（书评）2024年日本书店大奖获奖作品续作也继续热销：宫岛未奈著《成濑要走自己坚信的路》

2024年4月，万众瞩目的第21届日本书店大奖揭晓，这大概是日本现在最能影响销量的图书奖项了。由全日本书店员工投票选出“最想卖的书”，得票最高者获此大奖。本届获奖作品是描写女高中生飞扬青春的《成濑要征服世界》（日本版于2023年3月发行，中文简体版于2024年10月出版）。这本书从上市起就一直畅销。在读者翘首以盼之中，2024年1月续作出版并持续热销。在续作中，备战高考的主人公成濑朱莉进一步提升自己的能量，在自己坚信的道路上勇往直前。

滋贺县地方台节目《周游特别节目》

容我先介绍一下获奖作品的梗概。主人公成濑朱莉和从小一起长大的好友岛崎美雪同住一栋公寓。初二快放暑假时，成濑突然宣布：“岛崎，我想把这个夏天献给西武。”两个女孩居住的滋贺县大津市只有一座百货商店——西武大津店，而这座百货商店即将在8月31日闭店。

成濑是一个有些特立独行的女孩儿。她在小学五年级的时候，参加过地方台傍晚播出的《周游特别节目》的录制，吹出了“如同富人养的宠物狗一般大的肥皂泡”，被称为“天才肥皂泡少女”。她在小学毕业文册上写下的梦想是“活到两百岁”。此外，玩剑玉，她的水平也是名人级别。

进入8月，《周游特别节目》的拍摄团队每天都在西武大津店直播闭店倒计时的现场情况。成濑便计划每天都穿着西武狮队的棒球队服去那儿“蹭镜头”。她说自己从小就在西武的陪伴下长大，想用这样的方式表达对它的感激之情。好友岛崎也被她拉着一起“疯”。

后来，成濑又说：“岛崎，我想成为搞笑之王。”于是，二人组队参加漫才大赛M-1的第一轮比赛。因为离她们家最近的车站是“膳所（ZEZE）站”，所以她们把队名定为“ZEZEKARA”，意为“来自膳所”。类似这样出人意料的情节发展正是本书的看点所在。

成濑尽管语气用词像男孩儿，言行举止也有些标新立异，但她成绩优秀。她放言“期末考试要考满分500分”，最终真的考出了490分。考进当地的升学名校县立膳所高中后，她依然不在意周围人投来的异样的眼光，我行我素，恣意潇洒。

成濑有一股神奇的吸引力。她身边的大人、小孩儿一开始都在远处观望，不知不觉间受她吸引，被她卷入一系列小城琐事中。作品字里行间幽默尽显，引领读者一步一步走进作者创造的“成濑世界”。尤其这正是一个女学生能折腾出的“征服世界”之势，有趣之处让人不由得会心而笑。

众人齐跳江州音头的“TOKIMEKI夏日祭”

宫岛未奈出生于1983年，毕业于京都大学文学部，现居滋贺县大津市。《成濑要征服世界》是她的处女作，一问世就持续畅销并一举拿下日本书店大奖。个中原因何在呢？

主人公被塑造得极具魅力，这一点自不用说。故事舞台那浓郁多彩的地域特色也引发了读者的共鸣。面临闭店的西武大津店、琵琶湖观光船“密歇根号”、本地连锁超市“平和堂”、众人齐跳江州音头的“TOKIMEKI夏日祭”等，这些都是真实存在的，充满当地特有的温情。

父母、朋友、邻居、孩童……成濑的身边总是围绕着充满善意和人情味的人。尽管当地也面临人口减少的问题，当地人的生活却充满烟火气。

作品的最后一则短篇以岛崎将随她父亲调职移居东京，成濑决定报考离家近、能走读的京都大学而结束。在那之后，成濑怎么样了呢？这让读者牵挂万分。她和岛崎这一对奇妙组合就此分道扬镳了吗？在读者的期待中，续作《成濑要走自己坚信的路》出版了。作者独特的文笔得以延续，风趣依旧。

成濑获选“琵琶湖大津观光大使”

在续作中，成濑一边备战大学入学考试，一边在当地超市当兼职收银员。其间，面对前来投诉的主妇，她化敌为友，成功揪出了小偷。接着，她轻松获选“琵琶湖大津观光大使”。在任命仪式上，当被记者问及参选动机时，她再次语出惊人。

自己从初中起就跟从小一起长大的好友组成“ZEZEKARA”组合，努力为Tokimeki地区的发展贡献力量。担任观光大使后，接下来的一年内让组合的活动范围扩大到大津市全域。

同时获选观光大使的是千金小姐筱原花怜。自此，成濑获得了一个个性跟自己截然相反的新搭档。二人参加了日本第一观光大使大奖赛近畿地区预选赛，淋漓尽致地展现了她们对家乡的爱。

然而，除夕那天，成濑忽然离家出走，只留下一张字条，上面写着“不要来找我”。这又是为什么呢？于是，包括岛崎在内，续作中登场的人物全体出动，开始四处寻找成濑。结局非常精彩，给读者留下暖心的余韵。

无论是谁，或许都能从回忆中发现自己曾有过一个像成濑那样的同班同学。这两部作品给今天那些对学校生活感到窒息的孩子们带来了些许轻松和愉悦，也让成年人从中获得共鸣，追忆自己的青春岁月。在下一本中，成濑的京都大学生活即将展开。

《成濑要走自己坚信的路》 新潮社

出版日：2024年1月25日

四六开：203页

价格：1760日元（含税）

ISBN：978-4-10-354952-9

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