（书评）亚洲最大的东洋学宝库：牧野元纪编著《东洋文库100年 世界一流的开放型学术殿堂》

位于东京都文京区的“东洋文库”是世界上屈指可数的亚洲研究图书馆。这里拥有包括中国古代史书《史记》、马可波罗的《东方见闻录》等有关亚洲的藏书共计100万册。本书以其创始人等从事东方学研究的学者为主线，解读了它的百年历史。

英国报社驻北京记者莫理循的藏书

乔治·厄内斯特·莫理循（George Ernest Morrison）1862年出生于当时还是大英帝国殖民地的澳大利亚。他毕业于英国爱丁堡大学医学系，是一位探险家，曾任英国《伦敦时报》驻北京记者，后来担任过1912年成立的中华民国的政治顾问。抛开这位传奇记者，东洋文库便无从谈起。

莫理循的一生波澜曲折。据本书介绍，在他担任驻北京记者时发生了义和团运动（1899年秋至1900年9月），在八国联军占领紫禁城时期，“成为一英国军官随从，实际参加了战斗，并且还受了伤”。日俄战争（1904-1905年）期间，他“作为日本军队随行人员传递信息，参与了所有谈判”。莫理循以大英帝国“对华政策的引导者”而广为人知。

1902年日英结成同盟。1911年，清朝末期的中国爆发了辛亥革命。正因为处在这样一个时代，他才能超越英国报社特派记者的身份限制，纵横驰聘，大显身手。

另一方面，莫理循有着非比寻常的收藏癖，他花费20多年时间收集了以中国为主、涵盖了整个亚洲的西文书籍、定期刊物、各类地图、绘画、铜版画、日俄战争资料等。他在北京的家中还专门建造了配备有防火设备的个人图书馆。这座图书馆被称作“亚洲文库（Asiatic Library）”，在北京是一个“行家皆知”的地方。

三菱财阀第三代掌门人创设

莫理循在回国之前，开始为亚洲文库寻找买家。美国哈佛大学等著名高校和中国知名学者等纷纷表达了意愿，但最后在1917年按照莫理循开出的35000镑（现在价值约70亿日元）价格，一举买下大约24000册藏书的，是三菱财阀第三代掌门人岩崎久弥。

以从北京搬迁至东京的莫理循亚洲文库为核心，岩崎久弥在1924年以财团法人形式创设了“东洋文库”。

岩崎久弥1865年出生于土佐国（高知县），是岩崎弥太郎和喜势夫妇的长子。移居东京后，他10岁入读庆应义塾，受到福泽谕吉的熏陶。后来赴美国宾夕法尼亚大学留学，是一位国际派人士。他带领三菱财阀登上了近代日本实业界的顶峰，同时也是一位低调沉稳的儒雅之士。

而且，他更是一位爱书人士（bibliophile）。在汉典、日文书籍、浮世绘方面也造诣颇深，构建了一个包含珍本在内的规模庞大的日汉典籍收藏体系，以“岩崎文库”形式捐赠给东洋文库的书籍达到了38000册。本书评述这位创始人“谦逊谨慎的美德贯穿一生”，指出：“即便是在各种文化事业中堪称一大精华的东洋文库的设立和运营方面，他也一直秉承‘出钱但不留名’的方针，完全托付于学者，本人概不参与。”

东方学的世界五大图书馆之一

东洋文库事业以“收集东方相关图书、研究和普及东方学”为宗旨。它兼具图书馆和学术研究所的功能，委托国内外东方学著名专家学者担任研究员。

最初，由于图书费、研究费都很充裕，这里被称作“学者的乐土”。但后来被卷入抗日战争、太平洋战争的漩涡，加上员工应征入伍等因素，运营陷入了困境。为了保护珍贵的书籍免受空袭，它们还一度被转移至宫城县。1945年日本战败后，作为资金来源的三菱财阀也被拆解。尽管战后经历了一些曲折，比如曾在一段时期内接受国立国会图书馆的援助，但三菱集团现在仍在为该文库提供资金等支持。

目前，东洋文库的藏书总量大约为100万册。按语言来分，汉语书籍占40%，西方语言书籍占30%，日语书籍占20%，其他亚洲国家语言书籍占10%。这其中包含有司马迁的《史记·秦本纪》、日本平安时代手抄的《文选集注》等5件国宝，以及日本耶稣会编纂的《基督教教义》等7件重要文化遗产。

中国明代的百科全书《永乐大典》、据传是法国大革命中被处死的路易十六的王后玛丽·安托瓦内特珍藏的《耶稣会士书简集》、杉田玄白等人翻译的《解体新书》及其原作《Anatomische Tabellen》等珍贵书籍也不在少数。

东洋文库是世界五大东方学研究图书馆之一，与大英博物馆和法国国家图书馆的东方部门、俄罗斯科学院东方学研究所以及美国哈佛燕京图书馆齐名，是亚洲最大的东方学宝库。

为东洋文库做出贡献的人们

东方学在英语中译为Oriental Studies，而东洋文库则将包含日本在内的整个亚洲的历史和文化作为研究对象。本书还记述了曾为东洋书库研究活动做出显著贡献的16位人物及其轶事。

他们全是东方学各领域具有代表性的泰斗和专家，作为点缀文库百年历史的人生剧，读来也引人入胜。比如，被称作东洋文库“养育之父”的石田干之助（1891-1974年）为扩充藏书倾注了大量心血。石田以第一名的成绩毕业于东京帝国大学史学系，就读第一高等学校时，和后来成为作家的芥川龙之介是同年级校友。据说他在北京亲聆莫理循之謦欬，心生尊敬之念，自称“杜村”。

“日本最美书架”

2011年，发生了一件对东洋文库来说具有划时代意义的事情。伴随主楼翻建工程的竣工，面向大众的“博物馆”开门迎客。之后不久，日本文学研究家唐纳德・金也前来造访。博物馆不定期举办以东方历史文化、东西方交流等为主题的特展，还可以看到国宝、重要文化遗产等丰富藏品。



笔者在东洋文库博物馆“莫理循书库”前（2015年7月17日，东京都文京区本驹込）

博物馆内的一大看点是“莫理循书库”，高达10米的大型书架上陈列着莫理循的藏书。从地面至天花板，藏书摆得满满当当，十分壮观。这个书库被称作“日本最美书架”。

伴随着博物馆的开设，东洋文库的面貌发生了巨大变化，它从一个仅面向研究人员和专家学者的“封闭型”设施，变成了中小学生（初中生以下免收博物馆门票，小学生需要初中生以上的监护人陪同）也可以参观的“开放型”设施。

