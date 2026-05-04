板桥TOTOTO 400：执书品咖啡，赴一场时光之旅

古民宅咖啡馆窗边的时光

尘封半个世纪的大门重新敞开，沉睡的仓房再次苏醒……在这里，可以品着咖啡，沉浸在这段动人的故事之中。本系列报道中，对咖啡馆情有独钟的撰稿人川口叶子，通过图文带你探访东京近郊的“古民居咖啡馆”。本篇我们将跟随她一起走进东京小豆泽的“板桥TOTOTO”。

从高楼林立的日本经济核心地带大手町站搭乘地铁三田线，仅23分钟，便仿佛穿越到了日本大正时代。从志村坂上站下车步行约5分钟穿过居民区，来到十字路口后视野豁然开朗，一堵长墙映入眼帘。绿树环绕的墙内，坐落着自江户时代传承至今的名主（江户时代村落的行政最高负责人——译注）宅邸。带有人字形屋顶的药医门(*1)挂着写有商号的门帘，颜色取地名小豆泽之意，做成了红小豆色，随风轻摆着。



药医门的建筑技术也是看点

这扇门曾紧闭近半个世纪，历经大规模修缮改造后再度敞开，迎接着八方来客。2025年11月29日开业的“板桥TOTOTO”，是集书店与咖啡馆于一体的唯美复合空间，带领每一位访客踏上一场时间旅行。

改造大正时期的仓房

穿过厚重的药医门，右侧坐落着一座灰泥涂抹的建筑。拉开拉门，你看到的便是名为“东之藏”的大正时期的仓房。咖啡馆“apollon”与“时间旅行主题书店utouto”在此共享一方天地。



入驻咖啡馆和书店的“东之藏”

步入其中，视线会不自觉地向上望去。拆除天花板后挑空至二楼的开阔空间里，阳光从高窗倾泻而下，将历经岁月打磨的榉木主梁为核心的强韧的骨架结构结实构架勾勒得格外清晰。



粗大的主梁采用了坚牢的榉木

从眼前的震撼回过神来，垂下视线，可以看到曾在老宅里使用过的旧式衣柜等许许多多的古老家具，它们在房屋各处静静地迎候着每一位来客。

改建公寓还是保留老宅？

老宅第20代家主的姐姐莲沼由纪介绍说：“咖啡馆后方的写字台，是我的祖父，第18代家主的。”在由纪和丈夫胜吕晃的带领下，我参观了这座仓房。

第19代家主（由纪的伯父）离世后，亲属等有关人士间曾讨论过一个在经济上极为合理且现实的方案，也就是将无人居住的老宅和仓房拆除，改建成公寓楼。

但在整理积满灰尘的仓房的过程中，由纪逐渐开始直面自己的根脉——“延续了400年的家族，期间少了任何一位先祖，都不会有我的存在。”这份深切的感慨，让她毅然选择了保留这块土地。

上一代家主身为语文教师，一生忙碌，50年来始终不曾开启药医门，只使用侧门通行。

“我想重新打开这扇门，就像历代先祖为地区尽心贡献那样，将这个私人空间重新变回为公众开放的场所，以此回报这片土地的养育之恩。”

正是这份热忱，最终打动了包括家主在内的所有相关人士。

沉睡的古籍，揭开鲜为人知的历史

仓房中陆续发现了农具、生活用品、明治时期的衣物、大正时期的毕业照，还有当地的神轿，以及保存完好的“龙吐水”（江户至明治年间使用的手动消防泵）等珍贵物品，其中古文书更是多达数千件。

莲沼家的历代家主作为小豆泽村名主，留下了大量土地管理与行政相关记录。这些文献现在都已捐赠给板桥区立乡土资料馆，馆员评价称这是“填补了过往历史空白的重大发现”，据说目前正在推进解读与研究工作。可以说，此举堪称找到了地域史拼图中缺失的重要部分。



