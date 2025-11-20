埼玉县秩父泰山堂咖啡，铭记养蚕业兴衰史的物质文化遗产

古民宅咖啡馆窗边的时光

远离喧闹的东京市中心，在大自然中惬意地散散步，在承载着地方产业史的古建筑中小憩片刻。在此系列专题中，酷爱咖啡馆的作家川口叶子带着读者探访东京近郊的“古民居咖啡馆”。本篇介绍位于埼玉县秩父市的泰山堂咖啡馆。

与大自然和历史交融的“喫茶文化”

“夜晚回家，一下电车就能闻到山的气息。”

这是笠间直穂子的散文集《来自山影之町》（河出书房新社）开篇的一句。笠间直穂子是一名研究法国文学的学者，从东京移居秩父。

“想闻到美好的气息”是她被秩父吸引的原因之一。另一个原因，则是这里星罗棋布的特色咖啡馆。

“每家店都与众不同。不随大流似乎是这里的风气。无论是本地人还是外地游客，都能自然而然地在这里找到一处可以静静独处的空间。”

的确，秩父的“喫茶文化”源远流长。我就是在黑门通一栋古民居里的泰山堂咖啡馆邂逅这本书的。当时，它被当作店主心爱的读物，摆放在吧台上。



宁静雅致的店内空间

这间咖啡馆的魅力在于，哪怕你不经意间造访，也能接触到秩父的传统文化。黑门通一带至今保留着曾经辉煌的秩父织物批发商铺，诉说着昭和时代的故事。从东京池袋站搭乘西武线特快列车，约1小时20分钟即可抵达西武秩父站。走吧，去那座晨雾缭绕、群山环抱的小城，来一场小旅行。

在曾以养蚕与织物兴盛的街道上，感受时光的层叠

通往秩父神社的黑门通两侧，从大正到昭和初期林立着许多商铺。它们经营着一种名为“秩父铭仙”的绢织物。这里曾因养蚕与织物而繁荣，如今尚存的三栋木结构两层建筑均以“秩父铭仙分所”之名被列为日本国家物质文化遗产，向世人展示着昔日的盛况。

其中一栋采用悬山顶“切妻造”的两开间长屋建筑便是泰山堂咖啡馆的所在。面对着它，右侧那间是陈列着古董杂货的印章店，左侧那间是咖啡馆。两间店内部贯通，营造出记忆迷宫般的独特韵味。

推开那扇镶嵌着彩色玻璃的英式复古木门，店主青田美雪莞尔相迎。



绿色的英式复古木门是咖啡馆的标志

艺术与历史共鸣的空间

对咖啡馆和艺术感兴趣的人或许立刻就察觉到，那些不经意间点缀着店内的绘画作品与装饰品里藏着一种独到的审美。那是长期在日常生活中浸润于艺术的人才有的。不过分造作，让每一个来访者置身其中都感觉舒适、温暖。

据青田店主介绍，她的父母喜爱民间器皿、笼具、“根付”（江户时期人们用来悬挂随身物品的卡子——译注）等，因此她是在这些收藏品的环绕下长大的。如今，店内各处都摆放着她亲自收集来的秩父本地艺术家的作品。

入口处悬挂的画作便出自秩父本地画家浅见哲一之手。画家通过深邃的幽蓝色调，静静地展现以秩父风土与生活为主题的心象风景。

青田店主说，正是笠间直穂子的散文和秩父艺术家们的作品，让她注意到了这座小城的魅力。

法式甜点与红茶的协奏

这家咖啡馆的另一大吸引力在于青田店主的女儿——甜点师大崎泉制作的甜点。她在法国里昂进修过一年，制作的甜点风味经典且精致。

其中最受欢迎的，是法国南部的传统甜点“nougat glacé”。这是一款冷冻甜品，以淡奶油和蛋白霜为基底，加入蜂蜜调出自然的甘甜，再撒上坚果和果干等。冰凉的牛轧糖在舌尖轻盈地融化，与香脆的坚果、甘甜的果干交融在一起。装盘时以酸甜的覆盆子酱点缀，更添令人愉悦的层次感。



最受欢迎的冷冻甜品nougat glacé

酒水单也相当丰富，上面有来自法国著名红茶品牌“MARIAGE FRÈRES（玛黑兄弟）”的各种茶。如果拿不定主意，不妨让店主推荐一下。青田店主总能为女儿大崎泉的正统法式甜点搭配上一款香气馥郁的红茶，让食客被甜点的美味折服。散发香料味道的自制姜汁汽水、使用黑醋调制的清爽饮品，都非常适合在夏天享用。



摆放在吧台后方的茶杯与红茶罐



（左）核桃挞与自制姜汁汽水 （右）抹茶白巧克力蛋糕

咖啡馆与家族记忆

青田店主介绍道：“这栋建筑在昭和初期之前是养蚕农户的蚕室，在那之后蚕室迁移重建，这里才开始作为民宅使用的。”

面对着这栋两开间长屋，右边那间印章店“泰山堂”，以前是青田美雪的祖父经营的，后来由她的母亲继承。青田美雪把它打造成经营古董杂货的空间。

左边那间以前是拉面店，但在2008年撤出了。青田美雪借机租了下来，并把它改造成了咖啡馆。

在内装上，工匠巧妙地运用旧木材，用粗大的梁木和栗木地板环绕，营造出一个静谧的空间。长屋建成之初的磨砂玻璃窗被原样保留，柱子上的方形孔洞据说是以前养蚕农户为摆放蚕箱而搭建棚架的痕迹。



老柱子上的孔洞是养蚕业兴盛时期的遗痕，却与现代艺术家的造型作品奇妙地融为一体

最吸引我的是布置在楼梯下方的角落座位。淡淡的灯光照在墙上画框和雕像上，映出柔和的影子。椅子看似儿童椅，其实出自木工大师黑田辰秋的弟子之手，外观小巧，却出乎意料地稳固、舒适。



最适合独处的空间。店内随处可见艺术作品

青田美雪经营咖啡馆的初衷是“为了学成归来的女儿”。更深层的原因是她自己在众多咖啡馆度过惬意时光的回忆，以及对那“令人放松的时光”的怀念。

“我的祖母出生于东京人形町，战争期间被疏散到秩父，所以我母亲和我都在秩父长大。小时候，祖母每次回去探亲都会带我去日本桥的三越百货，在那里的咖啡厅吃冰淇淋。那是最令我开心的事。”

她的话语让人感受到了她幼年的雀跃，以及在咖啡馆体验的幸福。

感受秩父这片土地的内涵

青田店主说，光顾泰山堂咖啡馆的人多为来秩父观光的游客。若想享受静谧时光，工作日刚开门那段时间最为理想。

“有些人上午去了神社，下午茶时间顺道过来。如果每一个来店的顾客都能在这里得到放松，我就很开心。”

泰山堂咖啡馆，既可以是一年四季漫步秩父途中的驻足点，也可以是感受当地传统文化的窗口。这是一处将历史、生活与诗意缓缓交融的地方。愿您前来，感受山的气息和草木的芬芳，尽情体验这座小城的魅力。

泰山堂咖啡馆

采访/撰文/摄影：川口叶子

标题图片：从黑门通看泰山堂咖啡馆

