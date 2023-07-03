由纪精密公司：重振祖传螺丝厂，运用切削加工技术进军航天领域

日本“独此一家”

和传统工艺面临的问题一样，日本高精尖制造技术现在也面临消亡危机。有一位企业家试图打破这一现状，为行业注入新活力，现在备受瞩目。他，就是由纪精密公司和由纪控股公司的法人代表大坪正人先生（48岁）。作为家族企业的第三代掌门人，重振了祖传家业，他正以此经验为基础，整合帮助那些处于相同境遇的中小制造企业，他的宏伟计划是……

陷入低潮的街道工厂，也曾有大放异彩的精密加工技术

日本制造以高超技术实力赢得了世界认可。而今支撑日本制造基础的中小制造企业正陷入困境。经济高速增长时代已经结束，经营环境日益严峻，而经营管理者年龄越来越大，后继乏人的问题越来越严重，无数工厂接连关闭。

由纪精密公司也是其中一家。这家加工螺丝的街道小厂，是公司负责人大坪正人的祖父于1950年在神奈川县茅崎市创办的，擅长金属切削加工，1980年起主要批量生产公用电话的金属零部件。但到了大坪正人的父亲那一代，随着手机普及，生产需求急剧减少。虽然转行生产光纤连接器，但又受到2001年互联网泡沫破灭的影响，生产经营状况濒临危机。



创业初期工厂内部情况（图片：由纪精密公司）

2006年，知晓这一情况的大坪正人加入由纪精密公司。这是他从东京大学研究生院毕业进入INX公司（现为SOLIZE公司，英知创机械科技公司）工作的第6年。INX公司因能够快速生产制造业不可或缺的模具而备受瞩目。

“我亲身感受到了INX公司的快速成长，但另一方面祖传家业却日益衰落下去。我觉得不能就此放任不管，所以抱着重建街道小厂的乐观心态，意气扬扬地回来了。但实际上当时非常困难。”

当时，由纪精密公司背负着数倍于年销售额的债务，无论交付多少产品，都必须先偿还债务，手头毫无结余。大坪正人为了开拓新客户，每天都废寝忘食地拼命工作着。



©IKAZAKI Shinobu



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“首先从了解自己公司的强项开始，之后成立了研发部。然后每天都在跑销售。”

为了更好地分析自己的公司，他经常对现有客户进行问卷调查，向他们征询意见。结果发现，“（大家）对（自家产品的）品质有很高的信任度”。例如，由纪精密公司的切削加工精度可达头发丝的十分之一，也就是微米单位。正是这种高超的技术实力，从根本上支撑了这个家族企业。

研发部不仅接零部件订单照单生产，还介入早期的图样设计阶段，根据客户需求提出建议方案。在成立研发部的过程中，以往的工作经验起到了很大作用。因为大坪正人在大学和研究生院期间学的是机械工学，掌握着外行难懂的机械设计知识。加之从前在INX公司的工作中，他从入职第一年起就全程参与见证了新研发项目，也掌握了研发经验。



现在的研发部情景（图片：由纪精密公司）

为进军航天领域而艰难挑战，公司业绩呈现V型反转

大坪正人以公司多年来积累的精密切削加工“核心技术”和从研发阶段就介入的“提案型制造”体制为武器，为公司的生死存亡亲自上阵。只要有人询价，他就会对每一家客户进行分析，制作演示资料，争取订单，确保销售额。同时，为实现理想，他将进军对稳定品质等有更高要求的航天领域作为奋斗目标。

“当时的工作大部分是面向电器行业生产零部件，进军航天领域简直是天方夜谭。但是，航天领域的特殊零件，为确保安全对品质要求很高，我确信我们的技术能够在其中发挥作用。”

这是一次重大的业务转型，员工们虽手忙脚乱，却奋斗不懈。无论多么困难的订单都要满足客户，并且积极宣传，让大家了解由纪精密公司。2008年迎来了重大转机。他们带着能让人一样就看出技术水平的复杂加工样品参加了航天国际展览。以此为契机，之后开始与日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）开始了长期合作。



2008年国际航天展览上展出的镍合金加工样品（图片：由纪精密公司）

公司业务开始顺风顺水起来了。在获取航天产业品质管理所需的JIS Q 9100品质认证之后不久，公司从大厂那里接到了航空器材零件制造的工作。接着，受小型卫星开发初创企业阿克塞尔太空公司的委托，完整制造了整颗微型卫星的结构零件。还参与了初创公司Astroscale研发太空垃圾清除卫星的设计与协助制造工作。由于有以上这些业绩，很多企业都主动找上门来请求代为研发或制造航天器零件和卫星零部件。



