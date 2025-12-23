为何日本成年人也热衷看漫画？——起点是《Magazine》和《Sunday》同时创刊

日本漫画老少皆爱，具有迷倒全年龄段人的故事性。这是因为日本出版社跟随战后婴儿潮时期出生的“团块世代”的成长，实现了漫画的进化。而其中的“功臣”便是少年周刊杂志。

在日本也曾是“儿童读物”

“为何日本成年人也看漫画？”2005年前后，总是有美国和亚洲圈的记者问我这个问题。

当时，日本动画片通过有线电视播放，在美国吸引了众多观众的兴趣；亚洲和欧洲青少年群体中，日本动漫粉丝也越来越多。尽管如此，国外仍普遍认为漫画是儿童读物，因而日本的状况显得有些异样。那时我是这样解释的：“在上世纪60年代之前，日本人也同样觉得漫画是儿童读物。改变这一观念的，是主打漫画的周刊杂志的出现。”

推翻“13岁壁垒”

日本最早的少年周刊杂志是《周刊少年Magazine》（讲谈社）和《周刊少年Sunday》（小学馆）。这两本杂志的创刊号在书店上架，其实同是在1959年3月17日这一天。Magazine定价是40日元，Sunday是30日元。Magazine还另赠3本别册附录。



讲谈社的《周刊少年Magazine 创刊号》（左）和小学馆的《周刊少年Sunday 创刊号》（图片：作者）

刊登的漫画方面，《周刊少年Sunday》拿出了手冢治虫的侦探故事《惊奇博士》等5部漫画，《周刊少年Magazine》则刊载了高野义辉的巨型机器人系列《13号，启动！》等8部作品。虽然杂志还刊登小说、职业棒球和大相扑的新闻、铁道车辆及飞机的图解、初中男生憧憬的业余无线电相关文章，但两本杂志的主要内容都是漫画。

上世纪50年代末两大出版巨头竞相创刊少年周刊杂志，其时代背景是电视机普及，娱乐节目“以周为单位”的变化，并且面向成年人的周刊杂志已经盛行。但出版社方面的最大目标，是留住从小学生起就看儿童月刊杂志长大的漫画受众，具体来说，就是1947年到1949年婴儿潮时期出生的“团块世代”，希望他们在升入初中后，依然是漫画的读者群体。

进入60年代，“团块世代”中年纪最大的13岁，也就是初中生的年纪。之前漫画读者存在着一个所谓的“13岁壁垒”——上了初中还看漫画，会被家长批评说“影响学习”，高中生如果再看漫画，甚至会被视为问题学生。

根据《每日新闻》1957年版的《学校读书调查》，小学六年级男生喜欢的杂志前三名是面向儿童的月刊杂志《少年》《少年画报》和学年杂志《小学六年级生》，它们都刊登有大量漫画。另一方面，初三学生看的是应试杂志《中学(*1)Course》《中学时代》《中学生之友》，内容以学习技巧和课外读物为主，基本没有漫画版面。高中生则喜欢看面向成年人的《周刊朝日》《高中时代》《Sunday每日》。

为了跨越这座巨大的“13岁壁垒”，扩大漫画市场，少年周刊杂志应运而生。出版社的布局完美奏效，短短几年，Magazine和Sunday的销售量就显著上扬了。



本世纪初，在便利店阅读漫画杂志的学生（图片：时事社）

面向男生的周刊杂志获得成功之后，面向女生的周刊也随之而来。1962年讲谈社的周刊杂志《少女Friend》创刊，接替月刊杂志《少女Club》；1963年集英社的《周刊Margaret》创刊，取代月刊杂志《少女Book》；同时，面向低龄儿童的杂志，也纷纷仿效，朝着周刊杂志时代迈进。

漫画第一线的蜕变

中学生杂志从月刊到周刊的转型期内，发生了诸多变化。当时也是漫画百花齐放的黄金年代，一批漫画家受手塚治虫提倡的“故事漫画”的影响，创作了许多主题广泛、价值观多样的作品。

