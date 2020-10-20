【书评】合乎时宜的超级入门讲座：竹内亚希子著《应用于经营的易经》

中国的《易经》是东方最古老的经典。这本书通俗易懂地讲解了这部深邃的经典之作，可谓战胜人生困境、积极乐观生活的一部指南读物。新冠病毒正在改变世界，我们身处剧变的时代之中。本书不仅对经营者和政治家有启发意义，广大读者也将从中获益。

以白话文讲解高深的《易经》

我曾经亲临现场聆听过本书作者关于《易经》的演讲。2014年7月11日，在京都的建仁寺举办的晓天坐禅会的绿阴讲座中，作者做了题为《龙教会我们的帝王学》的演讲。京都的夏天非常炎热，在早晨清爽的空气中，“龙的传说”随着演讲者生动的语调戏剧般地呈现在听众面前。在阅读本书的过程中，6年前那次演讲的记忆又清晰地浮现在我的脑海中。本书以白话文写成，读起来通顺流畅，如同聆听演讲一般。

之所以有这种感觉也并不奇怪，因为这本书是在2013年7～12月间致知出版社主办的“易经讲座”演讲实录的基础上编辑而成的。

书后附有作者简介。“易经研究者。东洋文化振兴会顾问。22岁起以自学的形式正式开始研究《易经》。（中略）定期举办的系列讲座场场爆满，甚至有人排队等候席位空出。同时在大企业和政府机关开设讲座，尤其受到企业经营者的厚爱。迄今为止约40年间，向累计逾10万人讲授了《易经》的思想。”

作者著述颇丰，著有《〈易经〉一日一言——知晓人生的基本原则》、《应用于人生的易经》（均为致知出版社）以及《超译 易经》（新泉社）等著作。

学习《易经》，首先要理解“太极”“卦辞和爻辞”“君子不占”“易之三义（变易、不易、易简）”“时中与时流”“吉与凶”“君子与小人”等关键词，以及由阴阳六爻组成的“卦”的符号。

作者是一位经验丰富的讲师，她以通俗易懂的语言简明扼要地讲解了《易经》的主要思想，可谓“超级入门讲座”。

“帝王学之书”兼“处世之书”

《易经》是一部儒教经典，被列入“四书五经”。最早用于占卜，作为“帝王学之书”和“处世之书”也广为人知。

《易经》讲述了以春夏秋冬循环往复为代表的“时之变化规律”，英文之所以译为“The Book of Changes”（变化之书），就源自此。书中比比皆是的，是在时代和环境的瞬息万变中，应对各种事件的人生智慧。

作者阐述道：“如果好好学习《易经》，对照《易经》所述的变化规律和原理原则知晓自己处于何‘时’，那么就可以自我判断进退仕隐了。”

作者还指出：“在东西方林林总总的古籍中，《易经》最大的特点在于它是一部‘时’与‘兆’的专著。”

“这个‘时’和我们日常生活中的‘时间’是不同的概念。《易经》中的‘时’指的是我们的存在，‘时’‘处’‘位’全部包含于其中。换言之，时为‘天’，处为‘地’，而位则相当于‘人’，它不仅表示的是地位，而是指存在于世间的一切。”

《易经》这部书阐述了“时”的思想，同时也提及“兆”，告诉人们怎样才能消灾避祸。可以说这本书犹如人生指南，非常实用。

本书由“向《易经》学习人生的智慧——中国古代经典《易经》”、“‘阴阳’的原理原则——寒冬岁月，蓄势待发”等五章构成，但并未涵盖《易经》的全部内容。作者称：“这本书的作用，在于通过通俗易懂地阐释被视为高深难解的《易经》，为读者提供一个阅读《易经》的契机。”

代表人生之“时”的六十四“卦”

关于《易经》中“时”的概念，作者再次强调：“‘时’指的不仅仅是时间，还包括在何处有何物、彼时有谁在、处于怎样的立场，是所有这一切综合而成的概念。”《易经》中用“卦”来表示这种广义上的“时”。

《易经》中的“时”写作六十四“卦”。“每一卦都如同戏剧的主题和舞台设计一般。彼‘时’发生了各种问题，很多出场人物围绕着这些问题展开情节。”

六十四卦的每一卦均由“卦辞”和“爻辞”组成，卦辞解释每一卦呈现的整体卦象和解决方法，爻辞则分六个阶段说明彼时的变化趋势。

另外还有对《易经》六十四卦的注释，称为“十翼”。“《易经》的原文‘六十四卦、卦辞和爻辞’是鸟身，十翼是十片羽翼。正如鸟的羽翼可以让鸟身在空中飞翔一般，“十翼”是十篇帮助读者解读《易经》的说明文。”

《易经》的成书年代众说纷纭，相传在大约5千年前写成。作者在书中介绍，据传是中国古代神话中的三皇之一伏羲氏，发明了构成《易经》之基础的八卦和六十四卦这种阴阳组合。

相传公元前1100年前后，周文王“将六十四卦的卦辞，即卦（时）所代表的含义记录成文”。作爻辞的相传为文王的儿子周公旦。公元前479年去世的孔子“最终将《易经》整理成书”。也有学说主张十翼为孔子所作。

《易经》在以数百年乃至千年为单位的悠久历史中，被各路圣贤发扬光大，是一部思想深奥的典籍。其核心内容为阐述人生之“时”的六十四卦，每一卦都以不同的名称（卦名）命名。

