白凤堂的高级化妆笔，好莱坞影星认可的顶级品牌：传统工艺出类拔萃，致力于制造专业工具

日本“独此一家”

有一种日本制造的化妆工具，不仅获得了活跃在一线的化妆师们的认可，也得到世界一流化妆品牌的巨大支持，这就是白凤堂（总部设在广岛县）的化妆笔。这种化妆笔采用传统工艺制成，一经使用，必定会感受到其不同寻常之处。为了批量生产一级品，白凤堂极为讲究制作方法，而且非常重视传统文化，让我们一起探究该品牌的“制造精神”。

讲究“制笔”而非“制刷”

白凤堂是全球公认的化妆笔顶级品牌，这一评价是毋庸置疑的。

接触皮肤后仿佛被吸上似的，非常贴合舒适。刷一下就能均匀涂上化妆品，称心如意地打造出具有透明感的肌肤以及立体而艳丽的眼角和嘴唇，极大地提高妆容的完成度。这种让梦想成真的化妆笔，就是白凤堂制作的。

白凤堂的总部设在距离东京800多公里的广岛县山间的熊野町。作为亦被指定为传统工艺品的“熊野笔”之产地，这里广为人知。让人感受到白凤堂独特之处的是，他们并不把自己的商品称为“化妆刷”，而是始终称为“化妆笔”。关于这一点，常务董事统括本部长高本光如是说。

“我们把扎成束的毛尖剪齐后成形制成的东西称为‘刷’，而将不剪切毛尖、根据组合方式来调整形状的东西定义为‘笔’，白凤堂的商品属于后者。笔的主要原料为动物毛，毛的尖端非常纤细。这种毛尖正是决定化妆笔与皮肤触感的关键点。不剪切毛尖，而是充分利用它来成形，由此整理好笔尖，最后做成能光滑而细腻地移动的化妆笔。”



不剪切毛尖，将之束起来手工成形，创造出这种化妆笔的正是白凤堂

致力于打造化妆笔界的爱马仕

白凤堂始创于1974年。现任会长高本和男出生在熊野町的制笔世家，后来独立出来创建了白凤堂。当初夫妇两人在狭小的活动板房里，用熊野町自古传承的传统制作方式，制作用于陶瓷器和人偶彩绘等传统工艺的高品质画笔。

高本说：“我父亲，也就是会长，当时知道越来越做不出用于传统工艺的优质笔了，为了将这种笔送到那些需要它的人手中，他创立了白凤堂。”



白凤堂总部

但是，传统工艺用笔产量不怎么高，只制作这种笔，生意是亏本的。于是为了维持公司经营，他们开始制作那时预计市场会扩大的化妆笔。

虽然现在看到高级化妆笔的机会大大增加，但当时说到化妆刷，几乎都是很简单的东西，只不过被当做摆在粉底或眼影盒里的附属品而已。

而且那种简单的化妆刷是由西洋画笔改制而成的。用于画油画等西画的西洋画笔，虽然平面绘画功能优越，但并不能说它多么适合用于脸部这样的立体画面。

倒不如说，要想使妆容更具立体感，“和笔”（日式毛笔）反而更合适，因为在如何更易于在陶瓷器和人偶上施以彩绘这方面，和笔的研制下了很多功夫。和笔在各种材料上彩绘的功能都很出色，比如像漆制品之类的高粘度材料，或金粉类的粉末等，从这方面来讲它也适用于化妆笔。

和男关注到了这一点。如果将白凤堂制作和笔的高超技艺应用于此，就能与当时大量上市的简易化妆刷划清界限，而且他确信自己能制作出让妆容更加精致的工具。

“我父亲以熊野笔的传统制作技术为根基，心怀‘制作出化妆笔中的爱马仕’的梦想，从1980年前后开始，花了3到4年时间进行研发，最终完成。现在我们依然采用传统技术制作所有的化妆笔。”（高本）

所谓熊野笔的传统技术，其中也包括挑选作为化妆笔材料的天然毛，在统一毛质的“选毛”工序中进行的“杂毛剔除”技术。为了不至于把毛剪切掉，用加工过的小刀贴在天然毛束上，弯曲的和磨损的毛就会被检出来。所谓“杂毛剔除”，就是指将这种受损的毛经由工匠之手，一根一根仔细去除的作业。

不过，只经过这个工序还不足以去除所有不合格的毛，因此，白凤堂在每一道工序的前后都会进行毛尖检查工作。结果，据说多的时候会剔除掉原毛的三分之一到二分之一的量，但也因为这种缜密的作业，才制作出整齐而柔顺的笔尖。



去除杂毛的“杂毛剔除”技术

白凤堂的独特技艺“笔头制造法”也运用了传统技术。这种笔头制造法，是指在使笔尖（笔毛部分）成型的“笔头制作”工序中使用的技术。在熊野笔的笔头制作工序中，传统上是将毛束放入被称为“陀螺”的木筒模具中，以手工作业让笔尖成型；而白凤堂在木筒的内部形状上开动脑筋钻研，为了能稳定地生产高品质的产品而不断更新技术。



