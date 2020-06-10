【书评】“茶醉”的境界：佐野典代著《茶与中国思想的故事——茶改变了三千年的历史》

在中国，茶自古以来就被视为健康长寿的灵丹妙药。茶作为健康饮料，与儒释道思想密切相关，推动着中国历史的发展。为历代皇帝、文人和百姓所爱的饮茶文化——本书将引领读者进入意趣深远的茶文化世界，让大家领略其中的魅力与魔力。

与中国茶结缘30多年的倾心之作

“身体轻飘飘地浮在半空中。哦，不，只是感觉如此。……仿佛整个人伏在大鹏鸟的背上，恍惚间有种不知今世何世之感，让我的身心感受到奇妙而愉快的满足。”

作者如此记述初次饮用乌龙茶珍品岩茶时的神秘体验。一种称做“茶醉”的现象。

这是1984年春作者到访中国福建省西北部武夷山时的经历，此后她便迷上了中国茶。1988年在东京都内开设了日中文化交流沙龙“岩茶房”。她每年到中国各地旅行，品尝了不计其数的名茶。

“好茶是会醉人的，这是我30多年来'人体实验'的结果。”多次体验了茶醉的作者，在书中引用名人故事与汉诗，纵谈“茶”对中国思想与历史的影响及轶闻趣事。本书是作者与中国茶结缘半生的一部倾心力作。

醉心于乌龙茶的珍品“岩茶”

茶相传是由中国古代神话中的农业之神神农氏发现的。将茶作为饮料并栽培茶树也起源于中国。茶的种类多如繁星，据说有五千种以上，它们的产地、形状、汤色（冲泡时的颜色）、滋味和香气都各不相同。

茶是以山茶科茶树（学名：Camellia sinensis）的叶子为原料的。中国人根据发酵度将茶叶大致分为绿茶、青茶（乌龙茶）、黄茶、白茶、黑茶（普洱茶）和红茶六大类。

绿茶是不发酵茶，将鲜叶采摘下来后立即用高温蒸熟或炒熟，通过加热来抑制鲜叶中氧化酶的活性。白茶是微发酵茶，青茶是半发酵茶，红茶则是全发酵茶。黄茶与黑茶是由绿茶发酵而成的后发酵茶。黄茶的发酵度不高，接近于绿茶，而风味独特的黑茶是利用曲霉菌进行后发酵制成的。

作者所痴迷的岩茶在六大茶类中属于青茶，即乌龙茶的一种，它品质独特，是武夷山的特产，又被称为“武夷岩茶”。

岩茶以其独特的“岩韵”著称。所谓岩韵，是指茶叶吸收了武夷山风化的岩石表面的养分（矿物质），冲泡出来后产生特殊的香气和滋味，余味和回甘独具特色。

以“三十六峰九十九岩”著称的武夷山，是由大小135座奇峰怪岩连绵而成的山系，据说是恐龙鼎盛的白亚纪，在地壳运动的作用下形成的。

“岩茶应具有这样的魅力：太古时代岩石中的矿物质凝结而成的醇厚的滋味和馥郁的芳香，宛如交响曲一般起伏跌宕、浑然一体。这就是岩韵。岩韵是带给人肉体和精神以有益影响的重要滋味和香气。”

传说中进献给皇帝的“大红袍”

岩茶有铁罗汉、水金龟、白鸡冠等多个品种，其中最著名的是世界上价格最昂贵的“大红袍”。对此作者给出了定评：“武夷岩茶是茶中之极品，其滋味和香气醇厚馥郁，甘冽可口，有益身体健康，而武夷岩茶之王则是大红袍。”

大红袍的母树颇具传奇色彩，据说有茶到病除之功效，生长在武夷山天心岩地区陡峭石壁的半山腰处。“现在有三株古树扎根于天心岩的悬崖峭壁之上，已历经了五百年沧海桑田。”大红袍作为贡品长期进献给皇帝，是名副其实的茶中之极品。

