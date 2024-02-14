何为“极限国家”？——作家榆周平谈新作

何为“极限国家”？——作家榆周平谈新作图书 财经 社会 家庭 工作劳动
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内需型经济将在本世纪40年代终结
在不少偏远山区，因人口过疏化、老龄化，65岁以上老年人占总人口的一半以上，社会生活处于难以维系的状态，这些地方被称为“极限村落”。本书的标题为《极限国家》，说的是日本这个国家正迎来生存极限，而不单是地方问题。这给人们敲响了警钟，那么作者如何看待日本的未来？
对即将到来的危机，我认为日本人似乎没有太多切身感受。我在书中写到将来的严峻形势，大家认为“会出现那种情况”。但对科技进步带来的产业结构变化，大家却不以为然，只觉得“以后某个时候会发生”，未做任何准备，对少子老龄化的负面影响也是这种态度。但该来的必定会来。大多数人在危机即将爆发时才开始慌乱，觉得“必须行动起来”，可到了那时，即使心急如焚，也无济于事。我创作这部作品，就是出于对这种现状的担忧。
小说从一位年事已高的财界大佬讲起，他造访全球顶尖的美国某咨询公司日本分公司。因为担心日本的前途命运，他委托该公司研究二三十年后日本会变成什么样子。之所以担心是因为日本的少子老龄化。根据人口动态统计，2040年至2050年，日本人口将跌破1亿，降至9700万人，到2060年，将降至8600万人。受到委托后，一位担任资深合伙人的女高管和年轻员工开始听取专家意见，由此发现了许多严峻问题。比如地方人口过疏化、内需型经济崩盘、人工智能（AI）进化导致职业寿命缩短，还有移民问题、传统文化丧失、人才流失国外……。
日本人口减少不可避免，或许今后为了生存不得不去其他国家。除需要掌握外语技能外，大家如何生存下去？年轻人应该去什么样的学校？选择职业时如何进行长远规划？这时最有参考价值的是人口动态统计数据。
人口减少是非常可怕的事情，尤其是日本这样的国家，国内生产总值（GDP）的70%依靠内需，属于内需型经济。在这样的国家，人口就是市场规模，如果人口不断减少，那么市场规模就会日益萎缩。内需型经济将在本世纪40年代终结，到那时，该如何寻找出路？长期以来没有人讨论这个问题，政界和产业界人士也是如此。
要想维持住1亿人口，总和生育率要达到2.07。换言之，平均一对夫妻要生下两个以上的孩子。但如今日本的总和生育率已跌至1.2，也就是平均一对夫妻只生了一个孩子。跌破2.0时，就要警惕这个问题的严峻性。我们要充分讨论，为维持现有的产业市场规模，应如何避免人口减少。
职业寿命将不断缩短
那么有没有遏制少子化加剧的办法？小说中的一位出场人物表示，“要不要孩子是个人自由，另外还有生活方式、收入、居住条件等因素的影响。这个问题不会轻易改善。”作者的预期比较悲观。
事到如今，推行少子化对策恐怕为时已晚。岸田政权虽提出各种儿童补贴，但坦率地说，我认为大家就算领了补贴，也不愿意生孩子。最近几十年，日本社会已形成就算要孩子，也只要一个就足够的生活方式。现在，按照上班族的平均收入能买几居室？充其量也就两居室，夫妇一间卧室加儿童房。这已让人拼尽全力，另外教育费也是一笔庞大支出。这种情况下，哪有能力养育几个孩子？
还有一个另人担心的问题是家长的价值观。许多家长至今还认为，考一个好学校、进一家好公司就是人生的成功，就能保证安稳生活。前提是这家公司能一直存在下去，你能永远当它的员工，但这种想法是不对的，现在没有这样的公司。
过去那些被称为一流企业的重厚长大产业(*1)和金融机构，员工正逐渐减少，40多岁跳槽到其他公司或借调到子公司的情况很平常。而且，今后AI技术的进步会导致人的工作减少，职业寿命不断缩短。进了大企业就能安稳一辈子的年代将一去不复返。如果在中途被公司抛弃，又没有任何技能，就只能失业。
