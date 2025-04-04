数字漫画《间谍过家家》大获成功，纸质漫画杂志何去何从？

在第二次世界大战结束后80年的漫画发展史中，杂志和单行本等载体（媒介）的变迁对内容（作品）的发展产生了很大的影响。从连环画剧和租赁漫画的时代到漫画杂志的鼎盛期，再到数字化时代，日本漫画经历了怎样的演变？本篇将带读者了解当前漫画数字化转型带来的变化和漫画杂志的现状。

颠覆“爆款出自纸质杂志”的常识

2019年，日本漫画界出了一件大事。《间谍过家家》单行本第1卷一经发售，短短22天销量即突破30万册。这个数字在同期发售第1卷的漫画作品中“断层第一”。该作品连载于集英社的漫画杂志App“少年Jump+”，而非传统纸质杂志。



《间谍过家家》融合间谍、动作元素，同时也是一部喜剧漫画作品（图片：远藤达哉/集英社，摘自第3话）

这部漫画除了登上漫画评论年刊《这本漫画真厉害！2020》的“男性篇”榜首，还斩获多个奖项。2020年12月发售的单行本第6卷首印量达100万册，震惊业界。要知道在这个时代，人们几乎都认为只有纸质漫画杂志才出得了首印量达100万册的爆款漫画作品。

融合间谍、动作、喜剧元素，多形态开发

作品的舞台是一个虚构的世界，在那里，彼此接壤的东国和西国不断展开情报战。东国的一名精神科医生劳埃德和其养女阿尼亚、其妻约尔一家三口生活在一起。然而，他们并不是真正的一家人。劳埃德是西国间谍，阿尼亚是超能力者，约尔是杀手……，故事设定复杂，是一部融合间谍、动作、喜剧元素的家庭剧。



2024年秋，在连续三周的时间里，《间谍过家家》在日本网络电视平台ABEMA免费上线（图片：远藤达哉/集英社、间谍过家家制作委员会。摘自ABEMA公开资料）

2022年4月，《间谍过家家》TV版动画片在东京电视台一系的电视台播出。2023年3月音乐剧版在东京的帝国剧场等开演，同年12月剧场版动画片上映，此外还被改编为游戏和播客有声剧等，荣获当年日本漫画家协会漫画部门大奖。截至2024年10月发售的第14卷，单行本累积销量突破3600万册。

“少年Jump+”提供免费在线阅读服务

《间谍过家家》在漫画杂志App“少年Jump+”上隔周连载。该电子漫画杂志创刊于2014年9月，上架的漫画包括App原创作品和《周刊少年Jump》的电子版。App用户可免费阅读App原创作品的前3话和最新3话，从2019年4月起可享一次免费阅读App原创连载作品完整内容的机会。



漫画杂志App“少年Jump+”智能手机端页面

用户可以从浏览量和评论量找到人气漫画免费阅读，发掘作品，这对读者很友好。一直以来，纸质漫画杂志也扮演着为读者和他们喜欢的作品牵线搭桥，进而组建社群、引起社会现象的角色。我觉得这种传统和思路也被平移到了数字平台上。继《间谍过家家》之后，《怪兽8号》（松本直也）等爆款作品也接连在App上问世。

从2019年1月起，集英社通过其面向海外用户的漫画杂志App“MANGA Plus by SHUEISHA”同步更新作品内容。这也是数字时代的优势吧。



2023年12月上映的剧场版动画片票房大卖。该片也在中国上映，引发关注（图片：路透社）

造就无数名作的纸质漫画杂志

漫画杂志App的兴起看似能让日本漫画市场再创辉煌，笔者却深感忧虑——“少年Jump+”和《间谍过家家》的成功或将成为纸质漫画杂志休刊、废刊潮的导火索。

在日本，漫画作品先于纸质杂志连载，后出单行本，被制作成TV版和剧场版动画片，再推出周边产品，进而拓展全球粉丝圈层。漫画杂志分周刊和月刊等，根据读者特点又被细分为面向少年的、面向青年的、面向少女的，种类多达数十种。每本杂志每期各有近20部漫画作品连载，这些连载作品达到一定条件后将被集结成单行本出版。这样的架构可以说是日本独有的。

