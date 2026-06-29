正因有漫画，动画才精彩：从《铁臂阿童木》到《鬼灭之刃》，日本动画的成功之道

动漫在日本为何如此兴盛？为探寻这一问题的答案，让我们来看半个多世纪前的日本媒体生态。上世纪60年代前期，改编自漫画的电视动画开始出现，这成为日本流行文化崛起的起点。

动画原作多来自漫画

2025年11月，人气动画电影《剧场版 鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》（2025年7月上映）成为第一部全球票房突破1000亿日元的日本电影，上映国家和地区多达150个。

《鬼灭之刃》原作是吾峠呼世晴在《周刊少年JUMP》上连载的漫画。目前日本每周播出60至70部动画，其中约半数改编自漫画。



东京池袋一家影院上映《鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》，2025年9月（AFP /时事社）

日本动画市场规模在2024年创下历史新高，达到约3.8万亿日元（约250亿美金），预计2025年将继续扩大。

电视动画一旦火爆，会顺势推出DVD、流媒体服务，进而制作剧场版动画电影。之后，剧场版作品会再次在电视播出或发行影像制品，由此形成循环。

如今，动画已是成为日本的代表性“产业”，其中的许多作品仍改编自漫画。这些作品并不是只靠市场营销手段打造的“商品”，而是漫画家创作的故事。

动画与漫画的这种关系是如何形成的？不妨来看它们的发展史。

国产电视动画诞生前夕

1958年，日本首部国产长篇彩色动画电影《白蛇传》上映。该片由1956年成立的东映动画（现东映ANIMATION）制作。同年12月，东映动画位于东京都练马区大泉的新工作室落成，其业务正式步入正轨。

《白蛇传》取材于中国古代民间传说。第二部作品《少年猿飞佐助》（1959年上映）则改编自作家檀一雄的小说，当时动画电影尚未使用漫画作为原作。

手塚治虫与东映动画

从漫画创作动画的模式，始于东映的第三部作品《西游记》（1960年8月上映）。该片以手塚治虫的漫画为蓝本，构建出完整的故事剧情。

1958年年底，东映动画负责人拜访了当时已是畅销漫画家的手塚治虫。此行目的，是为了推进第三部长篇动画电影的企划，改编手塚治虫在秋田书店月刊《漫画王》连载的漫画《我的孙悟空》。

对动画制作抱有极大热情的手塚治虫，受聘成为东映动画的特约职员，负责原作与剧本架构以及角色指导（演职员表中为导演）。由于手塚治虫工作繁忙，团队采用了由他绘制故事板，再由工作人员以此为基础做出剧本及分镜剧本的运作模式。



《西游记》1960年 ©东映

虫制作公司与《铁臂阿童木》

基于在《西游记》制作中积累的经验，手塚治虫决心成立一家能自由创作动画的独立制作公司。1960年8月，他在练马区的自家土地上建起一个小型工作室，与7名年轻人一同开始实验动画的创作。

起初，手塚治虫打算用自己的漫画稿费承担制作费用，但后来接纳了动画师“走独立经营路线”的建议，着手制作收益更有保障的电视动画。首部作品便是《铁臂阿童木》，因为该作品有连载积累，早已家喻户晓。

1962年，虫制作公司正式成立。团队开始制作试播样片，向电视台推介动画版《铁臂阿童木》。在同年举办的作品发布会上，刚制作完成的实验动画《某个街角的故事》，以及《铁臂阿童木 第１集 阿童木诞生》一同公开亮相。



手塚治虫在虫制作公司前，1963年5月13日（共同社）

既节省人力成本又能“创作出独特的作品”

日本首部长篇电视动画《铁臂阿童木》于1963年1月1日在富士电视台开播。

故事以21世纪的未来为舞台，讲述了拥有人类情感的少年机器人阿童木的故事。杂志上熟悉的角色动了起来，能说话、会唱歌，孩子们深深迷上了这部电视动画。另外，由于当时东京奥运会即将于第二年举行，日本家庭的电视数量迎来爆发式增长。

日本内容产业的飞速发展，从这里拉开序幕。

不过，要像剧场那样每周制作每秒24帧的全动画非常困难。于是，《铁臂阿童木》采取节省人力成本的“有限动画”制作模式，比如减少帧数、重复使用相同画面、只移动嘴巴等局部部位。

