“见世藏 久森”：开在江户末期仓库式建筑中的甜品店

古民宅咖啡馆窗边的时光

在昔日统管村庄的富农建造的仓库里，尽享当地风土孕育出的美食，这是何等的幸福……。酷爱日式咖啡馆的作家川口叶子，将在本篇中为您介绍位于东京都秋留野市的“见世藏 久森”。

洋溢着江户色彩的仓库

打开“见世藏”那厚重拉门的瞬间，你会被170年的岁月拥入怀抱。粗大的房梁、高挑的天花板、仓库建筑样式的土墙……，这家坐落于东京都秋留野市，距JR东秋留站步行约10分钟的甜品店“见世藏 久森”，改造自江户末期1852年建成的仓库，它能让你身居其中，忘却日常烦忧，尽情放松身心。

夏天，人们在这里排起长队，只为品尝用天然冰制成的刨冰；而空气中开始有丝丝凉意的秋冬时节，才是最佳的探访时节。你不仅可以享用刨冰等各种甜品，还能悠然感受悠久的历史时光。

刻印在“久森”商号中的历史

“见世藏 久森”坐落在当地曾经的村长、富农森田家的宅地内。“见世藏”指江户时代发展起来的一种商铺建筑样式，是兼具商业用途和居住功能的坚固的仓库式建筑，“久森”则是森田家的商号。



室内空间经过翻新，拆除了天花板，可以看到建造当初的屋顶框架结构



房梁上装饰的是带有长角状把手的朱漆木桶，曾用于婚礼等喜事

森田家除了种植水稻，还在西多摩地区率先从事酿酒，从元禄年间到幕府末期一直经营着“森田酿造”。顺便一提，幕末时期森田酿造倒闭后，租借其厂房开始酿酒的，便是如今代表东京的本地清酒之一‘多满自慢’的石川酒造（位于东京都福生市）。

此后，森田家便在这座见世藏中经营药铺。“据说我们还与新选组(*1)副组长土方岁三的家族有过生意往来”，第18代家主森田康大如是说。

经过翻新改造的见世藏内，至今仍处处留存着珍贵的文化遗产。抬头仰望天花板，那里保留着刻有“嘉永五年”字样和木匠名字的木牌，仿佛能一见当年工匠们忙碌的身影。



药铺时代的招牌（左）与作为建筑记录钉在天花板上的木牌



“五榜之掲示”之五条禁令的第一条

墙壁上，还展示着明治维新后新政府向民众发布的“五榜之掲示”（明治新政府最初颁布的禁令）告示牌。这样的木牌当年树立在村口，向民众宣传遵守被称为“五伦”的道德规范、禁止结党聚众等。

想必，当时的世间百态、人们的神情样貌，这座见世藏都静静地凝视过。这家咖啡馆的魅力，在于甜品，也在于一场让人流连忘返的时光旅行。它让人们将思绪投向从幕末走向明治的时代转折瞬间，并与生活在动荡社会中的我们重叠比照。



庭院一角设有宠物友好的露台座位



从扩建的咖啡厅眺望庭院

天然冰制刨冰与自制糖浆

刨冰是这里的招牌甜品，它使用的是产自南阿尔卑斯山八岳的天然冰，在舌尖上瞬间融化的细腻口感，是其最大的魅力。据说，天然冰制造商在整个日本也屈指可数。只要能采购到当年的天然冰，咖啡馆在秋冬季节也会供应刨冰。



“南阿尔卑斯八岳天然冰刨冰”与甜品“蕨饼馅蜜”

让这款刨冰更显独特的，是森田康大精心为每一份刨冰调制的自制糖浆。森田本人也从事农业，他将“慢生活、慢饮食”作为咖啡厅的基本理念，努力实践本地生产本地消费。他的甜品尽量使用本地水果，比如秋留野市农家种植的草莓、自家田里的金桔、院子里的香橙树上结的果实等。通过采购那些形状不佳无法上市销售的草莓，为减少食品浪费也贡献了一份力量。

此外，甜品“蕨饼馅蜜”里的霜淇淋使用了多摩地区产的“东京牛奶”，制作“五平饼(*2)”所用的大米，则是森田康大与父母一起种植的越光米。每一款甜品都饱含着对当地食材的热爱。

主屋里蕴藏的江户工匠手艺

在咖啡厅小憩之后，不妨去周围逛逛。森田家的住宅于2013年被指定为国家有形文化遗产（物质文化遗产）。在这片6000平方米的广阔土地上，除了改造成咖啡馆的见世藏外，还保留着米仓、味噌仓等历史建筑。

穿过见世藏旁的门，拥有200多年历史的主屋出现在眼前。这里至今仍是私人住宅，因此不能入内，但可以参观一下它的建筑外观。



主屋采用了造型优美的唐破风屋顶

“房屋一旦无人居住，就会快速劣化”，森田说道。无论是主屋还是仓库，森田家人都一直通过对各处进行不断的修补，精心使用至今。

主屋的玄关完全由榉木建造，那令人误以为是神社佛阁的唐破风屋顶，以及精美的雕刻，无不令人叹为观止，让你能从中感受到江户时代工匠的技艺与自豪感。

咖啡馆连接起未来

森田康大之所以通过咖啡厅的形式将这处珍贵的文化遗产向公众开放，是希望能够保护这些历史建筑以及稻穗摇曳的水田景观，并为当地社会做出贡献。作为实现这个目标的一项具体举措，他复刻了元禄时代森田酿造曾制造的清酒品牌“八重菊”。通过采用秋留野产的越光米和米曲，在石川酒造与当地农家的协助下，目标得以成功实现。

然而，传承历史传统的道路并非一帆风顺。森田坦言：“从小，我就很自然地认为自己会继承并守护这个家。但如今时代变了，这方面我不会强求我的孩子。”



通往主屋的大门也建于幕府末期

据说十年前刚开业时，这里还只是人们去往秋留野市的秋川溪谷等景区时顺道歇脚的咖啡馆。但如今，这里已蜕变为一个“值得特意在东秋留站下车专程打卡”的地方。承载着历史的文化遗产的存在感、充分利用当地物产的甜品、主理人默默传承文化的热忱，都在这家咖啡馆中结出硕果。

“能有回头客光顾，令我十分欣慰。哪怕只是喝一杯咖啡也好，希望人们能在这座仓库建筑中忘却日常生活的烦忧，养精蓄锐，迎接美好的明天。”

森田康大的一番话令人动容。从新宿站乘坐JR中央线并换乘五日市线，约一小时即可抵达东秋留站。建议你也去品味一番由这座古老仓库所守护的丰饶时光。

甜品茶房 见世藏 久森

采访/撰文/摄影：川口叶子

标题图片：“见世藏 久森“的外观