作者在书中披露，“听小道消息说，毛泽东也喝大红袍”。她还详细记述了自己饮用大红袍后神飘魂荡的奇妙感受。

大红袍的母树现在已采取保护措施严加管理并停止采摘，普通人是喝不到的。上世纪80年代利用扦插技术实现了批量生产。不过，市场上销售的大红袍几乎都是土壤栽培的假货。作者一阵见血地指出：“因为可以卖出高价，而且不了解大红袍真正滋味和香气的有钱的中国消费者会被'大红袍'这个名字所吸引”，“中国人是造假名人”。

茶圣陆羽，寻访佳茗的旅人

“茶者，南方之嘉木也。”陆羽的《茶经》成书于8世纪的中国唐代（分为上中下3卷），以世界上最古老的茶叶专著而闻名。

《茶经》从“一之源（茶的起源）”到“十之图（茶之图）”共分十节，全面论述了茶的历史、制茶法、茶器、饮用方法等各方面的内容，可谓茶之圣典。还有翻译版，为一代代人阅读，从而成为一部不朽名著。

《茶与中国思想的故事——茶改变了三千年的历史》这本书也是由十章构成，作者似乎以《茶经》为范本，反复多次地出现了有关陆羽的记述，可见其对于陆羽的仰慕之情多么深厚。

“痴迷于茶的陆羽仿佛已然洞悉了1300年后的未来才逐渐开始解释清楚的大脑记忆结构，此人出乎意料地无畏和有趣，而且他那种从茶叶制作之初就可不拘一格之类的论述，甚至让人感受到他身上散发出的难以名状的男子汉魅力。”

陆羽也是贡茶之最“顾渚紫笋茶”的发现者。紫笋茶是产于浙江省长兴县顾渚山的绿茶，茶名在《茶经》中已有明确记载。

陆羽本是弃儿，在现在的湖北省天门的寺院中长大。有一段时间他想成为戏曲家，人生经历跌宕起伏。他学习儒学，富于文才，但绝不趋炎附势，因此与政治无缘。

陆羽决定终生与茶为伴，而时常与这个年轻人交流并为其提供支持和帮助的，既有诗僧皎然，也有身为朝臣，因不屈服于权势而遭朝廷贬谪诗人、书法名家颜真卿等。他们也和陆羽一样醉心于茶。

陆羽也是一位寻访佳茗的行旅之人，他的人生浓缩成为一部《茶经》。而迷恋岩茶的作者，一年一度要到访武夷山，且“迄今已在中国各地喝过200多种绿茶”。作者或许是想让自己的人生更贴近陆羽亦未可知。

“长生不老”背后是百姓的牺牲

“中国人为什么古来讲究喝茶呢？这是因为其中包含了中国人长生不老的思想。”

中国的皇帝最后都希望长生不老，这是道教思想。“信奉道教的皇帝和权臣，将永生于世的愿望，寄托在了缓慢作用于身体的仙药，即茶上。”

以进献给皇帝的贡茶为代表，中国的茶最早是当权者独享的饮料。向往万寿无疆的皇帝们命令民间生产能延年益寿的极品茶叶。而另一方面，数以万计的农民被征召去采茶，并承担着制茶以及将茶叶运往都城的繁重劳动。

书中介绍了唐代中期孤高自傲的诗人卢仝的名诗《饮茶歌》，卢仝一个偶然的机会，得到友人所赠顾渚山的新茶，饮用后感觉“凡身飘飘欲仙，神清气爽” 。诗人最后咏叹道“得知百万亿苍生命，堕在巅崖受辛苦。便为谏议问苍生，到头还得苏息否？”

这首茶歌体现了“反朝廷的色彩”。卢仝不愿进仕，拒绝朝廷的征召，后来唐文宗年代爆发了朝廷官员和宦官之间的战斗，即“甘露之变”，他被卷入其中而丧命。

唐宋元明清，代代延续的茶史

中国人普遍开始饮茶始于7～10世纪的唐朝。通读本书，可以纵览历代王朝与茶的历史。

唐朝饮茶，是将饼茶（茶叶蒸过后定型的固形绿茶）打碎后煮沸饮用。而进入宋朝（10～13世纪）以后，饼茶不再盛行，取而代之的是制作更加复杂精巧的固形茶“团茶”。宋朝的第八代皇帝宋徽宗以嗜茶而闻名，著有《大观茶论》一书。