第一个变化是漫画家出现了代际交替。周刊杂志是每周截稿，这令习惯了月刊杂志截稿周期的资深漫画家们难以承受，纷纷离开杂志社，转而投身到“教育类漫画”单行本制作领域。

取而代之的是一批年轻漫画家在周刊杂志的崛起。比如石森章太郎（代表作《人造人009》）、藤子·F·不二雄（代表作《哆啦A梦》）和藤子不二雄A（代表作《忍者哈特利》）、赤冢不二夫（代表作《阿松》）、横山光辉（代表作《铁人28号》）、千叶彻弥（代表作《明日之丈》）等。

在少女漫画界，月刊时代有众多男性漫画家活跃其中，但周刊杂志兴起后，水野英子（代表作《白色Troika》）、牧美也子（代表作《Maki的口哨》）、细川知荣子（代表作《王家的纹章》）等女性漫画家开始接棒挑起大梁。



入选《常盘庄时代漫画百选》的单行本漫画。这是一部讲述了“战后故事漫画”的黎明期和发展期的漫画选集（图片：Manganight Books）

另一个变化是生产体系的普及。周刊杂志为避免工作集中于漫画家一身，确保每周按时交稿，普及了雇佣多个助手的分工制漫画制作方式。

第三个变化则是漫画故事原作者的出现。在月刊杂志时代，基本是漫画家自己构思故事、编写对话和画画儿。但在转变为周刊杂志后，这种模式就赶不及发稿，不再可行。于是就有需要有原创作者来构思漫画故事和对话。

这一时期，Magazine编辑部积极挖掘漫画原作者，起用了年轻的科幻作家、推理作家，创作主题更为复杂。这期间展露头角的作家是梶原一骑。他之后创作了棒球漫画《巨人之星》（川崎升作画）、拳击漫画《明日之丈》（以高森朝雄之名创作，千叶彻弥作画）等大热作品。由此，漫画创作逐渐不再只是作家的副业了。



《巨人之星1》《巨人之星2》原作梶原一骑，漫画家川崎升（左上、左下）、《明日之丈1》原作高森朝雄、漫画家千叶彻弥（右）（图片：讲谈社）

下一步，跨越“18岁壁垒”

就这样，出版社让杂志伴随读者的成长，不断拓宽漫画的表现领域，逐步“摧毁”了“13岁壁垒”。

然而，即便解决了“13岁壁垒”问题，当团块世代高中毕业，成为社会人或大学生时，那么面临的将是“18岁壁垒”。想要跨越这一障碍，就必须有新的动作。

成为关键的是 “剧画”(*2)。这种漫画类型，通过“贷本出版”，即专供租书店的出版物，在当时的十几岁青少年群体中受到喜爱。Magazine的著名总编内田胜便去委托贷本剧画的人气作家齐藤隆夫（代表作《骷髅13》）创作“能够抓住即将从Magazine毕业的读者的作品”。于是就有了《无用之介》的问世。此举推动了剧画路线的强化。



东京都丰岛区制90周年纪念项目《这也是学习漫画！展》中展出的《骷髅13》原画（图片：Manganight Books）

贷本剧画出身的作者，如妖怪漫画《咯咯咯鬼太郎》作者水木茂、忍者漫画《佐助》作者白土三平等人都斩获人气，剧画逐渐成为一种社会现象。

右手硬派报刊，左手漫画杂志

1966年12月，《周刊少年Magazine》创下发行数量百万册记录，1969年12月突破150万册。走在街头的大学生被形象地称为“右手（朝日）Journal(*3)，左手Magazine”，以漫画为中心的少年周刊杂志逐渐与硬派严肃杂志一起，融入年轻人的生活方式中。尽管依然有些大人会对“大学生还看漫画”皱眉，但可以肯定地说，如果没有这一“成长”，日本漫画文化的发展便无从谈起。

1968年Magazine和Sunday的读者已经成为高中生和大学生，于是，瞄准中小学生漫画读者的《周刊少年Jump》（集英社）创刊了。内容基本是清一色的漫画，“周刊少年漫画杂志”这一全新门类应运而生。在前一年，面向大学生和走上社会的年轻人的青年杂志《周刊漫画Action》（双叶社）也已创刊。

在面向中学生的Magazine、Sunday等少年周刊杂志创刊的基础上，漫画杂志逐渐突破年龄壁垒，获得了广泛年龄层读者的喜爱，最终构建起了一个“成年人也看漫画的神奇国度”。

标题图片：日本书店和便利店摆放的周刊漫画杂志（时事社）

