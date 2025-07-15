喜多川歌麿：浮世绘美人画巨匠

喜多川歌麿是江户时代著名出版商茑屋重三郎发掘的浮世绘画师，其美人画作品风格新颖，深得那些土生土长的江户市民的喜爱。进入明治时代（1868-1912年），当彩色浮世绘“锦绘”逐渐过时被人遗忘之际，歌麿的美人画被英国人弗兰克·布林克利发现，之后开始作为顶级美术作品在世界传播。

画师生涯从役者绘开始

在浮世绘的历史上，喜多川歌麿（1753？-1806年）无疑是美人画第一人。正如众多浮世绘画师一样，他也并非一夜成名。据说，最初他主要画的是长33厘米、高15厘米的小幅“役者绘”，那是浮世绘的一种形式，内容以歌舞伎的演员、舞台及观众为主。彼时的浮世绘版画，并不是画师想画什么就能画什么。制作人，也就是被称为版元的出版商先考虑什么样的题材可能畅销，再据此安排画师、雕版师、印刷师分工合作，从而制作出多版套印的浮世绘版画——锦绘，并通过薄利多销的方式实现盈利。

役者绘的销售期很短，一般仅有剧目上演的一个月左右时间，因此以成本较低的小幅画为主。尺幅小，人工费和材料费等可控，风险低，正适合交给新人画师绘制。喜多川歌麿的浮世绘画师生涯也和其他画师一样，是从小幅役者绘开始的。



《五郎时宗 市川八百藏》，小幅锦绘，作于1776-1777年间。喜多川歌麿以北川丰章为名绘制的作品，出版商不详（藏于哈佛艺术博物馆）

邂逅茑屋重三郎

喜多川歌麿的幸运之处，在于他的才华得到了出版商茑屋重三郎（人称“茑重”，1750-1797年）的赏识。茑重在江户时代（1603-1868年）有名的花街柳巷“吉原出生、长大，他凭借在那里养成的审美意识投身出版业，是一位具有高度审美眼光的不可多得的出版商。

歌麿与茑重的第一次合作，是绘制黄表纸《身貌大通神略缘起》（1781年出版）的插图。黄表纸是一种带插图的通俗读物，这可以算是喜多川歌麿接到的第一个“大活”。



志水燕十著、喜多川歌麿绘《身貌大通神略缘起》，1781年。出版商：茑重（藏于东京都立中央图书馆）

通过这部黄表纸，茑重发现了歌麿的才华。1783年7月，茑重委托歌麿绘制吉原庆典活动“灯笼祭”的活动序列表；同年8月，茑重将以“吉原俄”（一种即兴演出及其相关活动——译注）为题材的《青楼仁和嘉女艺者部》系列委托给了歌麿，那是一幅真正的大幅锦绘，长38厘米、高28厘米。

吉原俄于晴朗的夏季举办，自8月1日起，为期30天。活动期间，艺伎们上街游行并展示精心准备的表演。在歌麿之前，俄图主要出自老字号出版商西村屋与八，其形式类似于节目单，上面有剧目演出场景图，配以剧目名称和艺伎名字等文字信息。

而歌麿的俄图与西村屋版的最大不同在于，他描绘的不是正在表演的艺伎，而是她们在舞台下的样子。例如，在《青楼仁和嘉女艺者部 狮子 Tama屋 Oito》中，艺伎正在茶屋休憩，旁边的“秃”（侍奉艺伎的童女学徒——译注）饶有兴趣地凝视着艺伎身上华丽的服装。这种生动的画面，在已经模式化的浮世绘美人画中极为罕见，雕刻、印刷得也十分精细。可以说，茑重最大限度地激发出了喜多川歌麿这个锦绘新人的潜力，成就了这个里程碑式的作品。同年9月，茑重把业务扩展到锦绘出版中心日本桥地区，与歌麿的合作关系也愈发牢固。



《青楼仁和嘉女艺者部 狮子 Tama屋 Oito》，大幅锦绘，约1783年8月。出版商：茑屋重三郎（藏于东京国立博物馆，出处：ColBase）

在美人画之外的领域亦展现才气

茑重基于自己与狂歌(*1)师的交往，鼓励喜多川歌麿挑战全新的绘画领域。以1788年的《画本虫撰》为开端，歌麿创作了七部色彩华美的狂歌画册。这些画册也堪称当时雕刻、印刷技术的巅峰之作，展示了歌麿在美人画之外的才气。



宿屋饭盛编、喜多川歌麿绘《画本虫撰》，彩印狂歌画册，1788年出版。出版商：茑重（藏于大都会艺术博物馆）

挑战美人画新风格

1791年，幕府推行宽政改革，加强了对出版业的管控。山东京传（1761-1816年）著三部洒落本（江户时代一种主要描写妓院故事的诙谐小说——译注）被认作为不当出版物，这致使山东京传被处50天手锁刑(*2)，茑重则被判处没收一半财产的重罚。为了卷土重来，茑重于1792-1793年再次启用喜多川歌麿，推出了全新风格的美人画大首绘。构图上聚焦面部的风格虽在役者绘中已有先例，但在美人画领域属于浮世绘史上首次尝试。