元朝（13～14世纪）也在武夷山和顾渚山设有皇帝专用的“御茶园”。打败蒙古军队的明朝（14～17世纪）开国皇帝朱元璋出身贫农，他说自己不喜欢喝茶，下令不要再让农民历尽辛苦制作饼茶了，想喝茶的人就直接用茶叶好了。

“朱元璋想拯救农民于水深火热之中，将饮茶方式改为喝可以简单制作的茶叶。我们平时喝的叶状茶，就是从那时开始盛行的。”

极尽宋代之奢华的“团茶”从此销声匿迹了。明代鼓励人们冲泡茶叶，普及“散茶”，

不再制成固形茶。绿茶的主要制作方式为用高温炒熟使其停止发酵。乌龙茶始产于武夷山，茶壶作为新的茶具开始使用也源于这一时代。

清代（17～20世纪）是中国的茶文化大放异彩的时代。名品茶不断涌现，各地都开设了茶馆。第四代皇帝康熙巡游江苏太湖时，爱上了清香的绿茶，将其命名为“洞庭碧螺春”。

清朝第六代皇帝乾隆在历代皇帝中最爱茗茶。他及其欣赏浙江省杭州的顶级绿茶“西湖龙井”，也非常喜爱湖南省岳阳出产的珍贵黄茶“君山银针”，命令当地每年向朝廷进贡。

向朝廷进献贡茶一直持续到清代。不久后，中国茶进入了饱受非议的时代。1949年新中国成立后，在毛泽东时代“茶被定性为王侯贵族的奢侈品、封建时代的残余物，茶田毫不留情地被荒废了”。在文革的冲击下，很多茶馆关门歇业。

“现代的茶真正恢复生机是在经济发展奖励政策加大实施力度的1990年以后。中国各地都有很多历史悠久的茗茶。茶农、文人、全中国饮茶的普通百姓为茶文化的复兴开辟出了新的天地。”

中国茶使人神清气爽身体健康

这本书的魅力恐怕在于其对中国茶的“光与影”详略得当的描写。

作者在开篇写道：“从生活在公元前五到四世纪的老子和孔子起，直到唐宋时代，出现了为数众多的优秀思想家、宗教家、诗人、书法家、皇帝及政治家，形成一座蔚为壮观的'高山'。”继而得出结论：犹如通奏低音一般将这些形成巍峨'高山'的人们串联在一起旋律线条，便是茗茶。

“纵观历史，中国茶与注重药效的道教渊源颇深，显然是以道教为本源的。……从茶的世界来讲，中国人都是道教信徒，他们至死都在追求精神饱满身体健康的终极快乐。……从中可见中国人的道教思想。”

中国有句俗话说“嗜茶让人倾家荡产”，作者身为寻访中国茶的行旅之人，屡屡动用自己的存款克服各种难题，包括中国在茶税和贸易方面的各项规定以及复杂的手续。作者遇到了值得信赖的中国人，建立起了购买珍贵岩茶的渠道。

任何一种高级茶饮用后都会迅速融入身体内，茶醉同时伴有一种飘飘欲仙之感。作者沉迷于中国茶的玄妙世界之中，达到了神仙思想的所谓“羽化登仙”的境界。

“品好茶，则心情愉悦。人们聚集在开心之地，可建立起心心相通的关系。和这样的人一起饮茶，则神清气爽，有益健康。这就是中国茶的真谛。”

《茶与中国思想的故事——茶改变了三千年的历史》

佐野典代 著

发行：平凡社

开本：B6

页数：224页

价格：2200日元（不含税）

发行日期：2020年３月25日

ISBN: 978-4-582-83835-0