坐落于高楼大厦间的“Chanoma”：在日式老宅，品日式甜点

古民宅咖啡馆窗边的时光

从日本屈指可数的大型枢纽站出来，穿过喧闹的街道，不远处竟能遇到如此静谧的空间，着实令人惊喜。本系列第三篇，作者带我们走进位于东京池袋的“Chanoma”。

自江户时代绵延至今的池袋记忆

从喧嚣的池袋站西口只需步行约7分钟，拐进一条小巷后，会让你的脚步不由自主地停下来。在市中心林立的高楼之间，一家被葱郁的树木环绕的古民宅咖啡馆出现在眼前。在仿佛穿越到另一个时代的静谧中，葱茏绿色的深处，伫立着一栋近八十年历史的木造平房。Chanoma(茶之间)咖啡馆，便是一个从这样一场静静的惊喜开始的地方。

这栋建筑，是屋主深野弘之的祖父母在二战后不久建造的住宅。深野家族自江户时代起便世代居住于此地。入口处至今仍保留着一座木门，它建于江户末期至明治年间，历经了关东大地震与东京大空袭并幸存至今，是一处珍贵的遗迹。穿过这道古老的木门，便可步入咖啡馆。



木门上大大的屋顶令人印象深刻

首先映入眼帘的是摆放着长凳和桌子的“土间(*1)”。再往里走，便是日式房间及檐廊，直至几年前，屋主深野还居住在这里。



明亮宽敞的土间，右侧是日式房间

无论选择在哪里落座，从大大的窗外扑面而来的都是满满的、摇曳的绿意。你若想沐浴透过树叶洒落的阳光，就选坐在土间；若想体味日本老民宅独有的日阴，那就脱鞋走进日式房间。咖啡时光是在日光中还是在日阴里度过，可以凭你当天的心情来决定。



让人静心而放松的榻榻米座位

在日式房间里，装饰着金云和梅花图案的隔扇、雪见(*2)纸拉门等体现了当年建筑特色的构件，都被悉心保留了下来。设有壁龛与地炉的房间，有时会用作茶室，因此摒弃了华丽的装饰，充满令人心神舒缓的沉静气氛。



装饰着挂轴和插花的壁龛

注重食材的菜单

咖啡馆采用柜台点单方式，饮品和甜点需在柜台下单。其中尤其受欢迎的当属“浓郁抹茶冻糕”。它选用了爱知县西尾市老字号“葵制茶”的抹茶，用量充足，充分保留了抹茶原有的风味。顶部点缀着带有熏制烘焙茶香气的掼奶油，为整体口味增添了层次与醇和感。



大受欢迎的“浓郁抹茶冻糕”和“焙茶拿铁”

而作为搭配的饮品，可尝试选用“焙茶拿铁”。它将牛奶与焙茶的天然甘甜完美融合在了一起。店长加藤宽笑盈盈地介绍说：“我们选用的焙茶，是轻度烘焙的头采茶叶，茶叶本身便带着鲜美与甘甜，所以能让客人感受到食材的天然风味”。

无论是热饮，还是夏日冰镇后爽冽的冷饮，都同样魅力无穷。

“西池谷”，诞生于“峡谷”间的新社区

Chanoma是2021年12月开业的。

“我想建立一种大家能够彼此见面的关系，为此向社区开放了这片土地，希望让它成为人与人交汇互动的空间。”怀着这样的念头，深野着手重新开发自己拥有的“领地”，并推动包括Chanoma在内的多家店铺的开业。于是，曾经沉寂的住宅区，被他渐渐打造成绿荫环绕的开放式综合设施“西池谷”。

为何地处池袋却称为“谷”呢？其缘由是，相较于高楼林立的车站前的大街，这一带低层建筑较多，确如摩天楼之间的“峡谷”一般。深野期望此处能成为各种支流汇聚的“谷地”。如今，形色各异的人们以及不同的功能在汇集于此，产生轻松的交流，并逐渐形成新的风景。



咖啡馆地处高楼环绕的“峡谷”当中，是当之无愧的都市绿洲

负责Chanoma空间设计的是须藤刚建筑设计事务所。事务所秉持“让整个场地柔和连通”的理念，拆除了原先环绕建筑的围墙。场地内的部分沥青路面也被移除，改造成为绿化带，由此模糊了与外部的边界，形成了舒适惬意的半户外空间。

来访的每一个人都能在这里找到属于自己的自在时光——这正是西池谷最迷人的地方。

2023年，利用Chanoma对面的停车场举办了“西池谷庙会”。当天，200 多个孩子挤在捞彩球、吊悠悠球摊位，玩得不亦乐乎，还在炒面和刨冰摊位一饱口福。在“西池谷之日”等活动中，社区内共享厨房使用者们还开办小市集，给人们提供了能轻松交流的机会。

几年前采访深野时，他表达自己的愿望说：“期望周围公寓的人能下楼来享受这里的街巷乐趣，耳边能听到孩子们的欢笑……要是能有这样的风景就好了。”

2025年5月，西池谷街区内新建的公寓楼正式落成。一楼开设有餐厅、健身房与共享空间等，形成了住户和来访游客自然交流的公共空间。当年深野所描绘的那幅画面，如今正在逐步成为现实。。

感知四季，与庭园共生

Chanoma作为西池谷的核心设施率先开业，由此这里开始受到人们的关注。它并不是一座已“完成”的商业设施，而是一处充分体现了西池谷理念的地方——“享受留白，街巷之家”。

庭院里，春天樱花绽放，初夏青梅果实累累，入秋栗子与柚子压弯枝头。据说在选择树木时所重视的，是“要结果、要落叶、要让蝴蝶愿意来产卵”这三点。

修叶整枝的园丁、一大早来浇水的人、清扫街道落叶的人……，只此一个庭院，就有很多人参与进来，形成小小的社群。

“能在这个环境中工作，我感觉非常舒服。每天浇水的时候，我都能切身感受到植物的生命力和四季的气息”，加藤先生这样说。

几位住在池袋的酒店的外国游客，曾连续三天到访Chanoma。据说他们每天都带来不同的朋友，说“我们把早晨的时间留给这家咖啡馆”。



日式氛围吸引着访日旅客

若想度过一段悠闲的时光，那么最好避开周末的拥挤和喧嚣，选一个工作日的上午前往。每个季节，Chanoma都会以不同的鲜花与果实迎接你的到来。那里犹如静谧时光的摇篮，让你渴望一次又一次投入它的怀抱。