虽然难以实现迪士尼那般流畅又自然的动作，但手塚治虫在创立虫制作公司时这样说：“即使是小作品，迪士尼也要花费7亿到8亿日元的制作费，而东映也要花费三四千万日元。参与制作的人数大约有300人。我根本没有这样的财力。但我有信心，即使不用多平面摄影机这类大型专业设备，也能与10位左右的助手一起，创作出独特的作品。”（《周刊公论》1960年5月17日号）

每周一集、每集30分钟

《铁臂阿童木》每周播出一集，每集时长30分钟。当时，国外制作的电视动画大多为10分钟左右的短篇，而这部作品在固定日期、固定时间播出，可以说具有划时代意义。这种播出方式让改编自漫画的复杂故事和心理描写成为可能，并作为电视动画的固定模式逐渐确立下来。

出版《少年》杂志的光文社，将《铁臂阿童木》旧作重新编辑，每月推出“河童漫画单行本”。虫制作公司则作为玩具等商品的官方授权商，开启漫画衍生产品业务。

动画热潮与制作公司的崛起

继《铁臂阿童木》之后，由漫画改编的电视动画接连问世。

1963年10月，《铁人28号》在富士电视台开播。原作是横山光辉刊登在杂志《少年》上的巨型机器人漫画，人气与《铁臂阿童木》不相上下。

《8号超人》于同年11月在TBS电视台播出，《超级杰特》也在该台播出，两部作品的赞助商均为丸美屋食品。



昭和40年代的《铁人28号》等漫画书，陆续被改编为电视动画（时事社）

东映动画稍慢一步，于1963年在NET电视台（现朝日电视台）播出原创电视动画《狼少年肯》。1964年又制作了第二部作品，也就是改编自白土三平忍者漫画的《少年忍者风之藤丸》。

早期的赞助商以点心等食品厂商为主。这不仅填补了制作费，还衍生出角色周边商品业务。日本动画角色周边商品极为丰富的特点，正是在这一时代形成的。

东映ANIMATION（1998年由东映动画更名）至今仍在推出《七龙珠》、《航海王》、《光之美少女》等众多剧场版及电视动画，并不断向海外输出作品。

随着电视动画人气爆涨，许多小型动画制作公司应运而生。其中就包括1963年5月，以石森章太郎（当时用名）、藤子不二雄（当时的联合笔名）、角田次朗等5位年轻漫画家为核心创立的零工作室。



杉并动画博物馆内，展示了上世纪60年代漫画被改编为动画的发展历程（ nippon.com 日本网编辑部 松本创一）

漫画与动画的关系越来越紧密

早期的电视动画为何让孩子们如此着迷？当时的日本电视动画制作经费和人才都不足，画面动作并不流畅，很难算得上是优秀的动画作品。但每部作品都有丰富的剧情和极具魅力的角色，而这份魅力，正源于作品以漫画为原作。即便是制作技术飞跃进步的现代动画，这点也从未改变。

在《白蛇传》预告片中，时任东映动画社长的大川博表示：“漫画电影（日本早期对动画电影的称呼——译注）相较于普通电影，更具国际性。因此，我们希望制作出精良的漫画电影，进军国际市场。”动画从当时就着眼全球市场，与日本漫画丰富的故事性相结合，一步步走向海外。

杂志也积极宣传改编成动画的作品。1963年，黑白电视机累计销量已达1600万台，《铁臂阿童木》第1集收视率创下27.4%的纪录，实际收看观众超过1000万人。

一方面，制作公司和电视台渴望获得动画原作，另一方面，儿童杂志希望通过电视扩大受众，于是三方建立起紧密的合作关系。而这种合作关系，延续至今。

随着电视动画的出现，漫画与电视媒体的关系更加紧密，这也成为支撑当今漫画文化与动画文化的重要基石。



高田马场站早稻田出口附近的墙上，展示了手塚治虫笔下的众多漫画角色（图片： nippon.com日本网 编辑部 松本创一）

标题图片：2019年9月，《铁臂阿童木 AI最初的幻想——手塚治虫特展》在湖南省长沙市举办（新华社/共同通信Images）

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