第一卦“乾为天”是龙的传说

这本书对六十四卦中具有代表性的卦进行了详细解读。第二章“乾为天 天之规律——从龙的传说中学习做领导的条件”的主题，讲述的就是《易经》的第一卦 “乾为天”。

“《易经》之所以发展成为帝王学之书，是因为其开篇就是龙的故事，这个故事自古都是皇帝必读的。”

“龙潜入地下，历经修炼，成长为翱翔太空的神圣飞龙，直至气力衰竭，而这一过程又被描述为一统天下之帝王的故事。龙代表的是帝王，在现代社会中则象征着企业的董事长这种组织中的领导者。”

龙的故事，讲述的是龙所经历的六个阶段的变化：潜龙→见龙→惕龙→跃龙→飞龙→亢龙。“无论古今东西，龙的故事都表现了历史兴衰成败的共同形态。”它告诉我们“个人、企业、组织或国家的兴衰成败，具备怎样的条件才能势不可挡地取得成功，如日中天的组织又在怎样的条件下走向衰败”。

“坤为地”， 牝马的启示，“地之法则”

六十四卦中与“乾为天”同样最为基础的一卦是“坤为地”。乾为天的主角是龙，而在“坤为地”中出现的则是“牝马”（母马）。

本书第三章《坤为地 地的规律——向大地与牝马学习大自然的智慧》，详细介绍了这方面的内容。

据说牝马性情柔顺，但反抗心却很强，和牡马（雄马）相比更难驯服。不过，牝马“一旦被驯化，与人建立起信赖关系，便会自始至终地忠诚而拼命”。“坤为地”中写道：像牝马一样顺从，则万事通达，通过母马的故事劝诫人们要学习大地母亲之道，接纳上天赐予的阳光和雨露。

《易经》的根本，在于“阴”和“阳”的概念。万物都由“阴”“阳”构成，世间一切皆处于变化之中，阴和阳并非一成不变的。“阴至极为阳，阳至极为阴”，如此循环往复。

“如果将自然简单地分为天与地，则天为阳，地为阴。”比如，我们可以把“刚、大、日、暑、男、亲”看作阳，“柔、小、月、寒、女、子”视为阴。

“我们不可将阴和阳割裂开来思考，而是要理解阴阳的原理，即阴阳是在循环往复之中相辅相成、孕育出新的事物并不断发展变化的，这样就容易读懂《易经》了。如果思路固化，认为阳好阴不好，那就绝对无法读通《易经》。”

言归正传，“乾为天”是构成帝王学之根基的龙的故事，可谓是向“天（阳）之规律”学习如何做领导的易经。而牝马的故事“坤为地”，则是学习“地（阴）之规律”的大众的易经。

作者称：“人类的生存必须遵从天地的规律。《易经》教导我们的，就是遵从天地的规律，向大自然学习。”

与新冠疫情共生存的智慧

作者早就指出，日本在经历过2011年3月11日的东日本大地震等灾害之后，将进入真正的“阴的时代”。最近席卷全球的新冠疫情更是给“阴的时代”罩上了一层阴影。

在本书第五章，作者介绍了六十四卦中自己最喜欢的一卦“天雷无妄”。

“天雷无妄”讲到天灾和人祸。“这部分内容写的是人祸比天灾更加恐怖。人祸在《易经》中称作‘眚（shěng）’。违背自然规律时首先会发生人祸，人祸招致天灾，天灾与人祸有不断扩大蔓延。”

文中还写道：“自然界的火山活动和地震属于天灾，而因为人类破坏环境，引起气候变化，从而导致暴雨与河水泛滥等，此类则看似天灾，实为人祸。”

今年6月18日，作者在北大阪经营塾举办的易经讲座中发表了以《不测之灾的应对及思想准备～变化与变通的原理与革新》为题的演讲，提及了“天雷无妄”。她强调，“不要任新冠病毒摆布，应洞察发生的变化之意义何在”，这对于预防之后的次生灾害，即“眚”的蔓延扩大也非常重要。

作者在演讲中一语道破新冠病毒的实质：“这是新旧交替的时代，新冠病毒不过是一个契机而已”，并预言“一直以来蓄力待发的企业将有重大突破，老字号店铺也是一样”；另一方面她也敲响了警钟：“无法应对变化的企业，大企业也好，中小企业也好，必将走向衰败。”

《易经》中处处可见在“阴的时代”求生存的智慧。参引“坤为地”，作者在书中说：“身处‘阴时’则顺时而动，效仿大地耕耘出肥沃的土地。《易经》告诉我们，要积累作人的德行，也就是通过积阴德来丰富自己的内涵。”

这部东方最古老的经典也深深地扎根于现代日本社会中。“君子豹变”“若蹈虎尾”“形而上与形而下”“观光”“革命”“同人”“化成”，日语中源于《易经》的词语并不少见。“资生堂”这个企业名称也来自于《易经》。

令和时代的日本遭遇新冠危机，如今正进入“剧变的时代”。众所周知，昭和时代的历届首相和财经界人士或多或少都受到了《易经》思想的影响，而历史上没有任何一个时代像当今这般强烈地要求政治家以及各行各业的领袖肩负起重任。 作为“领导学”和“人生指南”的入门读物，这本书的出版或许正可谓是“顺时依势”（六十四卦之一的“雷地予”）呢。

《易经，应用于经营》

作者：竹村亚希子

出版发行：致知出版社

开本：A5

页码：352页

价格：1800日元（不含税）

发行日期：2020年7月10日

ISBN：978-4-8009-1236-7

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