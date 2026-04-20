Sun Potter Café Nonbiriya：创意菜单与市井生活的温馨，带给你舒适体验

古民宅咖啡馆窗边的时光

在保留着昔日风貌的寺庙街区，坐落着一家建筑古老的商铺，它那宽阔的门面温暖地迎接着游客和当地居民。本系列报道中，对咖啡馆情有独钟的撰稿人川口叶子，通过图文带你探访东京近郊的“古民居咖啡馆”。本篇介绍的是位于东京谷中的“Sun Potter Café Nonbiriya”。

百年建筑，怀旧空间

在古寺林立、吸引着众多游客到访的谷中街巷里，我邂逅了一栋令人印象深刻的房屋。它的门口立着一块公交站牌样式的招牌，放满旧书的木箱后，参差地排列着酒瓶。好奇心驱使我拉开移门，一股昭和年代的气息瞬间扑面而来。

洒满自然光的水泥地空间里，摆放着几张桌椅；高出一阶的榻榻米空间里，则摆放着日式矮脚饭桌和坐垫，老式音响和显像管电视靠墙而立，让人不由得想起“起居室”“阖家团圆”这些如今已鲜少使用的词汇。



屋内摆满了原先一直在这栋房子里使用的家具

这里的昭和气息实在太过浓郁，几乎让人误以为是一个收藏复古物件的博物馆，但这个空间里的一切都是真品。电视、矮脚饭桌等是曾居住于此的一家人留下的。我点了一份咖啡和焦糖布丁，在满心期待甜品上桌的空隙，和店主“Mosha”聊了起来。

保留“下町”记忆的老文具店

“Sun Potter Café Nonbiriya”犹如一本珍藏了平民聚居区“下町”百年生活文化的相册。这栋木结构二层小楼建于1919年，战后曾是开在小学旁的一家深受当地居民喜爱的文具店。后来一度空置，曾被用作共享空间，由一些小店家轮流营业，直到2016年，Mosha夫妇将其改造成如今的咖啡馆。



屋内的嵌入式橱柜，也保持着文具店时期的样子

Mosha自己也是在这一带出生长大的。他在精心维护着这栋已有百年历史的建筑的同时，向人们传达着历代居住于此的人们的生活气息，以及根植于谷中的生活魅力。

为了保持往昔的建筑风貌，他没有大规模地翻新，而是逐步地进行了必要的修缮，比如“更换了老房子特有的细小水管，最近为防止湿气积聚而进行了通风改善等”。

据说地下还保留着战争时期修建的防空洞。地面在接手时已铺有混凝土，但他还是重新进行了浇筑，消除了台阶的高低差，让拄拐杖的人、孕妇等也能放心地在此休息。

翻看黑白相册

Mosha还珍藏着遗留在这栋建筑里的黑白照相册。

“以前这户人家的父亲，似乎是活跃于日本各地民谣大赛的主持人，足迹遍布全国。在有些照片里还可以看到他一身流浪艺人般装扮的照片，或许这位父亲还兼做过演员登台表演。在外出的时间里，则由母亲一人打理店铺，守护着一家人的日常。”



墙上挂着的钟表直到前几年还在走。挂钟下曾有过屋主和家人团聚而坐的时光



过去曾销售过香烟的店头，如今悬挂着咖啡馆商号的布帘

Mosha将每张照片里的街景与今天的谷中一一对照，还留下了诸如“某某寺”之类的简单标注。他与素未谋面的人们以及旧日的街景如此细致地进行“对话”，着实令人动容。

甜品与招牌菜的魅力

这家咖啡馆的魅力，当然不只在于老宅空间。法式焦糖布丁是开业以来的招牌。Mosha年轻时被法国电影《天使爱美丽》深深地吸引，那时就决定，如果自己将来经营咖啡馆，一定要把女主角钟爱的这款甜品加入菜单。敲开香脆的焦糖层，柔滑的奶油蛋羹便显露出来，入口即化，甜润绵密。



招牌甜品法式焦糖布丁和咖啡

咖啡豆是从Mosha曾工作过的丰岛区驹込的自家烘焙咖啡电“百塔珈琲”等处采购的。在寒冷季节温暖身子的印度奶茶则是独家配方，加入了红辣椒、八角、丁香提味，并以少许香橙作为秘制配料，大量的生姜香气为其带来了独特的风味。



散发姜香的印度奶茶、自制芝麻团子和农家直送的葡萄干

店里的菜品也藏着许多小惊喜。“黑色蛋包饭”究竟是什么？用勺子轻轻拨开蛋皮的那一瞬间，乌黑的米饭便露了出来。原来是以海鲜为配料的鲜味十足的墨汁饭。强烈推荐在午餐时品尝！



招牌菜“黑色蛋包饭”与“超级马里奥炸物”

傍晚开始便是欢闹的酒吧时段。人气菜品“超级马里奥炸物”的内馅是大颗的蘑菇，所谓的“吃蘑菇，增能量！”，菜单上以这个有趣的名字，向电子游戏中的英雄致敬，据说外国游客也能立刻领会。搭配自制塔塔酱，风味绝佳，让人不由得想多喝几杯啤酒或葡萄酒。

为相册增添崭新的一页

向路过的熟面孔打声招呼的习惯，以串酒吧或巡游咖啡馆来享受小巷与小店的乐趣——这种根植于下町的无形文化，“Nonbiriya”在自然而然地传递给顾客。这里也扮演着谷中街区“向导”的角色。



店名由日语的散步“sanpo”和“在街区悠闲骑行”的日本造英语词“pottering”组合而成

Mosha说：“希望能通过日常的交流，把我们自己觉得美好的饮食文化，以及在邻里往来中体贴他人的日常习惯留传下去。”

“Nonbiriya”的相册，日复一日在悄然增加着无形的厚度。每一位拉开移门走进来的顾客，都是在相册中留下体温的参与者。这段延续了百年的故事，今天又增添了崭新的一页。

Sun Potter Café Nonbiriya

采访/撰文/摄影：川口叶子

标题图片：“Sun Potter Café Nonbiriya”的正面外观

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。