使用木筒将笔头修整得美观精致

通过细分工序，用传统工艺的品质进行批量生产

虽然白凤堂为社会带来如此优质的产品，但由于它比一般的化妆刷价格昂贵，当时日本市场的反应比较迟钝。1995年，活跃在纽约的日本化妆师安藤广美的一句话给白凤堂带来了巨大转机，这位化妆师非常喜欢用白凤堂的化妆笔，她说，“加拿大有一个我很中意的化妆品品牌，他们也许需要白凤堂的化妆笔”，白凤堂接受了她的建议。

现在尽人皆知的这个品牌，当时还处于初创阶段，年销售额为15亿日元左右，规模很小。但企业坚持重视化妆工具的方针，化妆刷占到销售额的六成。和男在全无人脉帮助的情况下去跑销售。身为化妆师的品牌经营者精准地理解了白凤堂产品的妙处，当场就与和男签订了OEM合同。

此后，该品牌的化妆笔在好莱坞女演员中引发热议，作为生产方，白凤堂的名字也通过口碑传播开来。以此为契机，白凤堂打开了销路，以出口转内销的形式在日本销售，同样受到了欢迎。现在除了自家品牌之外，白凤堂已经与国内外150多家公司签订了OEM代工协议，作为高级化妆笔的顶级品牌在世界范围内得到广泛认可。

“现在每天生产1万支化妆笔。在广岛县的两家本公司工厂里，约有150名员工进行手工制作。之所以不采取机械化生产，是因为制作化妆笔的毛作为原料处理起来具有不稳定性。即使机器运转的程序一样，也会制作出完全不同的化妆笔。”（高本）

另外，白凤堂引以为傲的是可以制作一切你想要的化妆笔，不论你想化出怎样的妆容。公司始终根据时代和市场需求积极开发商品，仅化妆笔的品种就达800种之多，加上传统工艺用笔，足以超过1000种。

“我们的生产属于典型的量少品种多的模式。如果实行机械化，只会耗费巨资，效率反而会降低。手工方式则能制作出物美价廉的优质产品。”

虽然全部都是手工制作，但依然能保证高品质而且稳定的批量生产，要点就在于工序的细分。一般化妆笔的生产工序分为7道左右，而白凤堂的工序则达到80道之多。为此他们建立了每个人负责3道工序的体制。

传统制笔方式从头到尾所有工序都由一位匠人完成，与此相比，采用这种细分工序的方法，员工需要掌握的技术是有限的。因此，花费在学习技术上的时间大幅缩短，作业的完成度也大大提高。

另外，白凤堂在辅助手工作业的工具上也下了很大功夫。比如，上文提到的笔头制造法中的木筒。通过利用工具提高作业效率，任何人都能稳定地制作出高品质的产品。

笔是支撑传统工艺的工具

虽然看似一帆风顺，但也存在尚待解决的课题。在制笔最重要的材料天然毛的问题上，从保护小动物的观点出发，近年除了山羊、马、猪等家畜之外，其他动物的毛已经不能使用。因此，有必要致力于开发作为替代品的合成纤维。

即便如此，让白凤堂的化妆笔名扬天下的，无论是现在还是将来，都是自古传承的传统技术。



数次反复进行修整毛尖的作业

白凤堂的化妆笔是在传统工艺品熊野笔的基础上进行调整和发展之后诞生的。而且更重要的是，公司至今仍在制作用于陶瓷器和人偶等传统工艺的画笔，从这一点上也可以说，白凤堂与传统工艺有着密不可分的关系。高本这样阐述自己的想法。

“纵观整个日本传统工艺，我们发现使用笔的工序相当多。笔是支撑传统工艺的工具。按照我们的逻辑，如此重要的传统工艺用笔，不能说因为不赚钱就不做了。今后也要继续制作出优质笔来支持日本的传统工艺，我认为这才是我们的使命。”

最后，关于化妆笔的魅力，他是这样描述的。

“我觉得笔是帮助人们实现自我的工具。如果是化妆的话，那么原本的目的也是让自己变得更有魅力，以便充满自信地去行动，成为自己理想中的样子吧？另外，画画、制作东西也是自我实现的一种方式。我们希望一直坚持下去，帮助大家去完成这样的自我实现。”



白凤堂京都总店

公司概要 株式会社白凤堂 地址：731-4215 广岛县安艺郡熊野町城之堀7-10-9 法人代表：董事长 高本壮 业务范围：化妆笔、书法笔、面部勾线笔、日本画笔、西洋画笔、设计用笔、工业用笔的生产销售 注册资金：5000万日元 员工人数：250人 官网：https://hakuho-do.co.jp

采访/撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部

图片均由白凤堂提供

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