用来装饰墙上欢迎牌的，还有仓房的旧钥匙

Apollon的咖啡和烘焙点心

这座宝藏仓房的改造工程，由kiyotake建筑工房负责设计施工，设计则由以打造可持续空间著称的乃村工艺社担纲。原创家具选用埼玉县饭能市的西川木材，就连刨花也用树脂固化后，做成了台面。

因共鸣于这片空间的底蕴而入驻的两家特色店铺，以令人心动的兴奋体验提升了非日常感。apollon咖啡馆的吧台陈列着精品咖啡，还有能凸显咖啡风味的自制烘焙点心。

主理人福原永斗，在咖啡文化成熟的澳大利亚墨尔本掌握了咖啡师技艺后，在东京都北区的王子开设了咖啡馆的总店。在板桥TOTOTO店，他准备了三款果香风味的浅烘焙咖啡豆，可搭配低糖烘焙点心享用。



在磅蛋糕、麦芬等点心中，选了这款全麦司康

这里的吧台也别具一格，嵌着明治时期风格的桐木衣柜门板。在吧台点单后，不妨留意一下杯具——为聚拢香气而仿照红酒杯造型设计的有田烧马克杯、承载着福原永斗初心的大洋洲风格拿铁杯等，追求的都不只是单纯的设计感，而是为提供“精品咖啡全新体验”所不可或缺的元素。



利用桐木柜门改造而成的吧台

福原坦言，初次到访这座仓房时，“震惊于东京竟有这样的地方”。

“拆除容易，留存却难。若能以咖啡为媒，为之尽一份力，想来很有意义，因此我决定加入进来。”

“时间旅行主题书店 utouto”

入驻板桥TOTOTO的另一家店，是专注于时间旅行主题书籍选品的专业书店 utouto。书籍和文具的陈列架是莲沼家曾经使用过的旧家具，比如置物架、大正至昭和时期的桐木衣柜、带脚音响组合等。在这里，书中的故事与这些古老家具承载的记忆相互共鸣。



化身书架的老家具

店主藤冈南自己也是作家，她说：“穿过大门的瞬间，仿佛进入了另一个时代，充满穿越感的氛围独一无二。在板桥TOTOTO，处处体现着房屋主人热爱这片土地、希望将人们紧密连接在一起的愿望。”

藤冈认为，时间旅行题材作品，其魅力在于它不仅让你欢欣雀跃，还让人感到这样的故事似乎也会发生在自己身上。她推荐肯恩·格林伍德的《倒带人生》（新潮文库），这是一部时间循环题材作品，也是店里最畅销的书。

“我一直想让时间旅行成为现实。在这片空间里，希望大家能在承载着主人故事的建筑与古老家具环绕中，慢慢挑选喜欢的书籍、文具与画作。期待各位时间旅行者的到来。”



贴合主题的书籍与手写售点牌

联结400年的记忆、未来与人

莲沼由纪还是学校图书馆的管理员，她这样解读书籍和古建筑的共通之处：

“二者都蕴藏着故事。书籍用文字书写故事，而古老之物则承载着无法用语言表达的故事。”

解读在老宅中发现的物品上所铭刻的时光痕迹，并将其传承给下一代，这或许正在成为由纪自己的全新故事。

据说，宅邸院内的“西之藏”将于2026年春季被改造为租赁空间，未来还计划盘活包括正房、土墙仓房在内的整体建筑。由纪与丈夫每天清晨都会花时间清扫庭院和墓地，在院内的小神社前祭拜稻荷神、武藏御岳山等神仙。他们以新的形式，悄然延续先祖作为名主支持地区祭祀活动与富士山信仰的传统。



正在规划用途的正房

“我曾见过一对夫妇，品着咖啡，望着天井与庭院，静静地沉浸在这片空间里。希望大家都能享受这样惬意的时光。”

板桥TOTOTO，就像一台能让时光在过去与未来间自由穿梭的装置。执一杯咖啡，捧一本好书，来到这里的我们，也都成了片刻的时间旅人。

板桥TOTOTO

采访/撰文/图片：川口叶子

标题图片：板桥TOTOTO正门

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