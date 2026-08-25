“MIYANO-YU”：在昔日的温馨澡堂，饮抹茶咖啡，品岁月醇香

古民宅咖啡馆窗边的时光

这是一个让你迟疑“是否可以不脱鞋进入”的神奇空间。它让你不禁想要好好泡个热水澡，哦，不，是让你想多待上一会儿的地方。在本系列报道中，对咖啡馆情有独钟的撰稿人川口叶子，通过图文带你探访东京近郊的“古民居咖啡馆”。本篇介绍的是位于东京根津的“MATCHA&ESPRESSO MIYANO-YU”。

在日本，传统澡堂“钱汤”正在迅速消失。人们在惋惜之中，开始重新利用关闭的澡堂，将其改造为咖啡馆或画廊等，以延续新的生命。钱汤建筑无论是昭和时代初期的“唐破风(*1)”屋顶样式，还是二战后的简朴实用风格，都曾是当地居民重要的社交场所。如今，那些昔日的生活文化和景象，正伴随着咖啡的香气，被传递给下一代人。

“MIYANO-YU”就是这样一家咖啡馆，它距离东京地铁千代田线根津站，步行只需2分钟。

温暖社区57载

在根津一丁目交叉路口附近的一条小巷中，高矗着一座灰色烟囱，这是昔日的钱汤“宫之汤”的象征。这家澡堂自1951年开业到2008年停业的半个多世纪里，一直支撑着当地居民的生活。



粗大高耸的烟囱引人注目

2021年，一家名为“MIYANO-YU”的咖啡馆在澡堂旧址开业。拾阶而上，拉开拉门，映入眼帘的是由昔日鞋柜改造而成的点餐台。它的后方，是曾经的洗浴空间，其宽敞程度，是你无法从这座建筑的小巧外观上所能想象的。点餐后，顾客会拿到一个写着号码的木牌，那曾经是鞋柜的钥匙。钱汤的记忆，也留藏在这些点滴的细节之中。



拿着号码牌就坐，店员会送餐到桌

穿过点餐台往里走，是两片趣味截然不同的区域。若是喜静，可以选择位于曾经的锅炉房上方的区域。低垂的天花板和洞窟般幽暗的光线中，流淌着静谧的时光。

若想体验澡堂的开阔空间，则可穿过右侧狭窄昏暗的通道，前往曾经的洗浴区（注意头顶！）。这里原来是男浴池，高高的弧形天花板和大大的窗户，营造出开放感十足的氛围。顺便一提，隔墙另一侧是原来的女浴池，现在由另一家店铺入驻。



步入“浴池”，生机盎然的绿植映入眼帘



阳光透过整面墙的窗户，洒满室内

店长大里惠未说道：“我们优先考虑的是尽量保留钱汤原本的样貌。例如瓷砖上有一些裂痕，除了有致命问题的以外，我们都刻意不去修复。”“希望来客们能感受到这里的历史，体会到我初见此地时的那种惊喜。”



昔日样式的浴盆和小凳子

大量观叶植物给这个空间增添了鲜活的生命力。大里惠未说，她看到这座已经完成使命的老钱汤时，觉得它“犹如温室”。冷硬的瓷砖与茁壮成长的柔韧绿植形成了鲜明对比，窗外的阳光倾泻而下，照亮整个空间。



惬意舒适的榻榻米席

浴池上铺设了榻榻米，形成一个半高的平台，坐在上面可以把双腿伸开，像泡汤一样惬意地舒展身体。淋浴冲洗区的矮墙上排列着的水龙头，让人联想到它当年被使用时的景象。墙上的瓷砖画十分精美，但据说由于从事这项工作的工匠越来越少，修复起来已很困难。



以鸟为主题的彩色瓷砖画

抹茶与浓缩咖啡

咖啡馆的入口位于烟囱旁边，但过去的钱汤正门是在相反一侧。因此，曾经的收款台及管理员看管的更衣室如今位于穿过大浴场后的深处。

这里摆放着烘焙机和四人桌。加热生咖啡豆、激发其香气的烘焙过程，仿佛也是在缓缓唤醒这个空间中层层积累的记忆。



曾经的更衣室。或许曾有很多顾客泡完澡后，在这里享用一瓶冰牛奶

菜单的两大招牌是浓缩咖啡与抹茶。浓缩咖啡包括奶泡细腻的馥芮白、在杯中的热水里加入浓缩咖啡调成的长黑等，充满大洋洲式的浓郁风味。混合配比会根据季节进行调整，夏季清爽，冬季醇厚。

抹茶使用静冈县产的“Okumidori”。茶是由年轻茶农精心培育，少量生产的，据说还深受习惯了饮用抹茶的海外回头客的青睐。



抹茶拿铁与搭配了自制曲奇的阿芙佳朵圣代

钱汤孕育出的社区温情

大里惠未进入咖啡行业的契机，源于她在澳大利亚布里斯班留学的经历。

“在日本，人们一般认为咖啡馆是沉浸于私人时间的场所。但在澳大利亚，无论走进哪家咖啡馆，店员与客人、或者客人与客人之间都会随意聊天。原来，咖啡馆是交流的场所啊——这种咖啡馆文化的差异令我深受震撼。”

而钱汤，也是街区居民们聚集在一起相互交流的场所。大里惠未说：“我希望能延续钱汤的这种功能，让它以现代咖啡馆的形式，成为各种不同背景的人们能够开心地交流的场所。”

上午的客人多为来自国外的游客，下午则以当地居民为主，他们都喜欢在吧台和咖啡师聊天。有一家三代一起来的客人，爷爷告诉孙子说，自己以前就是在这里泡澡的；也有独自前来的客人，静静地望着天花板，放空大脑；甚至还有一对因在其他钱汤打工而相识的情侣，在这里举办了婚礼。



从昔日的钱汤到今天的咖啡馆，水龙头见证着街区的烟火百态

将这座“宫之汤”澡堂改造成咖啡馆MIYANO-YU的，是在钱汤建造方面积累了丰富经验的铃和建设（东京都台东区）公司，董事长铃木浩藏与当年创办宫之汤的老板是亲戚，这里对他来说也是充满回忆的地方。

宫之汤停业后，面对顾客希望继续营业的呼声，铃木浩藏曾考虑接手经营，但因难以实现收支平衡而放弃了这样的念头。但出于“如果拆除钱汤，在原址建造公寓，就会改变这个街区的景观”这种担忧，最终决定保留原有建筑，将其改造为多功能设施“SENTO楼”后重新开张。

如今的宫之汤，虽不再有澡堂里升腾的氤氲热气，但它的周围弥漫着的抹茶和咖啡的香气，带给街区的温度丝毫不减当年。

MATCHA&ESPRESSO MIYANO-YU

地址：东京都文京区根津2丁目19-8 SENTO楼 1C

营业时间：9:30-18:30（18:00停止点餐）

休息日：不固定

交通：东京地铁千代田线“根津”站步行2分钟

官方网站： https://www.miyanoyu.tokyo/

采访/撰文/图片：川口叶子

标题图片：MIYANO-YU内设在昔日钱汤洗浴区的座席

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