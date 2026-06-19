VMG咖啡馆：在河畔古老的商铺建筑中，品尝当地特色甜点

古民宅咖啡馆窗边的时光

从东京站出发约2小时的短途旅行。利根川的支流小野川沿岸一带被称为“北总的小江户”。酷爱咖啡馆的作家川口叶子以文字和图片报道，带您走进东京近郊的“古民宅咖啡馆”。本篇介绍的是千叶县香取市佐原的VMG咖啡馆。

品味时光的“特等座”

午后的小雨淅淅沥沥，打湿了石阶，漫步于小野川畔，欣赏沿岸保留的美丽街景与岸边枝桠摇曳的柳树。这里是千叶县香取市佐原。江户时代因水运而繁荣，作为盛产稻米之地，日本酒、酱油等酿造文化在此兴盛，如今被称为“土藏造”的传统建筑仍鳞次栉比地林立于这座小城中。

在充满江户风情的“重要传统建造物群保存地区”中心，“忠敬桥”旁，一栋风格独特的二层建筑格外引人注目。这座拥有170余年历史的县指定物质文化遗产，如今是一家咖啡馆。

江户时代的商家店铺

建筑的二楼栏杆上仍留有“中村屋商店”的字样，走进店内，右手边是安静的咖啡区。这是由从事古民宅开发项目的Value Management公司（大阪市）运营的VMG咖啡馆。由町屋改造的这片空间与左侧的仓库在内部相连通，一扇厚重的门后，中村屋至今仍经营着杂货店。



一楼咖啡馆屋顶很高，给人以松弛开阔感

咖啡馆宽敞舒适的沙发是隔着玻璃门眺望桥和街道的绝佳座位。在轻松的氛围中，仿佛能听到积淀了170年的“时光”在静静诉说。

天花板和柱子保留着1855年建成时的样子。五角形的榉木角柱，是为了贴合房屋所处的异形街角地形而特别打造的。使用普通的方形柱也无不可，但工匠却特意将其做成五角形，其精湛技艺和别出心裁的想法令人赞叹。



至今仍在支撑建筑的五角形立柱

墙边摆放着中村屋商店使用至平成时期的厚重保险柜。这并非单纯的装饰，而是这座建筑曾经作为商业据点的见证。

咖啡馆内还保留着曾用于上下二楼的箱体式楼梯，因坡度过陡现已停用，取而代之的是旁边新设的平缓楼梯。



兼做收纳箱的箱体式楼梯与厚重的保险柜

佐原的食材与发酵文化

端上桌的是咖啡馆的招牌甜点“自制红薯蒙布朗”。店员会当面将奶油挤成线状，完成制作。单是观赏这个过程，就足以拉满对其味道的期待值。



刚做好的“自制红薯蒙布朗”

当红薯奶油制成的无数细丝在口中化开，那份天然的甘甜便弥漫开来。再加上顺滑的鲜奶油、酥脆的派皮层层叠加，带来截然不同的口感体验，直至吃完都意犹未尽。

VMG咖啡馆的菜单以“只有在佐原才能品尝到的味道”为核心，精心设计。当地食材与佐原引以为傲的酿造文化，在每一道菜品中交融飘香。

夏季的原创甜品“甜酒 发酵莓果刨冰”，将从佐原酒窖采购的甜米酒与玫瑰花瓣一同发酵制成的莓果等三种酱料淋在刨冰上，味道清爽而独特。

大地震与灾后修复

二楼的和室空间摆放着定制家具，仔细观察会发现，这片区域的柱子与窗框都有些倾斜。佐原在2011年的东日本大地震中遭受了烈度较强的5级地震，损失较为严重，当时咖啡馆前流淌的小野川被泥沙阻塞，民宅的屋瓦也纷纷掉落。



宽敞的二楼空间，从门窗构造中感受江户风情

这栋建筑也发生了倾斜，但通过在一层的拉门下方加垫木板等方式得以修复。翻新时进行了抗震加固，提升了安全性，不过，灾后修复的痕迹仍随处可见。



为修复倾斜的拉门，加垫了木板，使其得以继续使用

要读懂这家咖啡馆，就绕不开这座小城的历史。作为商业繁荣的城镇，佐原有着互帮互助与自治精神——“自己的城镇自己守护”。过去为应对火灾，人们会在屋檐下预埋备用的屋顶瓦片，以备不时之需。正因有这样的历史背景，东日本大地震后，当地人发起了将历史建筑保存下来的建筑保护活动。

将整个小城视为一家旅馆

2015 年，当地政府与民间协作，启动了“佐原商家町旅馆 NIPPONIA”这一分散式旅馆项目。佐原人对加快灾后重建工作的期盼，也契合了民间企业Value Management的愿景。公司代表曾亲历阪神淡路大地震，目睹有历史价值的建筑被毁，由此开始致力于历史资源的再利用与文化传承。



零散分布于小城中的历史建筑改造后成为旅馆客房

经过数年规划，分散在城镇里的历史建筑被分阶段改造为旅馆前台、客房、餐厅等。入住后的客人会在前往客房、餐厅的途中穿梭于小镇街巷，路上还可以逛逛喜欢的小店。整个小城成为一个大旅馆，为地区带来了新的活力。

作为小城地标而深受人们喜爱的中村屋商店，2018年率先以“前台”服务楼的形式面目一新，之后又作为咖啡馆迎接八方来客。这里既是漫步佐原、品味佐原风情的起点，也是绝佳的途中歇脚场所。

中村屋商店的历史

与咖啡馆毗邻的三层仓库式建筑，也是县指定物质文化遗产。如今在这里经营杂货店的是第五代店主、并木先生的夫人佳世子。她说：“现在改成咖啡馆的那栋房子，江户时代曾是盐铺。1874年，第一代店主把它买下，开了中村屋商店。”

这里曾是并木家的店铺兼住宅。“我丈夫也是在这里长大的。我刚嫁过来的时候还年轻，不了解建筑的历史价值，甚至觉得老建筑住得不舒服（笑）。现在我非常感激祖辈和这座建筑。”

创业之初的中村屋商店是一家经营日用品的杂货铺，战后至2001年一直从事榻榻米材料的批发业务。进入平成年代（1989年1月8日-2019年4月30日）后，开始兼营日式杂货。现今，里面摆放着千叶县的传统工艺品、当地工匠和佳世子制作的各种杂货。

仓库式建筑的三楼被改造成一座对外开放的小型博物馆，可免费参观。馆内展示了历代店主珍藏的精美的女儿节人偶、男孩节装饰，以及从事批发业务时使用的大算盘等珍贵藏品，令人惊叹。这里非常值得一看。



代代相传的女儿节人偶和男孩节武士人偶

出生于佐原的杰出人物伊能忠敬，其故居和纪念馆离这家咖啡馆很近。他曾徒步全国进行测量，首次完成日本地图的绘制。作为曾经的水运枢纽，佐原因人员与物资往来频繁而繁荣兴盛，当时的景象甚至“超过江户”。VMG咖啡馆与佐原商家町旅馆 NIPPONIA，正是将这段历史传承下去的重要场所。

小雨初歇，淡蓝色的黄昏悄然临近。凝望着湿润的石板道上倒映的灯火，点一杯咖啡。就为这样一段时光，让我们出发吧。



暮色渐浓的小野川畔街景

VMG咖啡馆

采访/撰文/摄影：川口叶子

标题照片：VMG咖啡馆全景

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