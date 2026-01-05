镰仓 北桥：在日西合璧老宅中，品自制荞麦面与优质咖啡

古民宅咖啡馆窗边的时光

透过小洋楼现代复古风的格窗眺望庭院，品尝荞麦粉甜点和咖啡；在宁静的日式房屋中，享受手工荞麦面的美味……酷爱传统咖啡屋的作家川口叶子在本系列专辑中，通过文字和图片，为读者介绍东京周边的古民宅咖啡屋。本篇是位于神奈川县的“镰仓 北桥”。

长谷的地标性宅院

镰仓市长谷地区的老城区保留着许多颇有历史渊源的神社、佛寺和宅邸。2024年6月开业的“镰仓 北桥”就位于这片静谧街区的一隅，主营荞麦面和咖啡。

“镰仓 北桥”所在的建筑原为加贺谷家族的宅邸，历史已逾百年，是镰仓市认定的“景观重要建筑物”。建筑由小洋楼与日式房屋两部分组成，集明治至大正时期别墅建筑之精华。步入瞬间，仿佛被往昔优雅生活的余韵所包围。2025年播出的爱情喜剧《续 续 倒数第二次恋爱》曾在此处取景，引发广泛关注。

充满历史韵味的小路

“镰仓 北桥”距离江之岛电铁“由比滨站”或“长谷站”步行均约6分钟。从大路转入宁静的小道，尽头是绿意掩映中的甘绳神明宫的鸟居。据说这是镰仓市最古老的神社，自古守护着长谷这片土地，深受当地人敬爱。

当日恰逢神社每年例行的盛大庆典，挂满小路两旁的各色灯笼，随风摇摆。沿着这条充满怀旧风情的小路前行，一座白墙上点缀着明亮绿色装饰的小洋楼便映入眼帘。



沿着挂满灯笼的小路前行，尽头的鸟居右侧有一座洋楼

入口处立着写有“荞麦”“咖啡”字样的指示牌。若想品尝荞麦，可沿左侧石板路前往日式房屋；若想品味咖啡，则可走到右侧，推开小洋楼的大门。



入口处“咖啡”指示牌下挂着“OPEN”的牌子，可知咖啡屋正在营业

咖啡屋开店时间稍早于荞麦面馆，因此，我决定先去咖啡屋品尝咖啡和甜点。

承载作家青春记忆的小洋楼咖啡屋



通透明亮的洋楼室内

我在柜台点了一杯单品咖啡（用单一产地的咖啡豆制成的咖啡——译注），醇香随着蒸气在鼻腔中充盈开来。这是一杯注重品质、咖啡豆原本风味以及与生产者的联结的美式咖啡，使用了烘焙坊位于东京原宿的“NOZY COFFEE”出品的咖啡豆。

该店还提供用自制荞麦粉做成的无麸质甜点，有甜菜糖、蔗糖、蜂蜜等多种口味，口感柔和，甜味自然。“荞麦粉掼奶油戚风蛋糕”质地细腻，入口便在舌尖融化。



荞麦粉淡奶油戚风蛋糕和美式咖啡。杯碟的卡片上注明了咖啡豆产地等相关信息

糕点师铁谷sayako表示：“即便是对小麦粉过敏的人，也能享用这款糕点。”此外，用豆乳意式奶冻、大米粉与荞麦粉制作的胡萝卜蛋糕同样广受好评。

这幢小洋楼有着与众不同的历史。它一度是舞厅，还曾是日本作家山口瞳一家的居所。山口瞳20多岁时，就读于倡导自由、进步的高等教育机构“镰仓学园”，但这所学校在1946年成立后仅存续了短短四年半时间。当时在学园担任教授的著名作家和学生时常出入这幢小洋楼。据说他与住在附近的大文豪川端康成亦有密切往来，或许在这里，山口瞳和川端康成还探讨过文学吧。

仔细观察便会发现，墙边壁炉旁刻着涂鸦小字“山口”，或许是年轻时的山口留下的“恶作剧”。



房间里的壁炉和高高的天花板上挂着的枝形吊灯

在日式房屋中品尝手工荞麦面

上午11点，日式房屋入口处挂上了白色的店铺门帘，营业正式开始。在门口脱鞋进入日式房间，与之相连的檐廊阳光充足，据说曾经是前主人加贺谷坐在沙发上小憩的地方。在房间里，无论从哪个桌位都能欣赏到庭院的四季美景。



