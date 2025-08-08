在小巷深处的“paso”，邂逅洪都拉斯咖啡

古民宅咖啡馆窗边的时光

在古民宅改造而成的怀旧空间里，悠闲地品尝一杯咖啡，可谓人生最幸福的时刻。恍然间产生一种受邀造访私宅的错觉，仿佛感受到某个家族的历史。在本系列专题中，酷爱日式咖啡馆的作家川口叶子走进古民宅咖啡馆，以文字报道和图片的形式，带领各位读者体验这种穿越时空之感。第二篇介绍神奈川镰仓的“paso by 27 COFFEE ROASTERS”。

步入小巷，开启异国咖啡体验之旅

从“江之岛电铁”(*1)的长谷站下车，步行6分钟即可到达坂之下地区，这里因融合了镰仓的历史风貌和海滨生活方式而闻名。在狭长的小巷深处，有一家名为“paso by 27 COFFEE ROASTERS”（以下简称paso）的咖啡店，店内的空气中弥漫着来自中美洲国家洪都拉斯山间的芳香。

这家咖啡店是一处时空交汇之地，昭和时代古民宅的记忆与现代咖啡文化完美融合，并且，镰仓的海滨小镇与洪都拉斯风情也在此邂逅。不过，这里没有自称“咖啡师”的人，迎接顾客的只有“向导”。

出了长谷站的检票口，大海的气息便扑面而来。穿行在住宅区，沿着石子小路前行，心中有些忐忑不安——是否已迷失了方向？坂之下过去曾是渔村，在这条昔日风貌犹存的小路上行走，也是paso咖啡的体验之一。踏在石子路上的脚步声沙沙作响，民宅屋檐边的花儿随风摇曳。

小巷的景观处处体现出“镰仓R不动产”在改建古民宅过程中的精益求精。通过在房屋和庭院四周的混凝土围墙上新添木质板墙，街巷得以重现昔日风貌。在今昔相连的围墙一隅，排列着paso店员从海边捡来的贝壳和海玻璃。这片土地上孕育的这些珍宝，也成为paso独具象征意义的一道风景。



混凝土围墙和木质板墙巧妙结合，与古街风貌完美融合



附近沙滩上捡来的贝壳



从面向庭院的檐廊进店

来自洪都拉斯的小农庄

掀开门帘走进店里，首先映入眼帘的是摆放在吧台上的4款洪都拉斯产咖啡。在日本，这种风味的咖啡并不为人所熟知，日常生活中能有机会品尝的人恐怕为数不多。

这家咖啡店的总店位于藤泽市辻堂的“27 COFFEE ROASTERS”，在镰仓湘南地区已经营25年之久，是一家备受顾客喜爱的自家烘焙咖啡店。多年来，店主一直致力于推广品质上乘、在日本知名度却还不高的洪都拉斯咖啡。他们亲自前往洪都拉斯，持续从当地小规模农庄的生产者手中直接采购咖啡豆，与对方建立起了信任关系。不同产地与生产者培育出的咖啡豆各具风味，这正是洪都拉斯咖啡的迷人之处。

paso作为27 COFFEE ROASTERS的坂之下店，于2022年开业。

“浅烘咖啡豆的酸味怕是有些喝不惯……”有如此顾虑的顾客也不用担心。咖啡师们对每一款咖啡的风味都有深入研究，他们自称“向导”，可以轻松自如地帮顾客选出中意的口味。

“我们不会将自己执着的东西强加于人，而是尽可能地去满足顾客的喜好与兴趣。我们只是引领顾客前往新选择的大门而已。”向导之一的山田航平如是说。他为刚接触咖啡的顾客考虑得细致入微，以免大家因信息过多而无所适从。而对顾客而言，他们也能有机会通过简单的交流，明确表达出自己的喜好。



山田正在冲滴滤式咖啡

山田说：“我自己也是连续3年和店主前往洪都拉斯。各位咖啡生产者的努力超出了我们的想象。”

消费国不曾目睹的诚挚努力，最终凝结成杯中的醇香。山田表示，让更多的人品尝这杯咖啡的香醇，爱上它的口感，并在今后持续成为顾客的选择，这才是对当地生产者最切实的回馈。

我一边品尝着咖啡与甜品，一边悠然环视这令人身心舒适的空间。柔和的酸味与甘甜在口中弥漫开来。巴斯克芝士蛋糕的内里是布丁般的口感，也让人感到惊喜。



最有人气的甜品是巴斯克蛋糕

在paso，冲好的咖啡会以烧瓶和杯子组合的形式端上来。之所以选用没有刻度和标志且完全透明的烧瓶，是为了在视觉上能直接呈现出因烘焙度不同而带来的液体颜色的变化。如果坐在靠窗的吧台位置，还能看见玻璃瓶表面映出庭院中紫阳花的色彩或是梅梢的疏影。



开业前杂草丛生的庭院，如今也已焕然一新

改建过程中“做减法”

无论是咖啡冲泡还是空间设计，都贯穿着一个共同理念，即注重原料本身的自然品质。

这栋宽敞的平房，房龄不详，一位老妇人曾独居于此。房屋改建时，设计师着重于“做减法”，而不是增添新的设计。

他们拆除了以前扩建改建时叠加的木纹胶合板等新型建材，使隐藏起来的房梁与屋顶骨架重见天日。立柱经过精心清洗，雨水管改用竹材。通过工匠的手艺和当地的天然原材料，让这栋建筑返璞归真，恢复了原始气息。



由精心打磨的立柱和土墙构成的空间

重要的不是单纯追求功能性与设计感，而是“为何如此选择”这一深究本质的思考方式。paso的店员们亲自参与的空间设计也是基于这一思路。顾客可以坐在与简约的木质吧台搭配的长凳上，欣赏庭院的四季美景；也可脱下鞋子，在榻榻米台上享受悠闲时光。



在榻榻米台上惬意小憩

据说，店员们每天清晨的第一项工作便是打开防雨的木板套窗。开关时发出的那吱呀吱呀的声音，对他们而言也是古民宅晨间独特风情的享受。

咖啡时光

山田生活在这座滨海小城，是一名冲浪爱好者。有时他会先去海里冲浪，再来店里工作。

他说：“咖啡和冲浪，都不是生活的必需品。但是有它们相伴，一天的生活质量会截然不同。接受大自然的馈赠，感受每日生活的细微变化，这种愉悦感已深深融入我的日常生活之中。”

一杯咖啡带来的，不仅仅是香气与美味，还有整个身心犹如融入清晨大海中的宁静，它让人不由得放慢匆忙的脚步，深藏心底的真实自我悄然浮现出来。

店名“paso”是西班牙语，意为“脚步”“步伐”。人们在通往paso的狭长小路上行走，逐渐去适应镰仓的这座被海环抱的小镇舒缓的节奏。继而向洪都拉斯咖啡的世界迈出一步，邂逅未曾知晓的迷人风味。

paso引领我们体验的，也是在咖啡的醇香中畅游的美妙时光。

paso by 27 COFFEE ROASTERS

采访/撰稿/摄影：川口叶子

标题图片：坐在窗边，边观赏松树和梅树边品尝咖啡

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。