例如，《龙珠》《航海王》《火影忍者》《鬼灭之刃》等诞生于集英社少年漫画杂志《周刊少年Jump》，《高达》《黄金神威》诞生于集英社青年漫画杂志《周刊Young Jump》，《犬夜叉》《名侦探柯南》出自小学馆少年漫画杂志《周刊少年Sunday》，《进击的巨人》出自讲谈社少年漫画杂志《别册少年Magazine》，《AKIRA》出自讲谈社青年漫画杂志《周刊Young Magazine》，《美少女战士》出自讲谈社少女漫画杂志《Nakayoshi》。

纸质杂志是日本漫画发展至今的基石，而今却面临存亡危机。

根据一般财团法人出版科学研究所的推算销售额数据（参考上图），2014年纸质漫画杂志为1313亿日元，漫画单行本为2256亿日元，电子版漫画为887亿日元。而2023年，纸质漫画杂志减少六成至497亿日元，漫画单行本减少三成至1610亿日元，合计纸质漫画减少四成。与此同时，电子版漫画增至4830亿日元，规模是2014年的近六倍。

原因之一是读者行为的变化。到20世纪90年代为止，读者习惯于“追更”。他们定期购买自己喜欢的杂志，从中找到自己想看的漫画。每新出一期杂志就有20页左右的新故事可看，看完继续期待下一期。

然而进入2000年后，读者变得喜欢“攒着”，等连载内容被集结成单行本出版了才买来看。这大概跟日本经济进入长期低迷期也有关系。比起每周都买一期杂志，买自己喜欢的漫画的单行本性价比更高。

杂志销量锐减也倒逼IP经济转型

20世纪90年代中期，漫画杂志迎来全盛期。《周刊少年Jump》创下了653万册的销量纪录。据说在当时，少年漫画周刊的盈亏平衡点是100万册，青年漫画杂志的盈亏平衡点是50万册左右。

根据日本杂志协会公布的“有据可查的印数”，2024年4月到6月的平均发行量，《周刊少年Jump》109万册，《周刊少年Magazine》32万册，《周刊少年Sunday》13万册。面向青年、少女及女性的杂志无一超过百万册。可想而知，大部分杂志本身其实是亏损的。



书店里依然摆满了各类纸质漫画杂志，但销量却一直在下降（图片：nippon.com日本网 编辑部）

即便如此，出版社依然没有砍掉漫画杂志业务。那是因为单行本的销售收入，TV版和剧场版动画片的版权收入，以及IP授权收入加起来足以填平杂志本身的亏损。从数年前起，出版社就已经把重心从出版业务转向版权运营和IP运营了。例如集英社第83期决算报表显示，其非数字出版收入为511亿日元，数字出版收入为720亿日元，版权、周边商品销售等的收入为753亿日元。

电子版漫画原地踏步的时代也结束了

电子版漫画曾经一度原地踏步，长期没什么发展，这给了纸质杂志喘息的时间。

电子版漫画开始进入大众视野是在20世纪90年代中期。2003年au开始上线手机漫画。其他公司纷纷效仿，刮起了BL和TL的一股小风潮，但那不足以摧毁纸质漫画的牙城。2008年美国的苹果手机进入日本市场，电子版漫画正式登场。2013年韩国的电子版条漫WEBTOON也在日本上线。

从2010年起，“电子书籍元年”一词几乎每年都被提及，可电子漫画市场未见扩大，尤其是纸质漫画杂志优势稳固。日本出版科学研究所统计并公布的电子版漫画销售额数据始于App“少年Jump+”上线那年，即2014年。五年之后的2019年，《间谍过家家》问世，纸质漫画市场与电子漫画市场的排名易位。

纸质杂志集合多部漫画新内容成册销售的优势渐衰，电子杂志App和电子版漫画不断在市场上攻城略地。这样的形势下，纸质漫画书刊尤其是纸质漫画杂志会迎来终结吗？如果得以幸存，又将变成什么样？

我想，答案应该能从80年的漫画史中找到。

标题图片：销量达百万册的《间谍过家家》最早被连载于漫画杂志App“少年Jump+”。截至2024年10月发售的第14卷，累计发行册数突破了3600万册 ©远藤达哉/集英社

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