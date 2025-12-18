百年老街中的Koguma：怀旧时光里，品悠悠岁月

古民宅咖啡馆窗边的时光

在隅田川东侧，有一条依然保留着二战前下町（平民区）风情的商店街。在街角一座历史近百年的“长屋”（指相邻住宅共用墙壁、各有独立入口的狭长联排集合住宅——译注）中，啜一杯醇香的咖啡，遥想往昔，感怀万千。本系列专辑中，作家川口叶子探访东京周边的古民宅咖啡馆，以文字报道和图片的形式，带领读者体验穿越时空的旅途。本篇介绍的是东京东向岛的“Koguma”咖啡馆。

在记忆的街角邂逅旧时光

古民宅咖啡馆Koguma距离东京晴空塔步行约20分钟。若从东武伊势崎线“曳舟”站西口出发，步行7分钟左右即可到达。悠闲漫步，不知不觉间便来到了“鸽之街道商业街”入口。此行的目的地“Koguma”就藏在这不起眼的入口一角，静静走过了近20个年头。

Koguma咖啡馆位于一幢约百年历史的三户联排长屋中的左边一户。开业之初，我来造访过一次，那曾经是药妆店的空间令我深深着迷，建筑物上还保留着“化妆品 药品”的字样。透过厚薄不一的老旧玻璃所看到的，是扭曲变形的图像，犹如起伏荡漾的水面。望着挂钟钟摆的摆动静候咖啡，时光仿佛变得温柔绵长。



挂钟表盘上的数字已经斑驳，窗户上方还留有“药品”字样

今年是我时隔15年再度造访。咖啡馆周边变化不小，但一推开Koguma的大门，岁月仿佛在这里静止。我不禁心生疑惑：时间究竟改变了什么？那么，就让我们一同去探寻这家咖啡店和商店街共同走过的路吧。

鸽之街上重叠的时代记忆

如今，“鸽之街”这个名字已经鲜为人知。在二战后百废待兴的混乱时期，这里曾是公认的红灯区。自1946年在官方认可下开展情色生意起，至1958年实施《卖春防止法》为止，短短十余年间繁荣一时。在这片转瞬即逝的花花世界，交织着诱人的魅力、神秘的氛围和淡淡的哀愁，营造出独特的情调。或许正因如此，日本著名作家永井荷风、吉行淳之介等人都曾将这条街设定为作品的舞台。



鸽之街道商店街在1945年东京大轰炸中奇迹般地逃过一劫，道路还如同二战前一样狭窄

由于毗邻鸽之街，旁边的商店街得名“鸽之街道商店街”。上世纪50年代中期至70年代中期，在附近的风月场——向岛料亭街的带动下，这里迎来了黄金期，呈现出空前的繁荣景象。而现在，在这条从二战前保留至今的老街上，交错并存着铁门紧闭的老店、仍在营业的商家以及民居，在仅3米宽的狭窄街道上，堆叠着不同时代的历史痕迹。

从药房到咖啡馆

Koguma开业于2006年。这栋老宅建于1927年，其前身是一座药妆店，经营了60年之久。Koguma的店主山中明子与丈夫正哉改造了这座历经风霜的建筑，赋予其新的生命。



橱柜中的旧药瓶

“我们努力做到‘少做加法，多做减法’”，山中明子说。占据整面墙壁的大药柜，如今变成陶艺作品展示架和书架。桌椅则来自正哉老家经营的补习班，上面随处残留着孩子们的一些小小涂鸦。

原本裸露的混凝土地面，在改造时铺上了松木板，再以柿漆和氧化铁红颜料涂饰，给人以古色古香的韵味。

咖啡店中央，悬挂着药妆店时传下来的老式挂钟。山中夫妇笑着回忆说：“它本来已经停摆，但神奇的是，在咖啡店开业时竟再次走了起来。”



柱子上的挂钟见证着这家店的历史变迁

墨田区的认证招牌餐品

这里饮品种类丰富，咖啡、京都宇治抹茶拿铁、奶油苏打水……应有尽有。此外，两款获选墨田区地域品牌“墨田Modern”认证的名品美食，尤其值得品尝。

其一，是用烤箱烤制的“烤蛋包饭”，它可谓是午餐的绝佳选择。厚厚的蛋皮如法式咸派般松软，用勺子划开，热气升腾而出。藏在蛋层下的番茄酱炒饭，使用了10种调料，散发出柔和的香气。



热腾腾的烤蛋包饭

另一道是“豆沙蜜玉”，晶莹剔透的琼脂冻裹着鲜美的水果与自制红豆沙，吃的时候淋上黑糖蜜，甘甜而清爽。



该店的招牌之一“豆沙蜜玉”

因艺术而结缘

山中夫妇原本住在东京西部的武藏野市。本世纪初期，他们运营的小剧团，正好与东京东部正兴起的一股艺术项目热潮相契合。在以墨田区为代表的东京东部地区，为应对人口老龄化和产业衰退等困境，当地居民试图通过艺术活动为振兴地区发展增添新的活力。

山中夫妇因开展戏剧活动来到向岛地区，被鸽之街道商店街的独特魅力所吸引。“保留着旧时东京风貌的街巷、狭窄的道路，特别令我们心动。”于是，他们萌生了在这里建立艺术活动据点的想法。



Koguma咖啡馆老板山中夫妇

自Koguma开业以来，山中夫妇积极参与当地的商店街振兴公会，并以副理事长身份为地区发展贡献力量。

变迁的街区与永不褪色的空间

时隔多年重游商店街周边，我发现了不少变化。15年前，后巷里还零星残存着几栋红灯区时代遗留的“赤线建筑”（提供色情服务的商业场所——译注），它们有着鲜艳的花砖外墙和彩窗，这种装潢是红灯区里常见的招揽顾客的一种手段。但如今，那些建筑已彻底不见踪影。昔日杂草丛生的空地，如今盖起了新的公寓楼。在Koguma店里，也多了带着孩子前来的一家人的身影。

曾经的Koguma是一家由外来“移民”开设的新店，而如今，它已深深扎根于此，成为商店街的代表性存在。

Koguma所在的建筑也发生了实质性变化。过去横贯整排长屋的大梁被切断，三栋房子变成了各自独立的建筑。



长屋的左端是咖啡馆

不过，咖啡馆的内部空间还是老样子，以始终如一的稳重迎接着来客。山中明子最大的幸福，便是人们温声交谈、走动的声音传入后厨的时候。

“为了让客人享受属于自己的时光，我们不会主动搭话。”山中夫妇说。咖啡馆里，有人沉浸于读书，有人细品餐点，各自的时间在静静流淌。

据说有人一边喝着咖啡，一边将咖啡馆里的景致画在纸上，离开时悄悄将写生画作赠与店主。或许，正是这片沉静祥和氛围激发了他们的创作欲和灵感。

在这条旧时风景残存的老街上，Koguma就像一台静默的记忆储存器，游走在时间的缝隙里。若想度过一段悠闲时光，最好选择下午稍晚时前来，避开中午的拥挤时段。往日陈列着药品和化妆品的货架、见证岁月流转的挂钟，它们皆在鸽之街的一角等候着与你相遇，领引你去寻觅荏苒时光中的变与不变。

古民宅咖啡馆 Koguma

采访/撰文/摄影：川口叶子

标题图片：古民宅咖啡馆Koguma外观

