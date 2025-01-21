（书评）我的骨灰我做主：森下香枝的《纪实报道：无缘遗骨 谁来领走你？》

过去3年半的时间里，有超过10万具知晓身份的遗体无人认领。像这样家人或亲属不愿认领的“无缘遗骨”的数量逐年增多，一座座“无缘纳骨堂”层出不穷。这意味着日本传统中由家人负责料理后事的模式已经走到了尽头。

“无缘遗骨”，这个标题首先吸引了笔者的注意。

2010年，NHK播出了一档聚焦日益增多的“孤独死”等现象的电视节目，“无缘社会”一词由此获得了当年的新词流行词大奖。

而10多年后出版的本书，将关注焦点从“由生到死”的时刻转移到了“从死亡到骨灰”的时刻。腰封上的语句直击人心——我没有孩子，谁来领走我的骨灰？

即使知道身份，也无人认领遗体

第一章的内容也相当深刻。

岛田阳子是日本的知名女演员，还出演过美国的电视剧。身患癌症的她一边与病魔斗争，一边坚持参与电影拍摄，直至临终前的数月，最后在东京的一家医院孤独地死去。虽然亲属获悉了其身故的消息，但拒绝认领遗体，只能由地方政府安排进行了火化处理。

即使姓名和身份明确，生前光鲜亮丽，身故后其遗体或骨灰也有可能无人认领，这样的事实让人颇感震惊。

长久以来，笔者总觉得似乎只有那些生前就“无缘”的人，比如和身边人没有往来，长年独居，或者主动和家人断绝了关系，他们才会面临孤独的死亡。

如果自己死后无人认领遗体……

想到这个问题，不禁悲从心生。

日本式的埋葬方式与现实的偏离

总务省2023年发布的数据显示，2018年春季以来的3年半时间里，共有大约105000人在死后无人认领遗体。其中103000具遗体身份明确但无人认领。

“身份明确但无人认领”指的是，找不到《民法》中规定属于死者继承人的三亲等内亲属（配偶、子女、父母、兄弟姐妹等），或者是就算找到了，但对方拒绝负担认领遗体和丧葬相关费用之类的情况。

如果亡故时身边没有家属，地方政府会根据户籍等资料寻找继承人。如果找不到继承人，或者其“拒绝”认领或负担费用，那么将依据法律规定由政府安排火化埋葬。本书指出，这笔费用逐年膨胀，一年可能已经超过100亿日元。

“我和父母已经多年没有往来，自愿放弃一切继承权，也拒绝偿还丧葬费用。” “父母离婚后，和他们已经几十年没见过面了。”

这是一些死者继承人给地方政府的答复。

就算以遗书的形式写下了自己想要如何死去，但在各种法律制度下，无法如愿的情况也并不少见。比如银行账户，作为一种常识，如果家属不办理手续，甚至无法轻易地解除手机绑定。

日本人对于死亡的传统思维已经在很大程度上偏离了现代社会的现实。

在家人陪伴下走过生命的最后一刻，亲朋好友参加葬礼后进行火化，骨灰埋入家族墓地——过去长期支撑这种“理所当然死亡方式”的家庭形态如今正在急剧变化，同时骨灰埋葬方式也呈现出令人惊讶的多样化状态。

本书告诉我们，由家人负责料理后事，即死后火化并埋葬于某处的模式已经走到了尽头。

本书针对各种离世和埋葬的形式进行了采访，比如地方政府帮助处理临终事宜的“Ending plan support”，帮助那些死亡时无法表达自己意愿的人，能够以自己渴望的形式死去、被埋葬。还有无论是否存在血缘关系都可以集中在一起被送走的“他人葬”，以及选择长眠在树下而不是墓地里的“树木葬”等。

从婚礼策划到临终策划

仔细想想，在准备结婚时会被婚礼策划师询问“想要怎样的婚礼”，生产时会和助产士一起考虑“如何生产”的这样一个时代，包括如何迎接死亡，把自己的骨灰放在哪里等问题在内，或许也理所当然地应该由自己来规划。

而就算在没有临终规划的情况下迎来了死亡，随着政府顺应时代变化，为避免骨灰被遗弃而完善安全网，想必无缘遗骨的数量将会逐渐减少。

即便有子女，也不知道是否会领走自己的骨灰——这就是现实。况且，再过几十年后，还想让人照管自己的骨灰，或许太过自私了。

应该把自己的骨灰放在哪里呢？

让我们抽时间认真思考一下这个问题。

《纪实报道：无缘遗骨 谁来领走你？》 朝日新闻出版社

发行日：2023年11月30日

32开：240页

价格：1760日元（含税）

ISBN：978-4-02-251949-8

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