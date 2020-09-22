日本进阶

21世纪被认为是人生百年的时代。如果把前20年定义为在学校里读书的阶段，那60岁将会是一个人在余下人生里的重要转折点。然而，你要想在60岁退休，之后过上闲云野鹤般的日子，那就绝对大错特错了。

7月5日，日本首都东京在连绵的梅雨之中，迎来了四年一度的都知事（即市长）选举。最终，被誉为“女帝”的现任东京都知事小池百合子，力压其余21位候选人，成功连任。

然而，在选举的过程中，1400万东京市民似乎都有些心不在焉。毕竟，此时的东京和一海之隔的中国北京一样，正在经受着新型冠状病毒肺炎疫情的二次侵袭。

在疫情第二次爆发之前，我们东京市民单纯地认为，新冠病毒肺炎和花粉症一样，都是发生在春天的季节性疾病而已。每天新患病的峰值人数，不可能再超过4月17日的206人。

的确，自那以后，每天新患病的人数逐渐减少。到了5月23日，仅仅出现了2位新患者。于是，餐馆开始陆续开门营业，人们开始搭乘电车去公司或者学校。大街小巷也渐渐恢复了往日的生气。

然而，刚一进入7月，东京市每天出现的新患者人数迅速增加，7月1日67人，2日107人，3日124人，4日131人，5日111人……

“应该不可能在这个季节出现反弹吧？”“下一个会不会就轮到我（感染）了？”霎时间，各种不安的声音此起彼伏。其中，还夹杂着很多店铺老板的哀鸣：“好不容易熬到了重新开张。结果，疫情又回来了。这样下去的话，手头的资金根本撑不住啊……”

在疫情的阴霾之下，日本又赶上持续一个月左右的梅雨季节。所以，用“暗无天日”这个词来形容当下，真是再合适不过了。

近段时间，日本政府照例公布了多项经济统计数据。大部分数据的前面一定会出现“负数符号”。也就是说，日本的经济形势较上次发布的同类统计数据时，又变差了一些。电视新闻里也经常出现“九州地区爆发洪涝灾害”、“某大型企业开始裁员”之类的负面消息。

其实，人类本来就是一种非常有趣的生物——比起正视现实，我们更愿意逃避现实。如果负面的东西持续增多，我们就会开始四处寻找“鸡血”。

比方说，现在的日本青少年正热衷于任天堂公司于3月20日上市的新游戏《动物之森：新地平线》。这款游戏发布仅一个月，下载量就达到了500万人次，顺理成章的成为了新晋日本国民级游戏。

多年来，战斗类游戏一直是日本游戏的主流形式，但《动物之森：新地平线》却是一款地地道道的和平类游戏——玩家创建游戏角色，参加一个名为“移居无人岛”的计划，在一个未经人类开发的无人岛屿上生活。在开局阶段，玩家仅仅可以给自己创建的角色选择两只小动物傍身。接下来的生存问题，全靠玩家自己想办法解决，比如开荒种田、固泽而渔等等。

估计很多人都不会想到，这款温文尔雅的游戏竟然俘获了大量因为疫情的原因不得不“家里蹲”的日本人。凭借这款游戏，任天堂公司迅速成为了疫情之下最赚钱的日本企业之一，其赚钱能力甚至和生产口罩的企业不相上下。

接下来，让我们把目光转向那些不玩游戏的中年人和老年人。此时此刻，多数人都成了一本书的“俘虏”。这本书名为《岁过花甲的底力》，发行于5月20日。之后便以月均15万册的销量强势攀升，非常有希望成为日本2020年度最畅销书籍。

该书的作者是日本APU(立命馆亚洲太平洋大学)的校长，现年72岁的出口治明。其实，出口治明并不是学者出身。1948年，他出生于大阪附近的三重县，从京都大学毕业之后，进入日本最大的人寿保险公司“日本生命”工作，直到58岁离职。两年后，创立了互联网人寿保险公司“生命网络(LIFENET)”，并成功将其打造成一家年销售额100亿日元（约合人民币6.6亿元）的上市公司。70岁时摇身一变，成为了一名大学校长。

多年来，出口治明一直主张“年龄自由”，即在行动之前，放弃对自己年龄的顾虑。比方说，即使到了70岁，也可以读大学，也可以谈恋爱。所以，他的人生信条是“彷徨时，放手去做。犹豫时，随性购买。不决时，笃定前行”

身为人寿保险方面的专家，出口治明认为，21世纪人的一生会延长到100岁。如果把前20年定义为在学校里读书的阶段，那60岁将会是一个人在剩余的80年人生里的重要转折点。换句话说，在60岁本命年的时候退休，过闲云野鹤般的日子之类的做法，绝对大错特错。我们应该把60岁看成是前半生的终点和后半生的起点。正因为已经积累了长达60年的社会经验，我们才能够在充满了机遇和挑战的“后半生道路”上昂首阔步前行。

对于日本现行的“65岁拿养老金”制度，出口治明也表达了自己的疑问。他认为，每个人如果身体健康方面没有问题的话，可以一直工作。相反，对于那些体弱多病、无法工作的年轻人，政府才应该给予丰厚的补助金。与此同时，人们应该抛弃“年轻人帮助老年人”的传统思想，改为“身体健康的人帮助在健康方面存在问题的人”。

虽然出口治明从很早之前就提倡“年龄自由”，但他对自己的主张并没有100%的自信，直到两年前，他见到了马来西亚前总理马哈蒂尔。2018年，时年92岁的马哈蒂尔前往APU视察，时年70岁的出口治明亲自陪同。

当天，马哈蒂尔站着做了一场20分钟演说，在校园内视察时的步速以及吃午餐的速度，丝毫不逊色于年轻人。当被赞许“身体好”的时候，马哈蒂尔自豪地表示，他在国会站着做1小时左右的演说。这个真是“岁过花甲的底力”。

在保险领域之外，出口治明对中国历史也有很深的造诣。比方说，在担任日本生命网络(LIFENET)公司社长的时候，他的办公室入口处就挂着“法显”的名牌。法显（公元334-420年）是中国东晋时期的高僧，曾在65岁（公元399年）的时候，远赴佛教圣地印度学习佛法。

一路上，法显穿过了塔克拉玛干沙漠，翻过了平均海拔5500米的喀喇昆仑山脉，再沿着印度河而下。历时6年，终于到达了印度。之后，他便开始夜以继日地抄写佛经。东晋义熙七年（公元411年），法显完成了取经求法的任务，乘船东归。经过了近两年的颠簸，终于回到了中国。这时的法显已经是79岁的高龄了，但出版的《佛国记》等著述启示了佛教。

由此可见，对于生活在当下的我们来说，把“消灭新冠病毒”的想法改为“与新冠病毒共存”，这会不会是一个不错的选择。毕竟，比起在无人岛上的生存之术，以及岁过花甲的底力，拥有抵御新冠病毒的免疫力才是最为重要的事情。

标题图片：对日本现行的“65岁拿养老金”制度提出疑问的出口治明

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

转载自经济观察网