那么，是不是自立门户就万事大吉？本书也有所提及。今天仍有许多家长想让孩子当医生，但如果没有患者，医生就没有业务。将来就算在地方上开诊所，如果没什么人，那么诊所就开不下去，大家会涌向大城市。这样一来，会引起患者争夺战，未来30年内必定会出现这种情况。最有希望的是农业、渔业等第一产业，因为只要人还在，就得吃东西。如果认为读一所好大学、进一家好公司，就能过上安稳人生，或者当上医生就安枕无忧，那就错了，只要想一下就能明白这个道理。
原有业务摧毁新业务
在本书序言中，作者借用出场人物的话写道，“思维停留在昭和时代……那样一群人牢牢占据政治和经济的核心位置，所以日本必然走向衰退”，这对老派政治家和财界人士的责任提出扣问。多年来支撑日本经济增长的企业会走向凋敝吗？
每到年初，电视新闻经常播出经济团体在新年会上交换名片的场景，满眼都是老年人。这些人能否引领日本经济界和产业界发展？一想到这个问题，就不由得让人担心。政界也如此。由于老年人是重要票仓，他们会想方设法推行老年人受用的政策。因此，政治不可能引领社会前进。日本的社会格局，已变成一种让老年人成为既得利益者的状态。公司经营机制也如此，缺乏应对时代变化的活力。
尤其是大企业，最难的是人岗相适。一般的公司会经常召集优秀人才，成立新业务开发部等部门，而大企业则一直依靠原有业务赚钱。如果有人提出好点子，想开拓新业务，必定会和安于现状的传统派发生冲突。他们会说，“新业务走上正轨要花多少年？走上正轨前我们公司怎么盈利？”
汽车行业已出现这种现象。即使知道电动汽车（EV）浪潮会到来，他们也会争论“一旦搞起电动车，我们的下属企业、一级承包商、二级承包商怎么办”。而对于创新企业，这个领域充满了机遇。打破原有商业模式，就能获得巨大市场。只要看看美国特斯拉和中国电动汽车厂商的成功，就很容易理解这点。在中国只需要40万日元就可以买一辆电动车，日本汽车厂商竞争得过吗？把事情复杂化的是经销商网络。而特斯拉就没有经销商，全部采用直销方式，消费者只需上网通过电子支付购买，前往交接地点就可以将车开走。既不需要掏钱给经销商，也不需要花促销推广费。
今后，汽车产业可能会出现大量失业人员。我在胶片公司上过班，经历了手机配置摄像头后行业衰退的过程，非常清楚这一点。胶片行业在全国建立了销售店铺网络，可收取胶片费、显影费、打印费，是一种“一鱼三吃”的买卖，曾经非常赚钱。虽然这个行业很早就预见到网络时代的到来，但因为原有商业模式有利润，所以不可能将其打破。日本汽车行业也如此，由于电动化转型起步太晚，恐怕十年后就只剩丰田一家了。
日本的国家形态将来不可能维持
本书的高潮在后半部分，经咨询公司引荐，被委托调查客户的老派财界人与一家创新企业21岁的年轻经营者展开正面交锋。这位年轻创业者凭借元宇宙和非同质化代币走在了时代最前沿，赚取了丰厚利润。他雄心勃勃地表示，“不会将生意范围局限于日本市场，因为网络世界根本不存在国界的概念”。新老经营者就日本现状和未来展开论战是本书最大的看点。
能成为独角兽企业（取得巨大成功的创新企业）的，只是极少数。那么，其他人就没有出路吗？并不是。有事业发展的地方，必然会产生与之相连的新事业。比如互联网，因为有了苹果公司，所以出现了绘图工具，诞生了图标（ICON），进而出现了各种软件公司，以及前所未有的商业。虽然没有任何人能成为第二个史蒂夫•乔布斯，但出现了许多抓住财富、足够成功的人士。是不是不在创新企业的世界里取得成功就无法生存？不是这样。不过，重要的是在价值观上不能拘泥于必须成为知名企业。
沿袭上一辈的知识和经验，已经无法跟上时代变化。通过与年轻创业者的对话，老派财界人恍然大悟，“将来不可能维持日本这个国家的形态，而且这种想法本身就没有任何意义……”
本书通俗易懂地向我们揭示了今后将会面对的问题。每个年轻人都应好好读读这本书，思考该如何应对。
标题图片：榆周平接受采访（摄影：花井智子）
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(*1) ^ 指高耗能的重化工产业和原始的纤维产业——译注