因此，家长要准备两块抹布：一块用来擦地板，另一块用于擦拭课桌椅等较干净的地方。过去大多家庭会以旧布或旧毛巾缝制，但现在更多的是直接到百元店购买。



学校使用的抹布也要写上姓名（PIXTA）

此外，为了携带各类用品，家长还需要准备室内鞋袋、体育服袋、餐袋、乐器袋、美劳袋、收纳袋以及平板电脑袋等。不同学校或地区会对这些袋子的尺寸与颜色作出规定。有的家庭会购买市售的成品，有的家庭则选择手工制作，以便让孩子一眼就能认出自己的物品。



体育服袋和美劳课用的手提袋，部分家庭会选择手工制作（PIXTA）

以关东及东海地区为中心，部分学校还会准备防灾头套以防备地震。这种头套具有良好的缓冲性能，且各校皆有统一规格。自2011年发生东日本大地震后，也有学校转而储备安全性更高的安全帽。



学生戴着防灾头套参加地震避难演练（PIXTA）

午餐时需要用到餐垫与餐袋。学生通常自备水壶，里面一般装上白开水或麦茶，禁止携带果汁等含糖饮料。这些物品与学习用品不同，是确保孩子在校内的安全和卫生的生活必需品，由家庭自行准备。



随着地球变暖，水壶已成为生活必需品。一般规定里面装白开水或茶水（PIXTA）

不断增加的学习用具

入学之后，依照课程进度，陆续需要添购的用品也不在少数。

快到夏天时，家长要购买学校指定的学生泳衣，用于6至9月的游泳课。由于小学生身体长得快，每年更换泳衣的家庭并不少见。昭和时代的主流款式是女生穿连身泳衣、男生穿平角泳裤；但现今不论男女，选择防晒长袖泳衣搭配短裤的分体款式越来越常见。这主要是为了防晒，同时也因为越来越多的孩子不希望在异性面前过度暴露肌肤。



学校指定的泳衣也需自行购买（PIXTA）

入学后不久，音乐课会用到口风琴。口风琴只需吹气并按压键盘，就能轻松发出稳定的音量与音准，且通过目视即可确定音阶的高低和位置。因此，几乎所有学校的一、二年级学生都要学习口风琴的演奏方法。



口风琴（PIXTA）

升入三年级后便开始上竖笛课。竖笛分为德式与英式（巴洛克式）两种，多数小学采用的是德式高音竖笛。



练习竖笛的情景（PIXTA）

此外，许多学校要求三年级学生备齐包括毛笔与砚台在内的书法用具套装，以及美劳课用的水彩颜料套装；四年级学生要准备版画课用的雕刻刀套装，五年级学生则需备齐家政课使用的裁缝工具套装。



水彩颜料套装中，收纳袋内已备齐洗笔筒、调色盘、水彩笔及颜料等用具（PIXTA）



雕刻刀套装。部分款式经过特殊加工，以确保学生安全使用（PIXTA）

这些学具套装的设计充分考虑到学生使用的便利性与安全性，且准备与收纳时所需的工具也一应俱全。配有带隔层的专用提袋或收纳盒，既方便整理又易于携带，这也是一大优点。家长省去了四处挑选的麻烦，对教师来说，全班使用相同的用具也便于教学。因此，学校通常会统一代为订购相同款式的学习用品。

义务教育下的沉重负担引发关注

虽然并不一定要购买学校推荐的款式，但父母总是爱子心切，不想让孩子显得格格不入，希望为孩子准备全新的用品，因此多数家庭仍选择学校推荐的学习用品。

然而，学校推荐的学具套装往往价格不菲。算术学具套装在3000日元左右；而书法、水彩颜料与裁缝工具套装则多在2000至4000日元之间。随着年级升高还要陆续添置，开销也不断增加。

若是善于利用大型零售店、网络商店、百元商店或二手交易网站，有时也能节省开支。此外，也有家长让孩子继续使用哥哥姐姐或朋友的留下的“二手货”，借此培养孩子爱惜物品的意识。



书法工具套装。部分家庭选择在价格实惠的网络平台购买（PIXTA）

倍乐生（Benesse）教育综合研究所2026年对家长进行的网络调查显示，除了书包以外，入学准备费用在1万至3万日元之间的占比最高，达到四成。这是因为文具、体育服、室内鞋等零散开销累积起来数目相当可观。日本的公立小学和初中原则上免学费，而这些由家庭负担的费用被视为“隐性教育费”，已成为社会关注的问题。对此，部分学校已开始采取应对措施，例如由学校保管全校的学习用品，在课堂上共用并反复使用。

纵观日本小学生的随身物品，可以看出学校与家长在考量公平性与安全性的同时，也试图借此让孩子学会遵守纪律、体贴他人。尽管这套做法经常得到海外媒体的赞赏，但要求众多学生备齐相同物品的惯有方式是以教育一线的效率、一致性和标准化为前提的，如今各学校与地区也开始依据时代与环境的变化着手进行各项改革。

标题图片：小学生必备的各种学习用品（PIXTA）

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