利用钛3D造型+切削加工技术制造的小行星探测器“隼鸟2号”小型回收舱的姿态控制装置（图片：由纪精密公司）



2液体火箭发动机的喷射器样品（图片：由纪精密公司）

公司重建工作花了近十年时间，情况终于好转了。由纪精密公司以长期从事的电器零件和新开拓的航天器零部件为主要业务，实现了业绩的V型反转。大坪正人加入由纪精密公司以来，五年间客户数量增长至五倍，销售额以平均每年10%的速度增长，2015年甚至在巴黎成立了子公司。另外，搭载了技术要求极高的陀飞轮装置的复杂机械腕表，以及音质受到高度评价并登上多家杂志封面的高级非数字式播放器“AP-0”和“AP-01”，都是该公司自主研发的，一时成为话题。



安有陀飞轮装置的复杂机械腕表（图片：由纪精密公司）



非数字式播放器“AP-0”（图片：由纪精密公司）

此外，大坪正人还共同监制了从街道工厂的声音和影像采样的音乐项目“INDUSTRIAL JP”，2017年在世界最大规模的广告节“戛纳狮子国际创意节”上获得铜奖，在日本设计最高奖“GOOD DESIGN AWARD”上获得金奖，在传播生产制造的魅力和趣味方面也不遗余力。

以“集团经营”形式保护和发展有技术实力的企业

“做了这么久，我才知道街道工厂经营上有着很多困难，各种机制都不健全。”（大坪正人）

但是，大坪正人根据自身经验认为，只要能够完善“缺乏”的机制，应该有很多企业能够起死回生。

中小制造企业很难供养众多专家，多数企业只具备企业运作最低限度的功能。这正是中小企业的软肋。为了解决这个问题，大坪正人提出了“由纪控股”的构想。

“虽然我们之间规模相差太大，但法国的混合企业集团轩尼诗•路易威登集团（LVMH）是我们的范本。例如，宝格丽（Bulgari）和思琳（CELINE）都是LVMH集团旗下的品牌，但因为集团没有直接出现在公众面前，所以很少有人知道它们属于同一集团。在尊重其品牌传统的基础上，利用本公司的基本架构条件为后盾，可以让那些有高超技术能制造出优秀产品、却在经营上陷入苦战的制造企业重振旗鼓。”

2017年，大坪正人正式成立了由纪控股公司。在中小制造企业症结所在的功能方面，控股公司广泛建立了事业战略、资金筹措、策划宣传、人才聘用、系统、IT、产品技术开发等方面的基础机制，集团内各公司可以充分利用。然后吸引在专业领域拥有高超技术的中小制造企业加盟。

“在功能性材料、机床、模具等方面，也包括精密加工在内，日本有很多优秀的制造技术。这些技术虽然在日常生活中很少能直接看到，却是制造过程中不可缺少的重要技术。成立控股公司，也是因为不想让这些优秀的日本技术失传。”

包括由纪精密公司在内，集团企业整体的销售额将超过2022年度的93亿日元。大坪正人期待此举将成为解决“因中小制造企业倒闭导致技术失传”这一重大课题的突破口，对于下一步的发展，他将目光投向了“世界”。



由纪精密公司负责人大坪正人©IKAZAKI Shinobu

“日本人口还在减少，市场也正在萎缩，但放眼全世界，市场还在扩大。因此，在日本需求减少的技术，在海外却能直接应用。只要能用起来，应该会对世界大有增益。”

因此，大坪正人认为应该着力向世界进一步推广日本的技术。

“比如，撕外国生产的贴纸时，有时会连同衬纸一起撕下来，或者只能撕下贴在处理过的表面上的。而日本产的贴纸能够撕得很干净，这是因为贴纸的加工机器或刀具的精度、技术非常好。如果因为经济不景气工厂倒闭就使得加工技术失传，有可能全世界都无法顺畅地撕贴纸了。虽然这是个小事，但日本有很多能让世界变得更加幸福美好的技术。我想通过由纪控股公司的努力让这些技术传承下去，并培育成全世界通用的技术。”

公司概要 株式会社 由纪精密公司 地址：神奈川县茅崎市圆藏370 法人代表：大坪正人 业务内容：航天及医疗器械相关零部件、机电电子器械零部件的试制及量产等 注册资金：3500万日元 员工人数：37人（含小时工） 官网：https://www.yukiseimitsu.co.jp

采访/撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部

标题图片摄影：伊崎忍

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