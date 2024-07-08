（书评）面对令人战栗的未来：NHK特别节目采访组《中流危机》

外国游客在日本疯狂购物，因为“日本太便宜了！”在国外打工度假的学生们则高兴地说，他们赚到了数倍于在日本打工的钱。原本的日本，作为正式员工“正常”上班工作的话，应该会有一个幸福的未来在等待着自己，然而，不知不觉中它似乎已变成了一个贫穷国家。复兴的关键在哪里呢？

读者首先会被此书的腰封所吸引。

“25年中家庭收入骤减，从505万日元（1994年）到374万日元（2019年）”

“所谓中流，实则可望而不可及！”

“结不了婚”

“无法成为正式员工”

“每年只能旅游一次”

这是多么的可怕。

然而，本书通过在日本国内及海外的采访，明确揭示了当今日本的这一现实。

曾以为自己也会成为中产

此书最先登场的男子，是一位迄今一直被视为日本“中产阶级”主流的公司正式员工，妻子做临时工，两个女儿已经大学毕业独立生活。

如果工作下去，工资会稳定增长，家里添丁，购买房子……也就是说，人生本来会顺风顺水；但回过神儿来的时候才发现，工资不但没有增加，反而开始下降了；迎来55岁的现在，年收入为500万日元，存款是100万日元，另外还有900万日元的购房贷款要还。

妻子平日做临时工，周末在搬家公司兼职打工，男子说自己在60岁退休后估计也得再找个什么工作做。

“原本对中流的印象是‘外出旅游，有好多存款，很快就能还完房贷’，但现实中自己的生活与之差异太大了”。这句话的背后，能隐约感觉到人们对“为什么变成了这样”所充满的困惑心情。

是的，在日本，过往一直都是只要上个好大学，然后在一个不错的公司成为正式员工，那么你即便不以晋升到高管为目标，应该也能过上稳定的生活。

我的父母是二战后第一次婴儿潮时期出生的所谓“团块世代”的公司员工，因而自然而然地认为，如果当上正式员工，将来生活就会安稳无忧，憧憬着“结婚、生子、买房”这灿烂的未来三部曲。

但是，年轻一代眼中的现实，已经不一样了。

“正常结婚，买房，买车，生孩子。加入中流的行列，我过去也认为自己会这样的。”（正式员工，29岁男性） “我知道了拥有自己的房子是件非常不易的事情。现在真的感到父母很了不起。”（丈夫为正式员工、妻子打零工，20多岁）

一个即使工作也无法拥有梦想的国家。日本的未来会变成什么样呢？

设计劳动者的人生

日本经济的危机状况经常被揶揄为“失去的30年”，采访组在后记中是这样记述的：

日本为什么长期停滞不前？在一系列的采访中我们了解到，日本的雇用体系与世界标准存在相当大的差异。

大批录用应届毕业生、按工龄资历增加工资、终身雇用、在职培训等等，这种日本式雇用体系，培养出大量具备通用技能的中产阶层，这是一种为了与世界抗衡所必需的所谓的黄金体系。

但是，经济的衰退导致这一体系崩溃，企业无法再维续员工的就业，加上劳动法修订的推动作用，于是出现了大量非正式雇员。现在非正式雇员的比例已经占到所有劳动者的四成左右。它带来的结果就是劳动者的平均工资下降，就业变得不稳定。可以说优秀人才流向国外，日本失去竞争力就成为了必然的结果。

本书的前半部分让人心中充满了不安，但后半部分让人看到了希望之光。

在看到了一些实例后，我们相信现实是可以改变的。比如荷兰，以同工同酬为核心，大幅改善了失业率，并在提高生产率上也取得了巨大成功（夫妇两人都做兼职，有充裕的时间兼顾育儿和工作，家庭年收入达到丈夫一人全职工作时的1.4倍！）。还有一个冲绳县糸满市的例子。通过由当地政府主导的职业技能再培训，改善了单亲家庭的贫困状况（因掌握了IT技术，时薪得到大幅提升，并且居家工作还有了更多陪伴孩子的时间！）。

这些例子的关键之处，就在于如何构建雇佣双方的关系。

我们不应该将构成社会的基本要素之一的“劳动”视为一种功能，而是要与劳动者的人生联系在一起，甚至还要去想象一下他们的生活。并且你要坚信，这最终会关系到劳动的质量及生产率的提高。

“如果确保了员工的幸福安康，他们就会专心于自己的工作”（荷兰的一位经营者，公司员工中七成都是兼职工作） “孩子会因为妈妈精神上的‘余裕’而改变，因此，能够拥有真正与孩子呆在一起的时间，在时间上和精神上和孩子进行更多的交流，这是非常重要的”（糸满市的单身妈妈，接受再培训后成功跳槽）

是或不是正式员工这种区别，在这里已经没有任何意义。

我不禁想到，企业、地方政府和国家是否拥有去想象和设计劳动者的生活乃至心灵的能力，这将是重要的分水岭。

那么我们自己又能做什么呢？这就是一本让你如此去思考的书。

《中流危机》 讲谈社现代新书

出版日：2023年8月20日

新书版：240页

价格：1012日元（含税）

ISBN：978-4-06-533253-5

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