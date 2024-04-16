（书评）还原《源氏物语》作者紫式部真实的一生——仓本一宏著《紫式部与藤原道长》

2024年1月7日，以紫式部为主角的NHK大河剧《致光之君》开播。尽管紫式部这个名字人所周知，但恐怕大部分人都不清楚她到底是什么人，《源氏物语》究竟诞生于一个怎样的时代。国际日本文化中心仓本一宏教授是研究日本古代史的专家，曾出版多部关于平安时代（794-1192年）的著作。在其新书《紫式部与藤原道长》中，他以清晰易懂的方式解答了这些问题。

“没有官职的清贫学者”之女

电视剧《致光之君》讲述了自幼相识的紫式部和藤原道长相互吸引，却由于身份差异走上了不同的道路，最终相互扶持的故事。

不过，仓本一宏在《紫式部与藤原道长》序言中写道：“故事情节有虚构的部分，恐使观众误以为二人关系如剧中一般。”该书基于《紫式部日记》和《御堂关白记》（藤原道长留下的日记）等确切的一手史料，力求还原紫式部真实的一生，让大众分清哪些才是史实。书中以时间轴为序，对紫式部和藤原道长的人生进行了解读。在这里，我想聚焦与紫式部相关的部分予以介绍。

紫式部的父母都是藤原氏北家一脉的贵族，但由于是旁支，父亲藤原为时只是一名“没有官职的清贫学者”。其实，紫式部这个名字只是后人惯用的称呼，其本名不详。关于她何年出生亦众说纷纭，该书采用的是生于973年（天延元年）一说。

紫式部的母亲早逝，父亲再婚。尽管后来藤原为时谋得一地方官职，但总体来说，没有官职的时间更长。少女时期的紫式部有着旺盛的求知欲。除了在父亲的辅导下学习汉文典籍外，她亦通晓佛经（如《法华经》）、歌集（如《古今和歌集》）、史书（如《日本书记》），还十分擅长和歌。在整个宫廷，她的才华无人不知。

老夫少妻的短暂婚姻

998年，紫式部结婚。丈夫藤原宣孝是一名能官，当时已经46岁，且为再婚。藤原宣孝风流成性，在与紫式部结婚之前已与3名女性育有子女。而当时26岁的紫式部也属于晚婚。这是因为她在适婚年龄时父亲没有官职，当时社会通行男方入赘的婚姻模式，娘家经济状况不好导致她夫婿难找。

然而婚后，“宣孝并不与紫式部同住，而是与婚前娶的正室一起生活”。次年，“紫式部就写下了关于争风吃醋的和歌，紫式部性格中强势的一面由此可见一斑”。二人育有一女，但藤原宣孝不久病逝，这段婚姻仅持续了短短两年半的时间。

无论如何，可以确定的是，紫式部独特的男性观和婚姻观源自她与藤原宣孝的婚姻生活，并以各种形式投射在了《源氏物语》的世界中。

描绘“王权与宫廷政治”内幕

丈夫去世后，紫式部入宫，担任藤原道长之女藤原彰子的贴身女官。尽管藤原道长将彰子送入了后宫（皇后的宫殿），但彼时一条天皇已有皇后宫藤原定子，因此彰子被封为中宫（即第二位皇后）。而且当时，一条天皇十分宠爱定子。



日本画家俵屋宗达以《源氏物语》为题材创作的屏风，为日本国宝。图片摄于纽约大都会艺术博物馆源氏物语特展（图片：共同社）

《源氏物语》是一部长达54卷的长篇小说。仓本一宏指出，紫式部在丈夫去世后，入宫任女官前就已经开始写作了。入宫后，她一边侍奉中宫，一边继续创作。不过当时，纸张是昂贵稀罕之物，很难获得。这个故事她是如何写成的呢？据《紫式部日记》记载，藤原道长为她提供了笔、墨、纸、砚。那么，藤原道长此举又出于怎样的目的呢？

《源氏物语》以紫式部在后宫的所见所闻为创作基础，是在藤原道长步步为营，逐渐确立绝对权力的过程中诞生的。关于这一部分的解读堪称《紫式部与藤原道长》一书的一大看点。仓本一宏指出，《源氏物语》看似是一部“风雅的恋爱小说”，实则描绘了“王权与宫廷政治”的内幕。据《紫式部日记》记载，“喜欢听故事”的一条天皇常去彰子的宫殿，还“让人将这个故事读给他听”。

据此，仓本一宏认为，藤原道长的目的显然就是让一条天皇看到这个故事，借此为彰子争得宠爱。

后来，道长在与继任的三条天皇的政治斗争中胜出，立一条天皇与彰子的儿子为天皇，自己则通过摄政取得了绝对的权力。紫式部有时也会被他利用，加之原本就不适应宫廷生活，到了晚年，她为净土信仰所“倾倒”，一心想出家。1027年，藤原道长去世，时年62岁。至于紫式部是在那之前还是在那之后去世的，学界尚无定论。最后，仓本一宏的结论是“藤原道长家的荣华也是拜紫式部和《源氏物语》所赐”。

随着NHK大河剧的开播，一边对比史实一边追剧也是乐趣所在。“重臣之子道长与没有官职的清贫学者之女紫式部在幼年时相识的可能性”究竟是否存在？大家可以在《紫式部与藤原道长》一书中寻找答案。而对于藤原道长与紫式部之间究竟是否有过感情，虽然人们普遍认为紫式部曾是藤原道长的侍妾，但仓本一宏对此持否定态度。由此可见此说缺乏有力的学术依据。

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。