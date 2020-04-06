那个全日本最年轻帅气知事的“荣光”与“麦城”

日本进阶

谁都没有想到，人口密度日本最低、土地面积最为广袤的北海道，会成为日本新型冠状病毒（SARS-CoV-2）疫情发展得最严重的地区。在人们把关注的目光投向北海道的时候，惊奇地发现，率领北海道对抗疫情的知事竟然是一位年仅38岁的年轻人。

是他，领全国之先，于2月26日就下令北海道内的1622所中小学从27日起停课；

是他，再次领全国之先，于2月28日宣布北海道全境进入“紧急状态”；

是他，紧急进京约见安倍晋三总理大臣和加藤胜信厚生劳动省大臣，直陈北海道之危机状态，“紧急请求”中央政府为北海道居民紧急调配发放口罩；

记者发布会上，电视镜头前，他的言辞条理清晰，态度果敢坚定，面对问题，不罔顾左右而言它，顿时获得了国内外无数好评，俘获众多女性的目光，赞誉其为“最果敢知事”、“最帅口罩代言人”。

他，就是2019年4月刚刚竞选上任、现年38岁的北海道现知事铃木直道。

然而，当我们查看一下铃木直道的从政经历，就会发现他的经历验证了中国的一句老话：“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。

铃木直道出生于1981年3月14日，现年38岁。高中时期父母离婚，他随同母亲生活。由于经济原因，1999年高中毕业后他未能继续上大学深造，而是考上东京都的公务员。但他依然没有放弃求学，入职后第二年的2000年，便考入法政大学第二部法律学部，开始边工边读，专攻地方行政学，2004年顺利毕业。

东京都公务员时代，铃木直道最初被分配到东京都卫生局（现东京都福祉保健局）工作，之后先后任职于东京都卫生研究所（现东京都健康安全研究中心）、东京都立北疗育医疗中心、福祉保健局保健政策部疾病对策课工作。可以说这些涉及医疗保健的工作经历，为他此次面对北海道新型冠状病毒疫情，果断出台一系列对策有很大帮助。

2008年，为了支援市政破产的北海道夕张市再建，铃木直道被从东京都派往夕张市，原本一年的派遣期期满后，他又主动要求延期了一年。2010年铃木直道被从东京都借调至内阁府“地域主权战略室”，担任夕张市行政参与一职。同年11月正式辞去东京都公务员职务，备选夕张市长。2011年4月，铃木直道以无党派身份在竞选中战胜由自民党、公明党等政党联合支持的原众议院议员，当地的企业家等对手，首次当选夕张市市长，并于2015年连任夕张市长。

8年市长，业绩可圈可点

首先他对夕张市财政推进彻底改革，针对市政破产时欠下的353亿日元负债，制定了每年平均偿还26亿日元的规划，并顺利偿还了157亿日元；他还身体力行，削减了70%的市长报酬以及100%退休金，在他任职的8年间共削减了1亿2000万日元的市长报酬，成为当时领取报酬最少的市长（25.9万日元/月）。

对于城市建设，他以人口减少为前提制定了“紧凑型城市规划”，翻盖公营住宅，建设无需除雪房屋，减少了市政的除雪费用；对于赤字的铁道“石胜线夕张支线“，他果断提出废除铁道改为巴士的方案，并成功让JR北海道在获得20年巴士运营权的同时，交付市政7亿5000万日元的保证金。

为了振兴当地的经济，他带上筹集而来的50个夕张特产网纹蜜瓜，自掏机票前往卡塔尔亲自赠送给当地的皇家贵族，成功实现了网纹蜜瓜的出口，为当地农户每年增加收入200万日元；面对市内只有一所中小学及高中的现实，他提出小学至高中的12年一贯教育，导入一对一英语教育，夏威夷短期留学等特色教育。

也有“走麦城”的一幕

当然，在他担任夕张市长的8年期间也有走麦城的时候。2017年他被中国人经营的公司的“为吸引中国游客，已制定投资100亿日元翻新设施，投放广告的计划”所打动，拒绝了中国系航空公司以10亿日元的价格购买的提案，在没有制定禁止转卖条款的情况下，拍板将市内的酒店、滑雪场等4设施以2亿4000万日元的价格出售给了该公司，并为该公司免除了3年的不动产税。结果未曾想该公司在2019年将上述4设施以15亿日元的价格倒手转卖给了香港的一个风投基金。

另外，在他担任夕张市长期间，虽然成功地将市政债务减少了140亿日元，但由于市政服务水平的下降以及公共费用的上涨，夕张市人口从原有的1万3000人减少至2018年的8300人。

2019年2月，铃木直道辞去夕张市长职务，参加北海道知事竞选。知道此事后，夕张的老百姓自发挥舞着黄手绢为他送行（夕张是电影《幸福的黄手绢》取景地）。2019年4月，铃木直道成功当选北海道知事，成为日本47个都道府县中的最年轻知事。

上任不到一年，铃木直道便迎来了前所未有的新型冠状病毒疫情的考验，考验着这位年轻知事的危机处理能力。从北海道领先全国宣布“停课”、“进入紧急状态”、“周末自肃外出”等一系列对策来看，他还是有魄力和决断力的。

截至至2020年3月1日，北海道共确认感染新型冠状病毒者72人，为日本全国之最。让我们期待铃木知事能够像其坚信的座右铭“失去金钱事小，失去名誉事大，失去了勇气就失去了一切”那样，继续发挥其勇气和城市治理能力，率领528万北海道居民战胜新型冠状病毒疫情。

转载自 JST客观日本编辑部

标题图片：时事社