日式和西式的入口各具风情

午餐我点了日料套餐“樱花”。前菜拼盘、荞麦面、甜点依次上桌，令人食指大动。



日料套餐“樱花”

该店由荞麦面师傅、店主北桥悠人亲自操刀。他直接从各地农家采购荞麦子，在店里亲手完成筛除沙土石子、搓洗、剥壳及石磨研磨制粉等所有步骤。这份对舍才倾注的心血，激发了荞麦最本真的香气，造就了醇厚的滋味。



切得粗细均匀、根根分明的荞麦面，展现出厨艺精湛的刀工

每天清晨，北桥悠人的第一项工作是熬制高汤。他会分别使用高级干制鲣鱼刨花、干制鲭鱼刨花和干制圆舵鲣鱼刨花，熬制出正宗江户风味的清爽荞麦面汤汁。

北桥悠人说：“荞麦面汤汁美味的秘诀在于海带鲜味、干制鲣鱼香味与酱油三者的平衡。我会特别注意不让其中任何一味过于突出。”

打造工匠技艺与历史织就的空间

北桥悠人曾在证券公司工作。20多岁时经历了东日本大地震（2011年）后，他决定“趁现在去做想做的事”，开始环游世界。在旅途中，他被美食吸引，回国后开始走上了荞麦面厨师之路。

他在位于东京下北泽的名店担任了5年厨师长，而后在寻找适合开店的房子时，与这座宅院相遇，并参观了内部。当时，房主加贺谷还住在里面。

北桥悠人回忆说：“踏入房屋的那一刻，我便感受到了一股积极向上的能量。洒入洋楼的阳光，远离喧嚣的小路散发出的草木清香，冥冥中似被甘绳神社所庇佑的感觉等等，一切都让人身心愉悦。”

为尊重加贺谷保护建筑的心愿，保护其历史价值，北桥悠人对房屋进行改造时尽量有效利用了原来的布局。古老的柱子、天花板与日式壁龛均保留原状，日式房屋的土墙重新粉刷成色调沉稳的“京壁(*1)”。



日式房间中古老的柱子、天花板等均未予改动

入口指示牌出自铸铁师田中润之手。日式房间的梣木桌椅由飞驒地区的工匠打造，贴合人体曲线。

“让顾客尽可能地在每一件触碰到的物品上都能感受到上乘质感与工匠的精湛技艺”——北桥的这种愿望在房屋中随处可见。据说房子的原主人加贺谷一家也来过店里，看到建筑仍能保持其本真，感到十分欣喜。

置身于独一无二的空间

从小洋楼窗户透入室内的光线，随天气与时间段而变化。透过古旧的玻璃向外看去，景色别有一番情趣，雨天会摇曳晕染出如梦似幻般的光影。



小洋楼地板在改造时一块一块仔细拆除，再如拼拼图般一一重新铺设

无论是在享用完荞麦面后再去咖啡屋品一杯咖啡，还是仅在咖啡屋中度过一段悠闲时光，都是不错的选择。糕点师铁谷sayako笑着说：“只点一杯咖啡也无妨，欢迎大家来这里看看书坐一坐，放松一下身心。”

荞麦面馆的午间比较嘈杂拥挤，但工作日下午1点后就能尽享闲适时光了。无论是与亲朋好友共品佳肴美酒，还是想观望高挑的天花板和窗外庭院景致，独享宁静时光，这座满载历史记忆的宅院都能满足来客的不同心境和各种需求。

甘绳神明宫与开创镰仓幕府的源氏渊源颇深，受到历代源氏将军供奉。在“镰仓 北桥”度过一段温馨的时光后，沿甘绳神明宫的阶梯拾阶而上，让思绪神驰千年之前，也别有一番情趣。在百年老宅中，享受现代人精心制作的美味佳肴，感受悠悠岁月的流转——这般独属“镰仓 北桥”的时光，正等待着你的到来。

镰仓 北桥

摄影/撰文：川口叶子

标题图片：从庭院拍摄的“镰仓 北桥”