喜多川歌麿特意选择了没有明确原型的女性作为大首绘的主角。仅凭画中人物微倾的体态和细小的动作便能让观者感受到其内心情感，这种细腻的表现力唯有歌麿才能做到。《妇人相学十体 浮气之相》《歌撰恋之部 溢露之恋》等作品享有盛誉，淋漓尽致地展现了他的才华。



《妇人相学十体 浮气之相》，大幅锦绘，作于1792-1793年间。出版商：茑重（藏于纽约公共图书馆）



《歌撰恋之部 溢露之恋》，大幅锦绘，作于1793-1794年间。出版商：茑重（藏于芝加哥美术馆）

同一时期出版的是描绘以美貌闻名的真实女性的作品系列。喜多川歌麿在自己的画作中给当时的“宽政三美人”赋予了许多虚构的设定。这些作品广受欢迎，他的名字也在大众心中留下了更加深刻的印象。



《宽政三美人图：难波屋Okita、高岛Ohisa、富本丰雏》（被删去女子名的版本），大幅锦绘，作于1792-1793年间。出版商：茑重（藏于纽约公共图书馆）

因宽政改革屡次遭禁

然而，随着宽政改革的推进，以普通少女为题材的作品也受到了质疑。1793年，幕府禁止在锦绘中标注少女的姓名。对于曾遭重罚的茑重而言，还得维持其位于黄金地段日本桥的店铺，已经不能冒着倒闭的风险行强烈反抗之举了。他选择通过删除画上姓名等方式进行应对。

另一方面，吉原作为获得幕府认可的花街柳巷，描绘吉原游女（妓女）的画作不被视作问题。于是，茑重让歌麿将目光投向一般顾客难以窥见的吉原游女的生活，充分发挥其观察力，推出了描绘游女真实日常的系列作品《青楼十二时》。



《青楼十二时 续 午之刻》，大幅锦绘，约作于1794年。出版商：茑重（藏于芝加哥美术馆）

1794年，茑重启用东洲斋写乐，大力出版役者绘。以这一年为转折点，歌麿与茑重之间拉开了距离。或许茑重也意识到，在宽政改革之下继续出版美人画的前景有限。而歌麿已是知名画师，他开始与多家出版商展开合作。1795年-1796年，他在作品中采用画谜形式来表示美人的姓名，以抵制禁令。这些作品一上市就遭到了封禁。



《高名美人六家撰 高岛Hisa》，大幅锦绘，作于1795-1796年间。出版商：近江屋权九郎（藏于芝加哥美术馆）。作品右上角便是暗示美人姓名的画谜。放大后可以看出，从上至下依次是鹰（日语读taka,与“高”同音）、岛、火（日语读“hi”）、半只鹭（日语中“鹭”读“sagi”，一半便是“sa”）。由此便可知画中美人的姓名为“高岛Hisa”

1800年，堪称歌麿美人画代名词的“大首绘”被禁；1804年，歌麿因创作与丰臣秀吉传记《太阁记》相关的锦绘，被处50天手锁刑。

发现日常生活中的美好

另一方面，喜多川歌麿也经常以生活中稀松平常的情景为题材进行创作。



《在大树下避雨》，大幅锦绘，由三幅组成，作于1799-1800年间。出版商：鹤屋喜卫门（藏于东京国立博物馆，出处：ColBase）

宽政（1789-1801年）末期到享和（1801-1804年）年间，歌麿创作了大量描绘母亲对孩子无私之爱的佳作。或许他是为规避幕府监管而选择了这个安全的题材，但同时也反映出了浮世绘艺术的另一面——日常生活成为浮世绘的主题，并吸引了大量购买者。对于在这座大城市土生土长、热爱日常生活的江户人而言，孩子健康成长是这座城市的骄傲。在这样的社会背景下，喜多川歌麿所作母子画受到了人们的喜爱。



《偷看》，大幅锦绘，作于1799-1800年间。出版商：近江屋权九郎（藏于大都会艺术博物馆）

被英国人重新发掘

也许是为了从幕府对出版界的一再打压中逃离出来，晚年歌麿应其支持者的要求创作了大量的肉笔浮世绘（直接在纸上绘制的浮世绘，而非批量印刷的版画——译注）。这些在赞助者支持下创作的肉笔浮世绘作品能够长久地受人喜爱，而锦绘则只流行一时，过时便无人问津。喜多川歌麿的锦绘作品也不例外，与大多数浮世绘版画一样，逃不过被倒入锅中煮烂后重新做成纸的命运。

明治（1868-1912年）初期，“美术”一词刚刚诞生。后来成为浮世绘商人的吉田金兵卫开始在露天夜市出售自己出于兴趣收藏的锦绘。某天，一个外国人以超乎想象的高价购买了喜多川歌麿的锦绘，并且在接下来的两年中只收购喜多川歌麿之作。此人便是英国人弗兰克·布林克利（Francis Brinkley,1841-1912年），人称“Benkei先生”。通过这个英国人，在日本渐被遗忘的歌麿锦绘迈出了成为世界级美术作品的第一步。弗兰克·布林克利的藏品如今被保存在纽约公共图书馆。

标题图片：背景图片为浮世绘作品《高名美人见忠臣藏 十一段目》（藏于东京国立博物馆，出处：ColBase）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。