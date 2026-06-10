ENOKITEI：百年洋房里，用心的茶点和暖心的服务，如同款待友人

古民宅咖啡馆窗边的时光

主人邀请在洋房前拍照的女学生进屋喝茶小憩——这家老店的诞生，便缘自这桩温柔小事。传承自母亲的经典蛋糕，与香浓的红茶相得益彰。本篇，酷爱咖啡馆的作家川口叶子，将带读者一同走进横滨山手的“ENOKITEI”。

百年洋房里的下午茶

说到横滨山手一带的咖啡馆，最先浮现于脑海的便是“ENOKITEI（朴树亭）”。笔者在与这座洋房里长大的店主安藤美穗的交谈中，了解到在阳光斑驳、树影婆娑的茶歇时光背后，隐藏着的一段令人惊讶的历史。

从江户幕府末期到大正年代，横滨山手的高地曾是外国人的聚居区，遍布着一栋栋别致的西式房屋。被参天朴树环抱的“ENOKITEI”，是一家利用百年英式建筑改造而成的咖啡馆。自1979年开业以来，它已经走过近半个世纪，但始终人气不减，常年客流不断，座无虚席。这里最吸引人的，从来不止美味甜品。布置有暖炉和古董家具的室内空间、被绿植环绕的露天座位，在这里度过的每一段时光本身，都带上了厚重的岁月质感。

凸显优质食材的玫瑰园套餐

此次笔者品尝的是一款仅限工作日供应的下午茶“复刻版玫瑰花园套餐”，无需预约。



在惬意的空间里慢享选用优质食材制作的各种美味

点餐后，服务员端来一壶红茶和双层茶点架。上层甜点包括口感疏松湿润、内带无核小葡萄干的司康饼，配有凝脂奶油与草莓果酱，还有两款每日特选的蛋糕；下层是三明治和泡菜。店主对于品质有着极致追求，严格挑选的淡奶油、火腿等，凸显了优质原料的美味。

家族往事：被美军征用和重返旧地

这座洋房建成于1927年，由建筑师朝香吉藏设计。据说当年这里并排建有三栋相同设计的房屋，充满异国风情，是当时山手地区人们的向往之处，可惜如今仅存“ENOKITEI”一栋。另外，与它相邻的“山手234番馆”，同样出自这位建筑师之手。

木框的提拉窗、双向楼梯、至今仍可燃柴烧火的老式壁炉……这栋样楼完好地保留了建筑当初的原样。

现任店主安藤一家，战前就定居在山手。但二战结束后，老宅被美军征用，一家人被迫搬离。安藤美穗的父亲始终心心念念：总有一天，要重新回到山手。这份心愿，在1969年这栋老宅被挂牌出售时终于实现。

这座老宅的前主人，是在东京审判中为日方被告辩护的美国律师富兰克林·沃伦。安藤美穗回忆说，那时自己还在上小学，听说沃伦先生曾表示，包括那些有150年历史的古董家具在内，如有想要的东西，可尽管拿去。她感叹：“老先生独居在此，院子里杂草丛生。”

其实，这座老宅还承载着店主母亲安藤千鹤子的青春回忆——少女时期的她，曾在这栋洋房的庭子里当过摄影模特。

安藤家接手老宅后，在悉心保护建筑原本风貌的同时，还为它注入了新的生气。正是这份温暖的烟火气，成为了日后这间咖啡馆诞生的丰润土壤。

客厅变身咖啡厅

开店的契机，始于某个冬日里的一件小事。那天，店主母亲看到两名女学生在老宅门口拍照，便主动邀请说：“外面太冷，要是不嫌弃，进屋来暖暖身子吧。”她亲手泡上红茶，端出自制蛋糕招待两人，收获了她们的满心欢喜和赞叹。

安藤美穗笑道：“从那之后，母亲就说想开个客厅咖啡馆。”

安藤一家素来与居住在附近的英国人、德国人的家庭交好，彼此有互相邀请参加家庭聚会的习惯，因此千鹤子很喜欢亲手烘焙蛋糕，也喜欢招待客人。

1979年，“ENOKITEI”正式开业。店铺的经营信条是：如同招待来家做客的朋友那样，用心制作点心，并给予热情的款待。因此，她绝不降低食材的品质，这种精神也体现在每一壶红茶中——严控水温与焖泡时间，让茶汤更加醇香浓郁。

老宅前主人的故事：镌刻在建筑里的东京审判记忆

百年老宅的过往，离不开前房主沃伦先生的故事。东京审判期间他为日方被告辩护，对“战胜国审判战败国”这一形式提出异议。他理解并热爱日本文化，审判结束后，他选择留在日本，还和被告遗族继续保持交流，在这栋洋房里生活至晚年。

与今日店内的热闹景象截然不同，沃伦先生晚年孤身一人，据说是在“仅有一盏电灯亮着的昏暗房间”里，独自静静地度过的。

店内收藏的古董家具中，有两把据说曾是东京审判时法官坐过的椅子。在氤氲的茶香中，沉淀着厚重的历史。待到日暮黄昏，店内人声渐歇，这座百年洋房，想必会被无边的静谧笼罩。



在珍贵的古董家具环绕下，享受一段轻松惬意的时光

传承自妈妈的食谱

店主从大学时期便帮着母亲打理咖啡馆，2000年正式接手，成为第二代主理人。她考取红茶讲师资格，并开始打造适配英式洋房氛围的下午茶。只要提前预约，即可进入二楼包间享用应季的下午茶。



第二代店主安藤美穗

一楼的散座无需预约，随时可以点上一块蛋糕、一杯咖啡，悠闲小坐。店里的芝士蛋糕，一直沿用着母亲千鹤子留下的传统配方。

将品尝芝士蛋糕时搭配的大受欢迎的樱桃酱与奶油一起夹在酥松的沙布列饼干中制成的“樱桃酱夹心饼干”，如今已是招牌产品。



鲜奶油蛋糕和樱桃酱夹心饼干还可打包外带

经历地震创伤，依旧心怀未来

开业半世纪以来，这家咖啡馆还数次面临了存续危机。在2011年的东日本大地震中，房子的地基出现严重裂痕。着眼于未来几十年，抱着将这份珍贵的文化遗产传递给下一代的决心，安藤美穗没有选择简单修补，而是果断歇业一个月，进行了包括墙壁在内的大规模抗震修缮工程。

庭院中高耸挺拔的朴树，不仅仅是店名的由来。过去曾有强台风来袭，周边民居的屋顶悉数被掀飞，但这棵朴树如盾牌般保护了洋房，令其安然无恙。

“当时这颗朴树树枝被吹断了，但是房子却一点没有受损”——当年一家人搬来时，朴树还只有庭院灯那么高，如今已经能“俯视”老洋房二楼的屋顶了，它一直在默默地守护着这栋房屋与安藤一家人的日常。

每年五六月份，横滨各处蔷薇盛放。不妨来一次山手街巷漫步，探访包括ENOKITEI在内的沉淀着百年历史的洋房。建议你从港未来线“元町 中华街”站出发，途经繁花烂漫的美国山公园（American Mountain Park），沿着平缓坡道缓步上行，在前往ENOKITEI的途中，别忘了看看绿意葱茏的横滨外国人墓地，老洋房的前主人沃伦先生也长眠于此。



在标志性的朴树下感受清风徐徐，舒爽惬意

ENOKITEI 本店

采访/撰文/图片：川口叶子

标题图片：1927年建成的老洋房ENOKITEI的外观

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