国家物质文化遗产古民宅里的“缘侧咖啡馆”：在富于季节感的庭院中品尝美味甜点

古民宅咖啡馆窗边的时光

在古民宅改造而成的怀旧空间里，悠闲地品尝一杯咖啡，可谓人生最幸福的时刻。恍然间产生一种受邀造访私宅的错觉，仿佛感受到某个家族的历史。在本系列专题中，酷爱日式咖啡馆的作家川口叶子走进古民宅咖啡馆，以文字报道和图片的形式，带领各位读者体验这种穿越时空之感。第一篇介绍东京竹之冢的“缘侧咖啡馆”。

房屋内外交界处的休闲空间

古民宅咖啡馆承载着时代的记忆，其魅力蕴藏在传统日式住宅独特的风韵中，其中最令人向往的便是“缘侧”。

日语中的“缘侧”指的是设在房屋内外交界处的木板过道，即檐廊。这是一处舒适的空间，将自然光和四季的风过渡到室内，具有调节冷暖的作用。过去，檐廊还曾是邻里交流的场所，邻居到访，并不需要特意绕至玄关，而是穿过庭院，随意地往檐廊一坐，便和主人谈起家常。



“缘侧”是位于房屋内外交界处的木板走廊

东京都足立区的日式古民宅“昭和之家”内，有一家以绝妙的檐廊为特色的“缘侧咖啡馆”。这座配有洋楼的日式住宅建于1939年，现在作为休闲场所对外开放。让我们一起去这座被列为国家物质文化遗产的雅致闲适的古民宅，品尝一下那里的咖啡和甜点吧。

老宅中别样的空气触感

从东武晴空塔线竹之冢站步行约15分钟，穿过白墙上的大门，沿着树影斑驳的小巷前行，忽然感觉空气的触感为之一变。一片小小的硬质树叶啪嗒一声落在地上，耳边传来阵阵鸟鸣声。



入口处立着正在营业的标识牌

掀开入口处的布帘脱鞋进屋，沿着右侧的榻榻米走廊走到尽头，缘侧咖啡馆便出现在眼前。整面落地玻璃门外是绿意盎然的庭院，生机勃勃。这处开放式檐廊，连同拉门打开后30张榻榻米（约合48平米）的大厅以及檐廊两端的小屋，共同构成了咖啡空间。



庭院美景一览无遗的檐廊和宽敞的日式客厅

迫不及待地在檐廊处的椅子上坐下来，翻开饮品单，从拿铁咖啡、果茶、红茶等饮品中，选择了手冲咖啡和应季水果挞。当天自制水果挞有三种：水灵灵的“草莓挞”、柑橘清香宜人的“晚柑和清见橙挞”、冲绳县石垣岛产的“桃香菠萝挞”。若想沉浸在“和风时光”中，也可来份抹茶茶点套餐或豆沙水果凉粉。



精心萃取的手冲咖啡和自制水果挞

建筑物和庭院间流淌着无比奢华的时光。晴空万里、青翠欲滴的午后，垂枝樱的残花和初绽的杜鹃花为庭院增添了美妙的色彩。梅枝青翠，鸡爪槭满目红艳，日本红枫浓紫冒出紫红色嫩芽，花团锦簇的紫阳花静待梅雨的到来。这座四季变幻的庭院，终年色彩斑斓如画。

将目光转向室内，拉窗在壁龛上投下纤柔的光影。来到这样的日式老宅，一定要仔细观赏隔扇、隔扇和屋檐之间的格窗、赏雪拉窗上精雕细刻的纹饰。进门后随即映入眼帘的是圆窗上寓意吉祥的撒网纹饰，每一处都散发着昔日富裕生活的余韵，凝聚着工匠们精湛的技艺。



门窗上，工匠的技艺熠熠生辉



圆窗上的撒网纹饰设计

房屋西北角是铺着法式屋顶瓦的西式房间，过去是商用会客室，现在咖啡馆满座时用作等候室。窗户、门扇、枝形吊灯的设计散发着怀旧风情，非常讲究的格状天花板使用了天然原木，每一处设计都令人不禁驻足凝神。



格状天花板是这间西式房间的特色

镌刻家族历史的檐廊

这座宅邸的建造者叫平田源七，曾经营汽车零配件加工业。昭和初期，他在2000坪的土地上建起工厂，包括家人、学徒和佣人在内，最多时有十人在这座房子里共同生活。

现在咖啡馆的老板是源七的孙子平田茂。

他说：“祖父在世的时代，从这里还可以看到富士山。”

当年的风景如今已无法想象。据说当时这里只是孤零零地建有一座工厂，周围没有可供员工餐饮休闲的地方，所以源七就在家中举办宴会，兼带慰劳员工。为此，他特意建造了宽敞的大厅。

平田介绍说：“咖啡馆的入口最早是通往厨房的，不临街，在街道改造重建之前，一直是后门。”

随着城市的发展和居民生活的变化，房屋和庭院在珍存原有风貌的基础上也在悄然发生着变化。檐廊旁边的一间房间过去曾是存放被褥用的，邻室为学徒房，约40年前，主人改建了防雨窗套等，将这里变成了阳光房那样的西式房间。坐在沙发上便能近距离欣赏满院的新绿和盛开的垂枝樱，可谓是最佳观景席。

为什么将如此珍贵的建筑改造为咖啡馆了呢？

平田介绍说：“同住的母亲去世后，我觉得这么漂亮的风景仅家人独享实在可惜。虽说房屋和庭院的维护管理也不容易，但最重要的是，改造成咖啡馆与众人分享这里的景致可能更有意义。”

他说，筹备开业的过程也像是一场与时光的对话。他们向承载三代人生活的诸多家什告别，拆除了地炉以及许多烤火盆之类的取暖用具。不同于密闭性强的现代住宅，旧民宅的冬日格外寒冷。



西式家具与日式房间完美融合

此外，夏天的夜晚蚊帐是必需品，门楣上至今依然保留着蚊帐的挂钩。昭和时代的夏日，晚上坐在檐廊观看过烟花后，在萦绕着烟花余香和蚊香轻烟的蚊帐中，孩子们是聊着什么进入梦乡的呢？

这座传承了86年的宅邸，庭院一隅的大型灯笼旁曾建有瀑布和池塘，假山下曾是防空洞。“不打理的话，苔藓里很快就会有杂草冒头。”平田说。

历代居住者倾注心血，在时代的变迁中坚守至今的这座“昭和之家”，其檐廊是如此精美！咖啡馆本身，又何尝不是城市与私密空间交界处的“檐廊”呢？身心浸染在朦胧的绿意中，我不禁浮想联翩。

昭和之家 缘侧咖啡馆

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。